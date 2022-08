(foto: Divulgação) A relojoaria suíça TAG Heuer apresenta opções luxuosas que prometem conquistar os pais. O TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Orange Diver, é robusto, recém-lançado e perfeito para os amantes do esporte. O TAG Heuer Carrera é sofisticado, forte e moderno, e representa a expressão mais elegante, ideal para o pai contemporâneo. O TAG Heuer Connected Golf Edition é da linha Connected, feito para oferecer o máximo em elegância e desempenho esportivo. Estiloso

A italiana Salvatore Ferragamo tem variados estilos. Para o pai de negócios, uma pasta de trabalho em couro caramelo com o fecho Gancini prateado. Para o pai jovem, um High-top Sneaker, tênis de cano alto inspirado nos anos 90 com um padrão Gancini em 3D, branco, discreto e versátil. Para o pai mais contemporâneo, um óculos de sol com armação modelo Navigator em aro de metal e detalhe colorido na ponte que confere um toque de estilo.

(foto: Divulgação)

Perfume





A Natura lançou am linha Homem Neo, ideal para a rotina do homem, com três produtos que atendem às suas necessidades diárias. O Deo Parfum possui umafragrância amadeirada que sintetiza um sedutor espelhamentos de contrastes, equilibrando a intensidade e conforto do cashmeran, potencializado pela força de um coletivo de madeiras nobres e o brilho marcante da Pataqueira, ingrediente da biodiversidade brasileira. A marca também apresenta o Balm Pós Barba e o sabonete 2 em 1 que, além de limpar e perfumar a pele, pode ter sua espuma utilizada para barbear, tornando o momento mais confortável e sem ressecar a pele.

(foto: Divulgação)

Para os pés





Nada mais especial do que presentear com opções de Christian Louboutin, grife francesa famosa por seus sapatos com sola em tom de vermelho. Os últimos lançamentos da marca combinam diversos estilos entre tênis, botas e mocassins. O tênis em cano alto Louis Velour se sobressai com um tom vinho em textura de veludo. A bota Our Georges traz um solado tratorado com detalhe de fivela em CL e, para os mais clássicos, o mocassim tradicionalvem com um toque de uma das assinaturas deLouboutin, os spikes.