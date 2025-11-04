Fraude da Natura: como se proteger de golpes envolvendo cashback

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desarticulou uma fraude milionária envolvendo o sistema de crédito financeiro (cashback) da Natura nessa segunda-feira (3/11).

O esquema gerou um prejuízo de R$ 6 milhões e explorava uma falha no sistema de brindes da Natura, em que os consultores realizavam compras simultâneas de um mesmo item para esgotar o estoque de brindes associados.

O sistema convertia automaticamente o valor do cashback. Esses valores eram então utilizados para adquirir novos produtos, revendidos em marketplaces e lojas físicas com descontos de até 60% abaixo do valor de mercado.

Programas de cashback são uma ferramenta legítima, oferecendo uma porcentagem do dinheiro de volta em compras. No entanto, a crescente popularidade também atrai golpistas que se aproveitam da confiança dos consumidores para aplicar diferentes tipos de fraude, que vão desde links falsos até o roubo de dados pessoais.

Como se proteger de golpes com cashback

Prestar atenção nos detalhes é a principal ferramenta para evitar cair em armadilhas. Adotar práticas de segurança digital ajuda a garantir que os benefícios do cashback sejam aproveitados sem dores de cabeça. Veja algumas dicas para se manter seguro:

Desconfie de ofertas exageradas: promoções com percentuais de cashback muito acima do mercado, especialmente as divulgadas por canais não oficiais como WhatsApp ou redes sociais, são um grande indício de fraude.

Verifique os canais oficiais: sempre realize suas compras e consulte seu saldo de cashback diretamente no site ou aplicativo oficial da loja. Nunca clique em links recebidos por e-mail ou mensagens suspeitas.

Proteja seus dados pessoais: jamais compartilhe senhas, códigos de verificação ou informações do cartão de crédito. Empresas sérias não solicitam esses dados fora de seus ambientes seguros de pagamento.

Use senhas fortes e únicas: crie combinações complexas para suas contas em lojas e programas de recompensa. Evite repetir a mesma senha em diferentes serviços para limitar o dano em caso de vazamento.

Monitore seus extratos: verifique regularmente o saldo do seu cashback e o extrato do seu cartão de crédito. Qualquer atividade suspeita ou transação não reconhecida deve ser comunicada imediatamente ao banco e à loja.

No caso da Natura, a empresa informou que a vulnerabilidade no sistema foi corrigida e os consultores envolvidos foram bloqueados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.