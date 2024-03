Após passar pelo tapete vermelho do Oscar, atriz Olivia Munn revelou luta contra câncer de mama

A atriz Olivia Munn compartilhou em redes sociais que enfrenta uma luta contra um câncer de mama. A americana, que atuou em obras como 'The Newsroom', ‘O predador’ e 'X-Men: Apocalipse', publicou uma série de fotos e vídeos no seu Instagram, afirmando que a história dela pode confortar outras pessoas que passam pela mesma situação.

Olivia participou da cerimônia do Oscar, que aconteceu no último domingo (10/3). Segundo a publicação, ela realizou um teste genético em fevereiro de 2023, que analisava 90 diferentes tipos de genes cancerígenos. Mas, apesar de ter testado negativo para todos, dois meses depois ela fez uma mamografia de rotina e recebeu o diagnóstico.



"Nos últimos dez meses passei por quatro cirurgias, passei tantos dias na cama que nem consigo contar e aprendi mais sobre o câncer, o tratamento do câncer e os hormônios do que jamais poderia imaginar. Surpreendentemente, só chorei duas vezes. Acho que não senti que havia tempo para chorar. Meu foco se estreitou e coloquei na gaveta quaisquer emoções que achasse que poderiam interferir na minha capacidade de permanecer lúcida", escreveu.

O diagnóstico foi feito pela ginecologista da atriz, por meio do “Score de avaliação do risco de câncer de mama”, que leva em conta fatores como idade, histórico familiar e a data em que ela foi mãe pela primeira vez. “Por causa desse score, fiz uma ressonância magnética, que levou a uma ultrassonografia, que, então, levou a uma biópsia. A biópsia mostrou que eu tinha câncer Luminal B em ambos os seios. O Luminal B é um câncer agressivo e de rápida progressão”, revelou.

Ao compartilhar o diagnóstico nas redes sociais, a atriz recebeu o apoio de diversos famosos - incluindo o marido, o ator John Mulaney. “Obrigado por lutar tanto para estar aqui por nós. Malc e eu te adoramos", comentou. Os dois são pais de Malcolm, de dois anos.

Jessica Chastain, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2022 por “The Eyes of Tammy Faye”, se manifestou elogiando a força de Olivia. "Você é muito generosa em compartilhar sua história. Eu acredito que ao fazer isso, você salvou vidas. Muito amor para você e sua família”, disse no post.

Josh Gad, a voz original de Olaf da animação "Frozen", comentou: "mandando tanto amor para você". Brenda Song, de "Zack & Cody", escreveu: "Você é incrível e resiliente. Obrigada por compartilhar e divulgar. Enviando muito amor e pensamentos de cura. Estou aqui se precisar de alguma coisa".

A atriz e comediante Amy Schumer, de ‘Sexy por acidente’ chamou Olivia de “guerreira” e agradeceu por ela ter compartilhado sua história. “Falou bonito. Enviando amor para você e sua família”, desejou Reese Whitherspoon, eterna protagonista de ‘Legalmente loira’.