Cravos são invencíveis? Por que retornam à pele após extração?

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Apesar da sensação de alívio após uma limpeza de pele, muitas pessoas se frustram ao perceber que os cravos – tecnicamente chamados de comedões – voltam a aparecer dias ou semanas após a extração.

“Esse fenômeno é comum e tem explicações científicas relacionadas à fisiologia da pele, à produção de sebo e à rotina de cuidados adotada no dia a dia”, explica o dermatologista e diretor da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo (SBD-RESP), Daniel Cassiano.

“A produção excessiva de sebo, a presença de bactérias como a Propionibacterium acnes e a renovação celular inadequada são fatores que contribuem para o surgimento dos cravos. Algumas pessoas têm mais cravos devido a fatores genéticos, hormonais (como aumento de andrógenos), dieta e uso de produtos cosméticos inadequados, conhecidos como comedogênicos. Esses produtos, geralmente são mais oleosos e obstruem os poros com maior facilidade e causam acne”, diz a dermatologista, membro da SBD-RESP, Glauce Eiko.





Segundo a médica, os cravos, ou comedões, são causados pela obstrução dos folículos pilosos por sebo, células mortas da pele e bactérias. “Eles são considerados uma forma leve de acne e podem aparecer em qualquer parte do corpo, embora sejam mais comuns no rosto. Existem dois tipos: cravos abertos (pontos pretos, decorrentes de poros dilatados com sebo e células mortas que, em contato com o ar, oxidam e se tornam escuros) e cravos fechados (pontos brancos ou cor da pele)”, explica.

“A principal causa do reaparecimento dos cravos é a continuidade dos fatores que provocam sua formação. Enquanto a produção de sebo for excessiva e a renovação celular estiver desregulada, o risco de obstrução dos poros continuará”, esclarece Daniel Cassiano.

A extração remove o conteúdo do poro naquele momento, mas não atua nas causas subjacentes da formação dos cravos. “É como enxugar o chão sem fechar a torneira. Se não houver uma rotina adequada de cuidados orientados pelo dermatologista, os poros se obstruem novamente, e o ciclo se repete”, comenta Daniel.

Além disso, é importante ficar atento aos perigos da extração caseira de cravos. “Ela pode parecer uma solução rápida e fácil, mas pode levar a infecções, cicatrizes, inflamações e manchas residuais, principalmente em peles mais sensíveis e em fototipo alto. É recomendado que a extração seja feita por um profissional qualificado, que utiliza técnicas e instrumentos adequados para minimizar riscos”, complementa a dermatologista Glauce Eiko.

Para prevenir o reaparecimento dos cravos, é fundamental manter uma rotina de cuidados regulares com a pele, segundo a especialista. “Isso inclui uma limpeza adequada com sabonetes que controlem a oleosidade e removam as impurezas sem agredir ou ressecar a pele, como aqueles que contêm ácido glicólico ou ácido salicílico. Além disso, apostar em hidratantes faciais é essencial. Lembre-se de que pele oleosa não significa pele hidratada. Na verdade, peles oleosas precisam de hidratação para equilibrar a produção de óleo. Prefira produtos em gel creme, gel ou séruns, que são ideais para peles propensas a cravos”, diz Glauce.

“Tratamentos tópicos também são boas opções quando indicados pelo dermatologista. Além disso, escolha produtos de cuidados com a pele e maquiagem que sejam não comedogênicas. Uma dieta equilibrada e ingesta adequada de água são fundamentais para manter a pele saudável”, reforça a médica.

A consulta com o dermatologista é indicada para alinhar o tratamento. “Ingredientes como ácido salicílico, peróxido de benzoíla, retinóides tópicos, niacinamida, ácido glicólico são eficazes na remoção de cravos. Produtos que contêm esses ingredientes ajudam a esfoliar a pele, desobstruir os poros, reduzir a produção de sebo e atuam com propriedades anti-inflamatórias. Tratamentos como limpeza de pele profissional, peelings químicos também são opções eficazes. É importante escolher produtos adequados ao tipo de pele para evitar irritações”, enfatiza Glauce.

“A volta dos cravos após a extração é um processo natural, ligado à fisiologia da pele e aos hábitos diários. A boa notícia é que, com orientação adequada e constância no tratamento, é possível controlar sua formação e manter a pele mais limpa e saudável”, aponta Daniel Cassiano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia