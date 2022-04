Evento de moda em BH tem opções cheias de estilo para o Dia das Mães

Mary Arantes abre as portas para evento para o Dia das Mães (foto: Mary Design/Divulgação)

Carlos Penna e Copella (foto: Divulgação)

GIG Couture e Liana Atelier (foto: Divulgação)

Miêtta e Notequal (foto: Divulgação)

Pizza Sur e Sabor de Casa (foto: Divulgação)

Mary Arantes Convida:



Depois do sucesso da última Quermesse da Mary, que antecipou o Dia das Mães, a designer Mary Arantes atende a pedidos e convida marcas diferenciadas para o evento desse fim de semana, em seu antigo showrrom, em Belo Horizonte, mais uma chance para acertar em cheio a escolha do presente. Muita gente cantou a pedra: vai ter outra quermesse antes do Dias das Mães? E Mary brinda novamente com estilo quem aprecia uma moda feita com personalidade e uma pegada autoral."Resolvi fazer um evento menor em número de expositores, mas consistente em marcas com propostas mais que interessantes para o Dia das Mães ou para presentear você mesma. Além dos lançamentos, que todo mundo ama, algumas dessas marcas estarão com peças promocionais", convoca a designer.Na lista dos expositores, um mix para lá de interessante. No universo das roupas e acessórios, Mary recebe Carlos Penna, Copella, Gig Couture, Liana Atelier, Miêtta, Notequal, além da produção própria com a Mary Design. Na linha gastronômica, as castanhas e pães de queijo da Sabor de Casa, e as empanadas e pizzas da Pizza Sur.Carlos Penna produz brincos, colares e anéis feitos com irreverência, fincado na crença sobre sua própria identidade. Ele acredita no que faz, ama o que faz, sem se preocupar se o que o que o mercado pede é o comercial. Dessa forma, abre um lugar todo seu e conquista clientes fora da caixa. Entre as peças com uma veia de originalidade, o imenso brinco de "fouet", por exemplo, que não se incomoda em ser um acessório culinário para ornar quem usa. Extravagante ou não, o evento tem Carlos Penna para todo tipo de mãe.A Copella Acessórios, nascida em 2005 como joalheria artesanal, é uma marca de joias que preza por formas genuínas, sempre em design limpo e puro, e também prima pela qualidade das pedras (essencialmente cristais Swarovski), em uma cartela de cores preciosa. A intensão da etiqueta é lançar produtos que façam sentido quando dialogam uns com os outros. É o design original made in Brasil para abrilhantar o encontro desse fim de semana.Criada em 2005 pelas sócias Gina Guerra e Patrícia Schettino, a GIG Couture, marca brasileira de roupas femininas, alia a expertise do trabalho esmerado em tricô, base de sua personalidade, com um olhar afiado para os caminhos da moda. Com silhuetas marcantes e muito lurex, as peças celebram a elegância feminina, ousada e decidida. São estampas exclusivas vistas em coleções cheias de identidade. As peças surgem do trato artesanal com os jacquards e fios especiais garimpados ao longo de pesquisas sobre cada textura que será aplicada na coleção. Para o evento, também uma cartela de produtos com preços promocionais.A Liana Atelier, das sócias Liana e Ana, mãe e filha, são um convite para uma experiência orgânica e sensorial. As roupas não se atrelam ao calendário da moda. São produzidas em pequenas escalas, em parceria com profissionais multidisciplinares, com referências do universo da arte, em modelagens confortáveis que caem bem nas mais variadas ocasiões. Em formas puras, simples e autênticas, o foco no consumo consciente e no uso responsável de materiais é um eixo central da etiqueta, que salienta tecidos cuidadosamente selecionados. O acabamento recebe atenção especial e as estampas são únicas, feitas artesanalmente em edições limitadas. Para o evento de Mary Arantes, lançamentos e peças com preços especiais.Na Notequal, toda a pegada transgressora do estilista Fabio Costa, nome que desponta na moda feita em Minas. Ele aproveita muito de sua experiência vivendo em Nova York para compor uma roupa corajosa. Uma moda conceito, extremamente vanguarda, que demonstra o alicerce no que o criador acredita e toma como sua identidade. A produção baseia-se em uma tiragem limitada, com poucas peças de cada modelo, o que faz da roupa praticamente exclusiva para quem compra. Não se trata de tendência. É muito antes um caminho pelo o que é verdadeiro para Fabio. Para o encontro, novidades e peças com valores promocionais.Casual, básica, mas fora de clichês, a Miêtta, de Fábio Resende, exibe peças em tie die, inserções de bordados e uma modelagem sempre ampla, que privilegia todos os corpos, em composições em malha. Já conhecida em edições da Quermesse da Mary, a Miêtta propõe uma roupa básica, mas que não é comum, é prática com detalhes relevantes, feita para estar em casa e ao mesmo tempo se sentir arrumada, vestida para sair. É uma conversa sobre corpos imperfeitos, idades indefinidas, gêneros não determinados. No evento, o estilista apresenta a nova coleção, Ninho.E para quem ficou órfão das criações da Mary Design, depois que Mary Arantes fechou a empresa conhecida pelas bijus estilosas, a designer também apresenta novas peças. A produção continua no ateliê que montou em sua própria casa. Afinal, a insipiração e a criatividade não acabam.