Os conceitos de masculinidade e paternidade sofreram grande revolução na última década. Passaram de figura masculina que não demonstra sentimentos e que deixa o cuidado dos filhos por conta da mãe, para uma figura plural e ativa, visando o cuidado emocional e físico dos filhos. Em ambos os casos, os homens vêm passando por um processo de muita modernização, reinventando-se para melhores versões. Essa mudança levou o mercado a se mobilizar. A L’Occitane au Brésil lançou a linha araucária masculina, por ser uma planta que se reinventa e trouxe duas novas fragrâncias para este novo homem, neste Dia dos Pais.

A Bulgari, casa italiana famosa por seus designs atemporais, traz opções de relógios, anéis e pulseiras cheios de personalidade. Com apenas 5,15 mm de espessura, o Octo Finissimo é um relógio que possui design audacioso e alta precisão, com sofisticação e simplicidade, para o pai amante dos relógios. Já o anel da coleção B.Zero1, inspirado no Coliseu, e a pulseira Serpenti Viper, ambos em ouro branco 18K, são ótimas opções para pais mais modernos.

A Bottega Veneta conta com itens superdescolados e práticos para os pais. A sandália Band é feita 100% em borracha e entrega conforto e versatilidade, podendo acompanhar os pais tanto na praia quanto nos almoços de família. A Padded Tech Cassette carrega o inconfundível Intrecciato em uma versão macro em nylon, com o tamanho ideal para acomodar a carteira e as chaves de forma estilosa e segura. Por fim, a capinha de AirPod em silicone, que também possui o padrão do Intrecciato da marca, é o item perfeito para os pais mais tecnológicos.

