Escolher um cosmético é um investimento de tempo e dinheiro. E, mesmo após uma pesquisa minuciosa e um alto investimento, aquele tão sonhado produto pode não ter o efeito desejado. Diversos fatores podem estar envolvidos, mas a causa do problema pode ser mais simples: talvez a pele não esteja devidamente higienizada. “A sujidade, a oleosidade e até as células mortas da camada mais externa da pele atrapalham a penetração dos ativos presentes nos cosméticos. Dessa forma, o produto não é capaz de conferir o efeito pretendido e, além disso, há o risco de os ingredientes ficarem retidos na camada errada do tecido cutâneo, o que pode levar ao surgimento de reações como dermatites de contato por irritante primário”, explica o médico pós-graduado em tricologia médica e dermatologia clínica e cirúrgica, Danilo S. Talarico.

Então, para garantir máxima eficácia dos cosméticos, é fundamental higienizar a pele diariamente. “A higienização deve ser realizada, no máximo, duas vezes por dia com um sabonete ou limpador específico para o seu tipo de pele. Utilize apenas as mãos, sem fazer uso de esponja e afins, e água morna ou fria, mas nunca quente”, afirma Danilo. Além disso, é fundamental retirar a maquiagem antes da higienização, pois os produtos de higiene básica, como sabonetes e loções de limpeza, não são capazes de eliminar todos os resíduos - é melhor usar um demaquilante ou cleansing oil.

“Os demaquilantes em forma de loção, gel e espuma são ótimos para retirar os resíduos mais leves da pele, como restos de batom, blush e sombra em pó. Porém, para remover produtos de longa duração e à prova d’água, o melhor é utilizar demaquilantes bifásicos ou cleansing oil”, afirma a dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Paola Pomerantzeff.

Outra estratégia para garantir uma limpeza realmente eficaz e a penetração adequada dos produtos na pele é a esfoliação. “O esfoliante é um produto formulado com partículas granulares ou enzimáticas que ajudam a remover as células mortas da superfície do tecido cutâneo, o que aumenta a eficácia dos cosméticos que serão aplicados em seguida, além de tornar a pele mais suave, luminosa e com aparência renovada”, esclarece a médica membro da SBD, Lilian Brasileiro. No entanto, isso não quer dizer que o produto seja utilizado diariamente.

“O uso excessivo do esfoliante pode causar irritação, vermelhidão e sensibilidade, gerar um efeito rebote na oleosidade e até piorar manchas. Por isso, não é recomendado utilizá-lo diariamente. A frequência ideal pode variar de acordo com o tipo de pele e a sensibilidade individual, mas, no geral, é recomendado fazer a esfoliação uma vez por semana ou a cada duas semanas”, recomenda a médica. Além disso, é importante escolher um produto adequado que atue de maneira suave.

Mas, apesar da higiene domiciliar adequada ser um passo importante para garantir a eficácia dos cosméticos, às vezes é preciso investir em algo a mais e, felizmente, hoje existem tecnologias modernas que realizam essa ação, como o HydraFacial, que é capaz de proporcionar um verdadeiro skincare de consultório, passando por todas as etapas indispensáveis no cuidado diário com a pele, mas de maneira muito mais potente.

“No protocolo mais básico, iniciamos com uma limpeza e esfoliação química com um peel de ácidos glicólico e salicílico, o que acelera a renovação celular, melhora a uniformidade e reduz a espessura da pele. Em seguida, é feita a extração de impurezas, cravos e comedões combinada à infusão de uma solução hidratante. Na sequência, são aplicados os boosters, que possuem uma alta concentração de ativos selecionados de acordo com as necessidades de cada pele. E, por fim, administramos antioxidantes para proteção e melhora da aparência da pele”, explica o dermatologista membro da SBD, expert em tecnologias dermatológicas e ex-coordenador do Departamento de Laser e Tecnologias da SBD (2017-2021), Renato Soriani, que afirma que a desobstrução dos poros e melhora da hidratação e vascularização da pele aumenta a penetração e eficácia dos cosméticos utilizados diariamente na rotina skincare. “E, por si só, o procedimento já consegue promover uma melhora instantânea da qualidade do tecido cutâneo, uniformizando a textura e aumentando a firmeza, viço, maciez e brilho da pele”, indica.