A atriz Olivia Munn voltou a falar sobre sua luta contra o câncer de mama durante sua participação no podcast SheMD desta semana. Ela, que foi diagnosticada com a doença em março de 2023, passou por 11 cirurgias, incluindo uma mastectomia dupla, que é a retirada total dos seios. A intérprete da mutante Psylocke contou que ficou devastada ao se ver no espelho depois de extrair as mamas.





Segundo ela, foi necessário colocar extensores entre a pele e os músculos para ter espaço para os implantes, que, por causa da perda do tecido mamário, precisaram ser maiores do que ela queria. “Eu não queria ter seios grandes. Não queria que parecessem uma plástica nos seios. [O médico] foi muito claro, 'Vai ficar assim'", contou.





"Eu estava sozinha no meu banheiro, olhei para eles [os seios] e chorei de uma maneira que acho que nunca chorei na minha vida. Fiquei devastada, não me reconheci, não sabia como me vestiria novamente", confessou.

Passados alguns meses desde a operação, a atriz, de 43 anos, revela que ainda se sente incomodada com a aparência dos seios e que até deixou o cabelo crescer para esconder. "Eu queria poder esconder as cicatrizes, queria poder esconder as laterais do implante e me sentir confortável assim", explicou.





“Você pode pensar [que o que importa] que estou aqui. E que estou viva e estou aqui para o meu bebê. Um dia as pessoas vão esquecer ou não saber [sobre a mastectomia], ou talvez eu não diga que tive câncer. Mas elas vão olhar para mim e dizer 'que plástica mal feita, olha para ela'", afirmou no podcast.





Em abril, em entrevista para a revista People, ela contou que o médico disse que o resultado tinha ficado fantástico, mas que ela ficou paralisada. “Foi um choque para o meu sistema. Eu passei por momentos tão difíceis, lembro-me de apenas olhar no espelho com ele e não ter nenhuma emoção, apenas absorvendo o que ele estava dizendo”, disse.





Para a publicação, ela disse que se adaptou às mudanças do seu corpo. "Está muito melhor, mas não é o mesmo, e tudo bem", destacou. Olivia passa por uma terapia de supressão hormonal para mitigar o risco futuro de câncer, o que a colocou na menopausa induzida por medicamentos.





Desde então ela lida com ondas de calor, queda de cabelo e exaustão se seguiram, mas ela está levando tudo na esportiva. "Recebi essa chance, e sei que muitas pessoas na minha situação não têm essa opção. Então, sou extremamente grata”, declarou.



Veja Olivia Munn no papel de Psylocke em filmes da série X-Man