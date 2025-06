Skin cycling: entenda a técnica noturna de cuidados com a pele

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Presente nas rotinas de celebridades como Hailey Bieber e Kourtney Kardashian, o “skin cycling”, ou “ciclo da pele”,tem ganhado espaço entre profissionais de estética e influenciadores. A técnica propõe alternar os cuidados noturnos em um ciclo de quatro dias, combinando esfoliação, aplicação de retinol e hidratação.

“A proposta é evitar o uso diário de ativos potentes, dando tempo para que a pele se recupere entre os estímulos”, explica a biomédica esteta Mariana Eclissée. Segundo ela, a abordagem tem chamado a atenção de brasileiras que buscam uma rotina menos agressiva.

Como funciona o protocolo:

Noite 1 – Esfoliação química:

Limpeza suave e aplicação de esfoliante químico, como ácido glicólico ou salicílico.

Noite 2 – Renovação celular:

Aplicação de retinol ou adapaleno, voltados para renovação da pele, tratamento de linhas finas e manchas.

Noites 3 e 4 – Hidratação e recuperação:

Uso de ativos como ácido hialurônico, niacinamida, ceramidas, pantenol e aloe vera.

Após a quarta noite, o ciclo é reiniciado.

Segundo Mariana, o método é compatível com o clima do Brasil. “Permite tratar a pele sem sobrecarga, algo importante em regiões com alta exposição solar e poluição”, afirma.

A profissional recomenda o uso de sabonetes suaves, protetor solar com reaplicação a cada duas horas e ressalta que o protocolo deve ser adaptado à necessidade individual. Não é indicado durante tratamentos com laser, peelings ou bioestimuladores e sem orientação médica.