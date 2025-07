Tricotilomania: distúrbio faz atriz de 'X-Men' arrancar o cabelo

A atriz e modelo Olivia Munn, conhecida por seu trabalho em 'X-Men Apocalypse', revelou recentemente conviver com a tricotilomania. Em entrevista ao podcast Armchair Expert, Munn descreveu o transtorno como um impulso incontrolável e repetitivo de arrancar os próprios cabelos — comportamento que afeta principalmente fios do couro cabeludo, sobrancelhas ou cílios.

“Pode ser um cabelo no topo da sua cabeça, porque há uma sensação. Provavelmente nem é real, mas eu vou sentir como, 'ah, esse cílio parece que vai cair', então quando você puxa, há um segundo rápido de dor. Depois há uma satisfação e um arrependimento imediato”, explicou a atriz.

O que é tricotilomania?

A tricotilomania é um transtorno do controle do impulso, classificado pela psiquiatria como parte do espectro obsessivo-compulsivo (TOC), mas também pode ser associado a transtorno de ansiedade generalizada (TAG), depressão, segundo a Rede D'Or São Luiz.

Alguns dos sinais de atenção que podem indicar o diagnóstico são vontade incontrolável, repentina e frequente de arrancar pelos e fios de cabelo de uma determinada área do corpo ou em diferentes locais, sentir prazer e alívio ao fazê-lo e o surgimento de falhas perceptíveis nos pelos do corpo ou no couro cabeludo que podem variar de tamanho.

Embora seja frequentemente mal compreendida ou confundida com “mania” ou “nervosismo”, a tricotilomania é uma condição clínica que exige acompanhamento psicológico e, em alguns casos, psiquiátrico. "Geralmente, esse é um paciente que já tentou, de algum modo, parar ou controlar o ato de arrancar os fios de cabelo e pelos, mas não conseguiu e cedeu à pressão do comportamento impulsivo", aponta o Hospital.

O tratamento pode envolver uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra e dermatologista. A indicação costuma ser psicoterapia (geralmente terapia cognitivo-comportamental), suporte médico e, em alguns casos, medicação psiquiátrica, além de tratamento dermatológico nas falhas causadas.

A origem do transtorno

Olivia Munn revelou que a tricotilomania surgiu em um momento de forte pressão emocional. Segundo ela, tudo começou após ser fotografada com o ator Chris Pine, com quem namorava entre 2009 e 2010. Ao ler comentários maldosos sobre as fotos divulgadas por paparazzi, ela desencadeou o primeiro episódio do distúrbio. "Eu fiz a coisa horrível, que foi ler os comentários... E eles diziam, 'Eu acho que ela armou isso!'. Isso começou minha tricotilomania. Esse foi o começo", afirmou.

As causas da tricotilomania ainda não são claras e variam de paciente para paciente, mas costuma ser desencadeada por fatores psicológicos (adquiridos) e componentes genéticos, segundo a Mayo Clinic.

A condição afeta cerca de 2% da população mundial, segundo o Manual MSD, mas muitas pessoas não procuram pelo diagnóstico por vergonha ou desconhecimento.