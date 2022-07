A Brandili lança coleção com estampas da Turma da Mônica

(foto: Fotos:Divulgação)

A Brandili lança coleção com peças estampadas pelos protagonistas do Bairro do Limoeiro. A mais recente collab entre a marca e a Turma da Mônica é para este inverno e, é claro, tem como foco as crianças, e a inspiração foi o universo on-line. Além de Mônica, Magali e Cebolinha, a charmosa Milena – que entrou para a turma há 3 anos – passa a ter uma estampa própria. Ela, que é cheia de atitude, empoderada e ama os animais, veio para trazer mais representatividade para a Turma da Mônica. A Brandili lança coleção com peças estampadas pelos protagonistas do Bairro do Limoeiro. A mais recente collab entre a marca e a Turma da Mônica é para este inverno e, é claro, tem como foco as crianças, e a inspiração foi o universo on-line. Além de Mônica, Magali e Cebolinha, a charmosa Milena – que entrou para a turma há 3 anos – passa a ter uma estampa própria. Ela, que é cheia de atitude, empoderada e ama os animais, veio para trazer mais representatividade para a Turma da Mônica.

Nitro

A Puma apresenta a segunda edição de seus tênis de corrida da família Nitro. Os novos modelos contam com a exclusiva tecnologia de amortecimento Nitro, além de atualizações que tornam essas versões ainda mais rápidas. A família é composta pelos modelos Deviate e Deviate Elite, que trazem a tecnologia de placa de carbono Innoplate, além dos modelos Velocity, Magnify, Electrify e Voyage.

Glamouroso



A Capodarte está com um inverno com trabalho artesanal de alta qualidade, alinhado com as últimas tendências de consumo e moda: brilhos, tramados e o couro em acabamento verniz. A marca trabalha a estética dos anos 2000, trazendo a plataforma, além do solado tratorado. Já nas peças de tramados, as técnicas utilizadas são algumas das mais minuciosas e ricas em detalhes. A Capodarte está com um inverno com trabalho artesanal de alta qualidade, alinhado com as últimas tendências de consumo e moda: brilhos, tramados e o couro em acabamento verniz. A marca trabalha a estética dos anos 2000, trazendo a plataforma, além do solado tratorado. Já nas peças de tramados, as técnicas utilizadas são algumas das mais minuciosas e ricas em detalhes.

Home