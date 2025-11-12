Assine
Fortilon lança trio focado no cuidado das pernas e pés. Será que funciona?

Depois de lançamentos focados nas saúdes das unhas, linha expande cuidados para pele dos membros inferiores

Publicidade
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
12/11/2025 08:00

Fortilon lança linha de produtos focada no cuidado das pernas e pés
Fortilon lança linha de produtos focada no cuidado das pernas e pés

O ritmo acelerado da vida moderna, somado às demandas do dia a dia, frequentemente resulta em desconforto nos membros inferiores — de pés ressecados e calcanhares rachados à sensação de peso e fadiga nas pernas. Por muito tempo, esses cuidados foram tratados como um nicho, mas a Fortilon vem reposicionar o segmento, unindo alta performance e acessibilidade.

A marca do grupo Dailus, que já tinha lançado produtos focados nas saúdes das unhas, agora aposta em um trio poderoso que promete unir cuidado diário e bem-estar. O Estado de Minas recebeu os três cremes e conta tudo a seguir.

Fortilon, marca do grupo Dailus, que já tinha lançado produtos focados nas saúdes das unhas, agora aposta em cuidados para os pés
Fortilon, marca do grupo Dailus, que já tinha lançado produtos focados nas saúdes das unhas, agora aposta em cuidados para os pés

Creme Pés Ressecados (Hidratação Intensa)

Este é o produto de tratamento intensivo da linha, focado em reverter o ressecamento severo, a descamação e a aspereza dos calcanhares. A fórmula une hidratação e  esfoliação química suave que deixam a pele macia e sem rachaduras.

A eficácia deste creme reside no seu complexo de ativos:

  1. Ureia: O ingrediente-chave que confere hidratação profunda e, em concentrações mais elevadas, possui uma ação queratolítica (amaciante). A Ureia atua literalmente ajudando a dissolver a camada espessa de queratina acumulada, suavizando calosidades e rachaduras de forma não abrasiva;

  2. Umectação e Reparo: O creme é reforçado com Glicerol, Pantenol (Pró-Vitamina B5) e Ácido Hialurônico, criando um complexo que atrai e retém a água na pele, sendo essencial para a reparação e a elasticidade;

  3. Barreira Oclusiva: A presença de emolientes ricos como Manteiga de Karité e Óleo de Coco garante que toda essa hidratação seja selada, atuando como uma blindagem nutritiva que promove resultados visíveis e duradouros na maciez;

O creme possui uma textura rica, mas, graças à tecnologia de seus emulsionantes, absorve de maneira satisfatória, sem deixar uma sensação excessivamente pegajosa. O uso contínuo, especialmente à noite, proporciona uma notável transformação na textura da pele.

Para deixar o resultado ainda mais rápido, use meias após a aplicação. Vale destacar que, apesar de ser um ingrediente potente, a presença de Ureia exige atenção especial. Gestantes e lactantes devem consultar um médico antes de usar o produto, já que em altas concentrações, o ativo pode ser absorvido em excesso e atravessar a barreira placentária. 

Além disso, pessoas com feridas abertas, rachaduras com sangramento, cortes, eczema ativo ou pele inflamada dever evitar o uso, já que a ureia pode causar ardência intensa e irritação.

A última contra-indicação é para crianças de até 3 anos, que só podem usar produtos com o ativo sob prescrição médica.

Vale a pena?

Com 120g, o creme tem preço sugerido de R$ 34,90, se posiciona de forma extremamente competitiva. Existem formas parecidas no mercado, como Eucerin Urea Repair Plus Creme para Pés (104g), por R$ 62,90; ISDIN Hidratante para os Pés Ureadin Podos (80,25g), por R$ 56 e Creme Restaurador Para Os Pés Cetaphil Pro Ureia 10% (60g), por R$ 49.

Creme para Pernas Cansadas (Alívio e Refrescância) 

Desenvolvido para combater a sensação de peso e fadiga, este creme é o alívio imediato para quem tem rotinas exaustivas ou problemas circulatórios leves, mas deve ser usado sempre sob orientação médica.

A fórmula é projetada para o conforto rápido e eficaz de dores, Os ingredientes incluem agentes refrescantes, como Mentol e Cânfora. Estes ativos induzem uma sensação instantânea de resfriamento, que é a chave para a percepção de alívio e bem-estar nas pernas.

A inclusão de extratos botânicos calmantes, como Arnica e Centella Asiática, ajuda a desinchar e acalmar a área, oferecendo suporte contra a inflamação e o desconforto decorrente do cansaço e da retenção de líquidos.

A principal característica é a sensação imediata de frescor que se irradia nas pernas. Sua textura leve desliza facilmente, e a rápida absorção é um ponto alto, tornando-o perfeito para aplicação rápida no meio do dia ou antes de dormir.

Embora seja um produto tópico (uso externo) e a maioria dos ingredientes sejam bem tolerados, a presença de Mentol e, principalmente, Cânfora exige atenção e impõe algumas contraindicações e precauções.

Geralmente não é recomendado o uso em gestantes e lactantes. Por isso, é fundamental consultar um médico antes de usar qualquer produto com esses ativos nessas fases.

O uso de produtos com Cânfora e Mentol é geralmente contraindicado para crianças pequenas, devido ao risco de toxicidade e reações adversas graves, especialmente se aplicado próximo ao rosto ou em altas doses. Pessoas com sensibilidade ou alergia a qualquer componente da fórmula também não devem usar o produto.

Além disso, o creme não deve ser aplicado sobre feridas abertas, pele irritada, lesada ou mucosas, já que pode causar ardência e irritação intensa nessas áreas.Pessoas asmáticas ou com sensibilidade respiratória devem usar com cautela, pois os vapores fortes (da Cânfora e do Mentol) podem desencadear reações.

O creme para pernas cansadas é ideal para adultos saudáveis que sofrem com a sensação de pernas pesadas, cansadas, doloridas e/ou inchadas no final do dia; pessoas que passam muito tempo em pé ou sentadas; ou que praticam esportes e querem aliviar a fadiga muscular. Em caso de condições crônicas (como varizes avançadas, insuficiência venosa grave, ou doenças da pele), o uso deve sempre ser acompanhado por orientação médica para garantir que o creme seja um complemento seguro ao tratamento.

Vale a pena?

Com o preço de R$ 34,90 e 120 g, o Creme para Pernas Cansadas FORTILON oferece um excelente custo-benefício. Produtos semelhantes são Varicell Creme (150g), R$ 33; Goicoechea Creme Para Pernas Arnica e Camomila (350g), R$ 40; e Gel Granado para Pés e Pernas Cansadas Pink (120g), R$ 34.

Antitranspirante (Controle de Odor e Umidade) 

Focado na higiene e conforto dos pés e das mãos, este produto promete solucionar o problema da transpiração excessiva e do chulé. Para isso, utiliza sais de alumínio (como o Cloridrato de Alumínio), que agem na superfície da pele para reduzir a produção de suor e manter o pé seco.

A umidade é o habitat perfeito para as bactérias que causam o odor. Ao reduzir o suor, o produto já combate a causa raiz. Mas o produto conta com Óleo de Melaleuca (Tea Tree), que garante um frescor prolongado e neutraliza odores existentes.

A rápida evaporação e a ausência de resíduos visíveis são cruciais. O aroma suave, mas eficaz, contribui para a sensação de pés secos e frescos ao longo de todo o dia – mesmo no calorão. 

O produto é indicado tanto para quem sofre com a transpiração excessiva quanto para quem ficar com as mãos e os pés secos, especialmente em situações de estresse, uso de calçados fechados ou em climas quentes.

No entanto, há alguns casos em que o uso pode ser contra-indicado. Em pessoas com a pele lesionada ou irritada, o produto não pode ser aplicado, já que pode proporcionar ardência, coceira e irritação severa. 

Quem tem sensibilidade ou  ou alergia prévia a qualquer componente da fórmula, especialmente o Cloroidróxido de Alumínio, deve evitar o uso. Se for o primeiro uso, o ideal é realizar um teste em uma pequena área da pele antes.

Embora o risco de absorção sistêmica pela pele seja considerado muito baixo e seguro dentro das concentrações regulamentadas, indivíduos com insuficiência renal severa (problemas graves nos rins) são frequentemente aconselhados por médicos a limitar a exposição ao alumínio em geral. Sempre consulte um médico nesse caso. A mesma recomendação serve para quem está gestante ou amamentando. 

Vale a pena?

A embalagem com 100 g custa R$ 34,90. O produto tem alguns similares no mercado, como o M&P Dry Loção Antiperspirante (60 ml), vendido por R$ 150; Granado Talco Cremoso Antisséptico Pink (100g), R$ 30; Tenys Pé Baruel Jato Seco Original (150ml); R$ 20; e Rexona Desodorante Para Pés (153 ml), R$ 20.

