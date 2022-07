Sofisticação, exclusividade e sustentabilidade

(foto: Fotos: Divulgação)



Inspirada no propósito de gerar bem-estar, a marca catarinense Altenburg oferece roupas de cama e itens de decoração, produzidos com matéria-prima diferenciada feita a partir de uma planta da Ásia. A seda, o bambú, o linho e o cetim estão presentes nos produtos trazendo conforto ao toque e acabamentos elaborados.





Cashmere





A marca italiana Calzedonia lançou coleção Love Cashmere, de legwear feitas neste tecido especial de pelo de cabra. Fizeram inclusive uma linha especial para grávidas com cintura feita para se ajustar à barriga ao longo da gravidez. As peças térmicas unem conforto e estilo. As meias-calça têm acabamentos especiais, como tecidos trançados e canelados, estampas geométricas e de rendas e a cartela de cores contempla o preto, branco e cinza. Destaque para as peças com fios de glitter. Já as leggings têm três tipos de modelagem: skinny, flare e Jogger.





Poás





A Converse lançou novos modelos da linha Polka Dots com estampas de bolinhas, resgatando um ícone dos anos 50 de maneira estilosa e tornando as silhuetas clássicas da marca mais diferenciados e atemporais. As bolinhas são de tamanhos diferentes e a lona é produzida com pelo menos 50% de algodão reciclado. Para agregar mais estilo, o solado em plataforma eleva a altura do tênis com amortecimento em EVA garantindo conforto. Em função do estilo, o Run Star Hike Polka Dots na cor branca impacta com o seu solado tratorado e cano alto.





Icônica





A nova embaixadora de Tory Burch, Sydney Sweeney, estrela a campanha da marca, com as icônicas sandálias Miller. A atriz e produtora apresenta todos os estilos da peça, desde a sandália original, criada no início dos anos 2000, em couro vachetta pespontado, até a novíssima Miller Soft com sola acolchoada.