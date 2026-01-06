Skincare de uva: BM Beauty aposta em fórmulas poderosas para o verão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Cuidar da pele em dias muito quentes pode ser um desafio: como encontrar o equilíbrio entre a limpeza que resseca e a hidratação que deixa aspecto melecado? Dois novos produtos da BM Beauty, marca da influenciadora Bruna Malheiros, podem ajudar na rotina de skincare mesmo quando o clima parece não contribuir.

A linha All Grape une ativos presentes na uva com outros ingredientes que prometem simplificar a maquiagem. O Estado de Minas recebeu e testou dois produtos da coleção e conta tudo a seguir:

Clean Grape: Gel de limpeza facial

Encontrar o equilíbrio entre uma limpeza profunda e a manutenção da barreira cutânea é o "santo graal" do skincare, especialmente para quem vive no clima tropical. O Clean Grape, novo gel de limpeza facial do mercado, chega com a promessa de entregar essa dualidade: remover a oleosidade excessiva enquanto trata a pele com um generoso combo de vitaminas e prebióticos.

O diferencial do Clean Grape começa na sua formulação livre de sulfatos. Em vez de detergentes agressivos que deixam aquela sensação de pele "repuxando", o produto utiliza o Cocamidopropyl Betaine, um tensoativo suave derivado do coco.

A lista de ingredientes inclui niacinamida (controle de oleosidade e uniformidade); pantenol e alantoína (acalma e regenera); alpha-glucan oligosaccharide (prebiótico que alimenta as bactérias boas da pele); e óleo de semente de uva (antioxidante que protege contra danos externos).

O Clean Grape surpreende na aplicação. Ele possui uma textura em gel que espalha com extrema facilidade, mas não faz espuma. Para quem está acostumado com o "efeito nuvem", a experiência pode ser diferente no início, mas o resultado final compensa.

O aroma é outro ponto de destaque: embora o nome remeta à fruta, ele não tem cheiro de uva. A fragrância lembra um cheiro leve de limpeza, discreto o suficiente para não incomodar narizes mais sensíveis.

O teste de fogo aconteceu nos dias de temperatura elevada. O produto entrega uma sensação imediata de frescor. Após o enxágue, o resultado é uma pele que parece "sequinha", mas com o viço preservado — nada daquele aspecto opaco de pele esturricada.

Mesmo horas após o uso, a sensação ainda é de pele limpa, o que o torna um aliado poderoso para enfrentar a rotina urbana.

Vale a pena?

Clean Grape BM Beauty

Apesar do perfil gentil, alguns detalhes merecem cautela. A fórmula contém fragrância e alérgenos (como Limoneno e Citronelol), o que exige atenção de pessoas com peles extremamente reativas ou com histórico de alergia a perfumes. Além disso, a presença de Cocamide DEA e conservantes específicos pode ser um ponto de restrição para quem busca uma rotina de "Beleza Limpa" (Clean Beauty) estrita.

Para quem tem a pele sensível, a indicação é fazer um teste antes de usar no rosto. Peles com rosácea ou dermatite devem evitar o produto.

O Clean Grape custa R$ 84,90 e tem 200g. Também livre de sulfatos e focado na manutenção da barreira de proteção da pele, o Gel de Limpeza Facial da Creamy tem 200 ml e é vendido a R$ 63,90.

Outro concorrente no mercado é o Gel de Limpeza Facial GL-01, da Principia, que também tem alta concentração de Niacinamida. Ele tem 350g e custa R$ 49.

All Grape: solução antioxidante

Se o gel de limpeza é o responsável por preparar o terreno, o passo seguinte da rotina ganha um aliado de peso: o All Grape. Vendido como uma solução tônica antioxidante, o produto se posiciona como um tratamento multifuncional que vai muito além de um tônico comum, prometendo blindar o rosto contra os danos do dia a dia.

O grande destaque do All Grape é a sua capacidade de combate ao estresse oxidativo. A composição conta com resveratrol e coenzima Q10, que atuam na longevidade celular e na proteção do DNA da pele; extratos de uva e chá verde, que potencializam a ação antipoluição e acalmam o rosto; ácido hialurônico e epidermosil, que ajudam na hidratação e regeneração da barreira cutânea.

Ao aplicar o All Grape, a primeira impressão pode ser enganosa. Devido à riqueza de ativos, ele apresenta uma textura aquosa que, num primeiro momento, parece que deixará um aspecto pesado ou colante. No entanto, essa sensação desaparece em segundos: o produto é absorvido rapidamente pela pele, entregando um frescor imediato. A experiência é complementada pela ausência quase total de fragrância — o tônico é praticamente sem cheiro.

Uma das maiores dúvidas sobre o All Grape é sua capacidade de hidratação. Graças ao Ácido Hialurônico e ao Pantenol, o produto realmente entrega uma recarga hídrica eficaz.

No calorão, para peles oleosas e mistas, ele pode, sim, substituir o hidratante facial, funcionando também como um excelente primer antes do protetor solar ou da maquiagem.

Já para quem tem pele seca ou vive em climas muito áridos, ele atua melhor como um "pré-sérum", precisando de um creme por cima para selar a hidratação. Ao longo dos dias de uso, o resultado é um aspecto visivelmente mais viçoso e saudável.

Vale a pena?

All Grape BM Beauty

Apesar dos benefícios, a fórmula traz alertas importantes. O produto utiliza um sistema de conservação com DMDM Hydantoin (um liberador de formaldeído) e Iodopropynyl Butylcarbamate. Embora seguros e permitidos, esses componentes são conhecidos potenciais irritantes para pessoas com histórico de dermatite ou peles extremamente sensíveis.

Além disso, a presença de alérgenos de fragrância (como o Limoneno e Hexyl Cinnamal) pode causar uma leve ardência se a pele estiver sensibilizada por ácidos fortes ou procedimentos estéticos recentes. O uso não é recomendado para crianças e deve-se evitar a área imediata dos olhos.

O All Grape tem 100 ml e custa R$ 99,99.Referência do mercado, o Tônico Facial Blemish + Age Solution, da Skinceuticals, tem 125 ml e custa R$ 109,90. Com foco em combater a oleosidade, o Tônico Antioleosidade da Creamy tem 90 ml e custa R$ 95.

