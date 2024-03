Ator foi internado no centro de reabilitação psiquiátrica para uma estadia de um ano e meio

Jake Lloyd, hoje com 35 anos, mas conhecido por ter interpretado o jovem Anakin Skywalker quando criança, passou por complicações por causa de sua esquizofrenia e precisou ser internado. A mãe do ator, Lisa, que contou sobre o episódio em entrevista ao portal Scripps News, afirma que foi o transtorno, e não o insucesso de "Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma", que o afastou do cinema.





Lisa disse ao portal que o filho começou a mostrar sinais da doença já na juventude, em 2006. "Ele começou a falar de 'realidades' . Ele não sabia se estava nesta realidade ou em uma realidade diferente. Eu não sabia o que dizer sobre isso", disse.

Diagnóstico



Jake passou a fazer consultas com especialistas e foi diagnosticado incorretamente com bipolaridade. Em um segundo diagnóstico, em 2008, foi identificado que o ator tem esquizofrenia paranoica. Em março do ano passado, ele precisou ser internado após ter uma recaída enquanto dirigia.

"Ele desligou o carro no meio das três faixas, e estávamos na faixa do meio. Houve muitos gritos e berros. A polícia chegou e fizeram algumas perguntas para o Jake. Ele estava conversando com eles, mas nada fazia sentido. Era tudo uma salada de palavras."





Desde então Jake está internado em uma instituição de reabilitação de saúde mental, onde deve permanecer pelos próximos oito meses.

Jake está agora em seu décimo mês de uma estadia de 18 em uma instituição de reabilitação de saúde mental, onde Lisa disse: "Ele está se saindo muito melhor do que eu esperava'.





"Ele está se relacionando melhor com as pessoas e se tornando um pouco mais sociável, o que é muito bom. É como se tivéssemos mais do antigo Jake de volta, porque ele sempre foi incrivelmente sociável até se tornar esquizofrênico."