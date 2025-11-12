Fortilon lança trio focado no cuidado das pernas e pés. Será que funciona?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ritmo acelerado da vida moderna, somado às demandas do dia a dia, frequentemente resulta em desconforto nos membros inferiores — de pés ressecados e calcanhares rachados à sensação de peso e fadiga nas pernas. Por muito tempo, esses cuidados foram tratados como um nicho, mas a Fortilon vem reposicionar o segmento, unindo alta performance e acessibilidade.

A marca do grupo Dailus, que já tinha lançado produtos focados nas saúdes das unhas, agora aposta em um trio poderoso que promete unir cuidado diário e bem-estar. O Estado de Minas recebeu os três cremes e conta tudo a seguir.

Fortilon, marca do grupo Dailus, que já tinha lançado produtos focados nas saúdes das unhas, agora aposta em cuidados para os pés Divulgação/Fortilon

Creme Pés Ressecados (Hidratação Intensa)

Este é o produto de tratamento intensivo da linha, focado em reverter o ressecamento severo, a descamação e a aspereza dos calcanhares. A fórmula une hidratação e esfoliação química suave que deixam a pele macia e sem rachaduras.

A eficácia deste creme reside no seu complexo de ativos:

Ureia: O ingrediente-chave que confere hidratação profunda e, em concentrações mais elevadas, possui uma ação queratolítica (amaciante). A Ureia atua literalmente ajudando a dissolver a camada espessa de queratina acumulada, suavizando calosidades e rachaduras de forma não abrasiva; Umectação e Reparo: O creme é reforçado com Glicerol, Pantenol (Pró-Vitamina B5) e Ácido Hialurônico, criando um complexo que atrai e retém a água na pele, sendo essencial para a reparação e a elasticidade; Barreira Oclusiva: A presença de emolientes ricos como Manteiga de Karité e Óleo de Coco garante que toda essa hidratação seja selada, atuando como uma blindagem nutritiva que promove resultados visíveis e duradouros na maciez;

O creme possui uma textura rica, mas, graças à tecnologia de seus emulsionantes, absorve de maneira satisfatória, sem deixar uma sensação excessivamente pegajosa. O uso contínuo, especialmente à noite, proporciona uma notável transformação na textura da pele.

Para deixar o resultado ainda mais rápido, use meias após a aplicação. Vale destacar que, apesar de ser um ingrediente potente, a presença de Ureia exige atenção especial. Gestantes e lactantes devem consultar um médico antes de usar o produto, já que em altas concentrações, o ativo pode ser absorvido em excesso e atravessar a barreira placentária.

Além disso, pessoas com feridas abertas, rachaduras com sangramento, cortes, eczema ativo ou pele inflamada dever evitar o uso, já que a ureia pode causar ardência intensa e irritação.

A última contra-indicação é para crianças de até 3 anos, que só podem usar produtos com o ativo sob prescrição médica.

Vale a pena?

Com 120g, o creme tem preço sugerido de R$ 34,90, se posiciona de forma extremamente competitiva. Existem formas parecidas no mercado, como Eucerin Urea Repair Plus Creme para Pés (104g), por R$ 62,90; ISDIN Hidratante para os Pés Ureadin Podos (80,25g), por R$ 56 e Creme Restaurador Para Os Pés Cetaphil Pro Ureia 10% (60g), por R$ 49.

Creme para Pernas Cansadas (Alívio e Refrescância)

Desenvolvido para combater a sensação de peso e fadiga, este creme é o alívio imediato para quem tem rotinas exaustivas ou problemas circulatórios leves, mas deve ser usado sempre sob orientação médica.

A fórmula é projetada para o conforto rápido e eficaz de dores, Os ingredientes incluem agentes refrescantes, como Mentol e Cânfora. Estes ativos induzem uma sensação instantânea de resfriamento, que é a chave para a percepção de alívio e bem-estar nas pernas.

A inclusão de extratos botânicos calmantes, como Arnica e Centella Asiática, ajuda a desinchar e acalmar a área, oferecendo suporte contra a inflamação e o desconforto decorrente do cansaço e da retenção de líquidos.

A principal característica é a sensação imediata de frescor que se irradia nas pernas. Sua textura leve desliza facilmente, e a rápida absorção é um ponto alto, tornando-o perfeito para aplicação rápida no meio do dia ou antes de dormir.

Embora seja um produto tópico (uso externo) e a maioria dos ingredientes sejam bem tolerados, a presença de Mentol e, principalmente, Cânfora exige atenção e impõe algumas contraindicações e precauções.

Geralmente não é recomendado o uso em gestantes e lactantes. Por isso, é fundamental consultar um médico antes de usar qualquer produto com esses ativos nessas fases.

O uso de produtos com Cânfora e Mentol é geralmente contraindicado para crianças pequenas, devido ao risco de toxicidade e reações adversas graves, especialmente se aplicado próximo ao rosto ou em altas doses. Pessoas com sensibilidade ou alergia a qualquer componente da fórmula também não devem usar o produto.

Além disso, o creme não deve ser aplicado sobre feridas abertas, pele irritada, lesada ou mucosas, já que pode causar ardência e irritação intensa nessas áreas.Pessoas asmáticas ou com sensibilidade respiratória devem usar com cautela, pois os vapores fortes (da Cânfora e do Mentol) podem desencadear reações.

O creme para pernas cansadas é ideal para adultos saudáveis que sofrem com a sensação de pernas pesadas, cansadas, doloridas e/ou inchadas no final do dia; pessoas que passam muito tempo em pé ou sentadas; ou que praticam esportes e querem aliviar a fadiga muscular. Em caso de condições crônicas (como varizes avançadas, insuficiência venosa grave, ou doenças da pele), o uso deve sempre ser acompanhado por orientação médica para garantir que o creme seja um complemento seguro ao tratamento.

Vale a pena?

Com o preço de R$ 34,90 e 120 g, o Creme para Pernas Cansadas FORTILON oferece um excelente custo-benefício. Produtos semelhantes são Varicell Creme (150g), R$ 33; Goicoechea Creme Para Pernas Arnica e Camomila (350g), R$ 40; e Gel Granado para Pés e Pernas Cansadas Pink (120g), R$ 34.

Antitranspirante (Controle de Odor e Umidade)

Focado na higiene e conforto dos pés e das mãos, este produto promete solucionar o problema da transpiração excessiva e do chulé. Para isso, utiliza sais de alumínio (como o Cloridrato de Alumínio), que agem na superfície da pele para reduzir a produção de suor e manter o pé seco.

A umidade é o habitat perfeito para as bactérias que causam o odor. Ao reduzir o suor, o produto já combate a causa raiz. Mas o produto conta com Óleo de Melaleuca (Tea Tree), que garante um frescor prolongado e neutraliza odores existentes.

A rápida evaporação e a ausência de resíduos visíveis são cruciais. O aroma suave, mas eficaz, contribui para a sensação de pés secos e frescos ao longo de todo o dia – mesmo no calorão.

O produto é indicado tanto para quem sofre com a transpiração excessiva quanto para quem ficar com as mãos e os pés secos, especialmente em situações de estresse, uso de calçados fechados ou em climas quentes.

No entanto, há alguns casos em que o uso pode ser contra-indicado. Em pessoas com a pele lesionada ou irritada, o produto não pode ser aplicado, já que pode proporcionar ardência, coceira e irritação severa.

Quem tem sensibilidade ou ou alergia prévia a qualquer componente da fórmula, especialmente o Cloroidróxido de Alumínio, deve evitar o uso. Se for o primeiro uso, o ideal é realizar um teste em uma pequena área da pele antes.

Embora o risco de absorção sistêmica pela pele seja considerado muito baixo e seguro dentro das concentrações regulamentadas, indivíduos com insuficiência renal severa (problemas graves nos rins) são frequentemente aconselhados por médicos a limitar a exposição ao alumínio em geral. Sempre consulte um médico nesse caso. A mesma recomendação serve para quem está gestante ou amamentando.

Vale a pena?

A embalagem com 100 g custa R$ 34,90. O produto tem alguns similares no mercado, como o M&P Dry Loção Antiperspirante (60 ml), vendido por R$ 150; Granado Talco Cremoso Antisséptico Pink (100g), R$ 30; Tenys Pé Baruel Jato Seco Original (150ml); R$ 20; e Rexona Desodorante Para Pés (153 ml), R$ 20.