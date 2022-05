Araujo anuncia semana livre de imposto

A campanha da Araujo antecipa o Dia sem Impostos, organizado pela CNDL e CDL/BH, já oferecendo redução nos preços em maio (foto: Araujo/Divulgação )



De 31 de maio a 7 de junho, todas as lojas da Drogaria Araujo irão vender produtos com redução do valor dos impostos. Com o slogan "tudo para você encher a cestinha, a Araujo tem", a partir desta terça-feira, a Drogaria Araujo participa da ação do "Dia Livre de Impostos (DLI)". O objetivo é mostrar a insatisfação do brasileiro com a tributação abusiva, que limita o poder de consumo da população, além de servir de freio para o crescimento econômico do país.

Segundo dados disponíveis no portal Dia Livre de Impostos (www.dialivredeimpostos.com.br), o brasileiro trabalha 153 dias (cinco meses) por ano só para pagar impostos. O Brasil é o 14º país do mundo que mais arrecada e o último que melhor retorna o dinheiro para a população. O DLI acontece anualmente e é promovido pela Câmara Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e conta sempre com o apoio da Drogaria Araujo.





IMPACTO Na ação, os clientes poderão adquirir produtos selecionados com uma redução do valor referente aos impostos. Segundo o presidente da Drogaria Araujo, Modesto Araujo Neto, a empresa apoia o movimento, que questiona não só as altas cargas tributárias do Brasil, mas também, o uso do valor arrecadado com esses impostos. "Com essa ação queremos aumentar o poder de compra das pessoas, evidenciando, com os descontos, a alta carga tributária que impacta diretamente na quantidade de produtos que vai na cestinha do consumidor", explica.





ANTECIPAÇÃO A ação da CNDL e da CDL/BH acontece no dia 2 de junho, mas a Drogaria Araujo, sabendo que a cestinha de compras do brasileiro está cada dia mais vazia, vai se antecipar, ofertando vários produtos com descontos a partir do dia 31 de maio. "Revelar ao consumidor seu real poder de compra é um dos compromissos da Drogaria Araujo, que inicia a campanha de abatimentos de preços em produtos ainda neste mês de maio", comenta Adriana Caram Borlido, superintendente de marketing da Drogaria Araujo.

A ação é válida para todas as lojas, app, site Araujo e também via Drogatel, pelo 3270-5000. Além da entrega em todo o Brasil nas compras pelo site e aplicativo, o cliente poderá optar pelo Clique Retire - que permite a retirada do produto na loja mais perto.