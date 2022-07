(foto: Divulgação)

Após 15 anos atuando no mercado masculino, semana passada a Reserva, marca de roupas do grupo AR&Co, lançou uma marca de roupa feminina, a Reversa. A linha foca em ícones atemporais, especialmente no jeans, que aparece em múltiplas peças e modelagens. Outro ponto de destaque são as peças confortáveis e com cortes básicos como camisetas e calças com modelagens mais soltas. Feita por uma mulher, as peças reforçam os valores de marca e com padrão à altura do que sempre foi feito para homens. O moletom e a malha também ganham espaço, porque a sensação de liberdade é a palavra de ordem da Reversa.

(foto: Divulgação)

Com arte

A nova coleção da linha de meias Lupo Uau é a Pé na Arte. Como já fica implícito, o conceito das peças tem como eixo central a arte brasileira, nesse caso, a arte de rua que transforma lugares e pessoas, representada pelos artistas contemporâneos Guilherme Kramer e Aracê, que criaram as estampas das meias em conjunto com a Lupo. A embalagem traz um QR Code que direciona o consumidor a um vídeo dos artistas em seus ateliês, mostrando parte da produção dos desenhos, e explicando todo o processo criativo das estampas. Esses vídeos serão postados também nas redes sociais oficiais da marca.

(foto: Divulgação)

Collab

A Overcome lançou, em parceria com o rapper Krawk, uma coleção de roupas exclusivas inspirados na trajetória do artista e no seu álbum “Wally Deluxe”. A collab gerou 12 produtos da moda streetwear, entre eles camisetas, moletons e bonés, a linha traz o DNA do artista . Krawk tem apenas 25 anos e é uma das revelações da música urbana brasileira.

(foto: Divulgação)

Para viagem

A Capodarte, marca brasileira de calçados, bolsas e acessórios em couro feitos à mão, apresenta a “Viaggio”, coleção de acessórios para a viagem, recheada de códigos visuais da label, com estampa monogramada, e trabalha cores neutras e versáteis como camel, bege e preto. As peças vão desde a mala de bordo, até bolsas no formato tote, shoulder bag, mochila, porta-passaporte e a mala maior, nos três tamanhos padrão.