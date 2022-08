A personalização de shampoos e condicionadores

Unindo tecnologia e conforto, a Recco, marca de lingerie e loungewear, desenvolveu a linha Modela, feita com fios tecnológicos que vestem, cuidam e interagem com o corpo. Subdividida em três coleções de produtos – Modela Sem Costura, Modela Emana e Modela Bio, oferecem lingeries com tecnologia Seamless, pensada toda em 3D, biodegradável e com benefícios como proteção antibacteriana.Entre as peças estão sutiã, calcinha, top, body, camiseta, blusa, legging e bermuda com modelagem feminina adulto e infantil., desenvolveu a linha Modela, feita com fios tecnológicos que vestem, cuidam e interagem com o corpo. Subdividida em três coleções de produtos – Modela Sem Costura, Modela Emana e Modela Bio, oferecem lingeries com tecnologia Seamless, pensada toda em 3D, biodegradável e com benefícios como proteção antibacteriana. Entre as peças estão sutiã, calcinha, top, body, camiseta, blusa, legging e bermuda com modelagem feminina adulto e infantil.