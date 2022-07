(foto: Divulgação)



Inacio Ribeiro, radicado em Londres, está em São Paulo para apresentar a coleção Pre-Fall 2023, celebrando o retorno da marca Clements Ribeiro depois de uma parada de sete anos. Reconhecida por seu estilo eclético, cores luminosas e estampas únicas, a marca reintroduziu a malha de cashmere para uma nova geração, em listras e cores inusitadas e proporções novas, elevando o fio de cashmere ao status de básico do luxo. A nova linha é feita de puro cashmere escocês, em parceria com a lendária Maison Barrie, fornecedora original da Clements Ribeiro e que hoje é parte do Métiers d'Art da Chanel.

Resort

Inspirada na diversão ao ar livre, a Anacapri acaba de lançar a coleção Resort 23 Let’s Go Out. As peças da nova coleção foram pensadas para alinhar conforto e estilo por meio de peças modernas e divertidas. Tênis com recortes coloridos e acabamento com detalhes como elásticos e correntes chamam a atenção e dividem a cena com rasteiras gladiadoras, sandálias de tiras multicoloridas e bolsas com alça de cordas. Também aparecem mocassins statement, do drop Color Remix.

Anatômico

Achar o travesseiro ideal nem sempre é uma busca fácil, principalmente para quem gosta de dormir de lado. A Theva acaba de lançar o modelo Shoulder: um travesseiro com encaixe para ombros, que favorece o sono na posição lateral. O novo modelo tem 13cm de altura e é ideal para quem prefere dormir de lado sem abrir mão da perfeita acomodação da cabeça e do pescoço. Sua composição em espuma viscoelástica de alta durabilidade alivia os pontos de pressão, e conta com capa em fios de seda que gera conforto e maciez.

Luxo

Acabam de chegar ao Brasil as peças de couro da coleção Montblanc Extreme 3.0. A marca revisitou sua coleção de assinatura para estilos de vida ativos e acelerados, com novos formatos e um design de couro original inspirado nos visuais arrojados de marketing da empresa do início dos anos 1920, obtido em processo de curtimento neutro, livre de CO2 e com forro feito a partir de fibras recicladas. As peças são exclusivas da joalheria Manoel Bernardes.