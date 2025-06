A busca por mais firmeza na pele, menos dores nas articulações e até cabelos mais bonitos leva muitas pessoas adotar o uso de colágeno em cápsulas. Mas será que esse suplemento realmente funciona?

Segundo estudos publicados no International Journal of Dermatology e em revistas médicas de nutrição, há evidências de que os peptídeos hidrolisados presentes nessas cápsulas podem melhorar a hidratação da pele e aliviar dores articulares, desde que sejam usados com constância e nas doses corretas.

A seguir, explicamos como funcionam, para quem faz sentido e quando não vale o investimento.

Como o colágeno age no corpo?

O colágeno é uma proteína produzida naturalmente pelo nosso organismo e tem papel fundamental na estrutura da pele, das articulações e até dos ossos. Entre os 25 aos 30 anos, essa produção começa a diminuir.

Ao consumir colágeno hidrolisado em cápsulas, os peptídeos são absorvidos no intestino e entram na corrente sanguínea, onde podem estimular as células a produzirem mais colágeno natural. Porém, o efeito não é imediato, geralmente leva de 8 a 12 semanas para começar a aparecer.

Para quem o suplemento pode fazer diferença?

O colágeno em cápsulas pode trazer resultados principalmente para:

pessoas acima dos 30 anos, cuja produção natural já está em queda;



mulheres no pós-menopausa, fase em que a perda de colágeno se intensifica;



pessoas com dores nas articulações, como atletas ou idosos com desgaste nas cartilagens;

quem passou por emagrecimento rápido ou tem pele naturalmente flácida.



Já pessoas muito jovens, com alimentação equilibrada, costumam ter pouco ou nenhum benefício visível.

Quais os tipos de colágeno?

Entre os principais tipos, os mais usados em suplementos são:

Tipo I: mais comum no corpo, está na pele, tendões e ossos;



mais comum no corpo, está na pele, tendões e ossos; Tipo II: ligado às cartilagens, ideal para quem busca melhorar articulações;

ligado às cartilagens, ideal para quem busca melhorar articulações; Tipo III: também presente na pele e nos vasos sanguíneos.

Os estudos apontam que o colágeno hidrolisado (ou peptídeos bioativos) é o que possui maior absorção. É esse o tipo usado na maioria das cápsulas que mostraram bons resultados científicos.

O colágeno hidrolisado do tipo I ou II é o mais eficaz, e os efeitos costumam surgir após 8 a 12 semanas de uso ivanstajkovic

Como tomar e o que evitar ao usar colágeno em cápsulas

Tomar colágeno em cápsulas exige cuidados e muita observação, saiba mais a seguir:

Dose recomendada: normalmente é recomendado a dose entre 2,5g e 10g por dia, porém é importante consultar um especialista antes de iniciar o processo;



normalmente é recomendado a dose entre 2,5g e 10g por dia, porém é importante consultar um especialista antes de iniciar o processo; Vitamina C ajuda: tomar colágeno junto com fontes de vitamina C, como suco de laranja, melhora a absorção;



tomar colágeno junto com fontes de vitamina C, como suco de laranja, melhora a absorção; Evite expectativas irreais: não substitua alimentação saudável, hidratação ou cuidados com a pele;



não substitua alimentação saudável, hidratação ou cuidados com a pele; Fique atento aos rótulos: desconfie de cápsulas com doses muito baixas por porção ou sem indicação do tipo de colágeno usado.

Quais os riscos e contraindicações?

De modo geral, o colágeno em cápsulas é seguro para a maioria das pessoas. Porém, é importante observar:

pessoas com insuficiência renal devem evitar o uso sem recomendação médica, por causa do excesso de proteínas;



quem tem alergia a proteína animal, como peixe ou boi, deve verificar a origem do suplemento;

dores de cabeça e desconfortos gastrointestinais leves foram relatados em alguns estudos, mas são raros.

Vale a pena investir?

Sim, desde que usado de forma contínua, com acompanhamento médico e em doses adequadas. Ainda assim, é importante lembrar que ele não é milagroso, não rejuvenesce a pele e nem elimina dores crônicas. O colágeno éum aliado dentro de um estilo de vida saudável.