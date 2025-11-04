Assine
ESQUEMA

Fraude da Natura: como se proteger de golpes envolvendo cashback

O esquema milionário em MG acende um alerta; especialistas dão dicas para identificar fraudes e usar programas de recompensa com total segurança

04/11/2025 18:06 - atualizado em 04/11/2025 18:08

Saiba como se proteger de golpes envolvendo cashback crédito: Freepik

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desarticulou uma fraude milionária envolvendo o sistema de crédito financeiro (cashback) da Natura nessa segunda-feira (3/11).

O esquema gerou um prejuízo de R$ 6 milhões e explorava uma falha no sistema de brindes da Natura, em que os consultores realizavam compras simultâneas de um mesmo item para esgotar o estoque de brindes associados.

O sistema convertia automaticamente o valor do cashback. Esses valores eram então utilizados para adquirir novos produtos, revendidos em marketplaces e lojas físicas com descontos de até 60% abaixo do valor de mercado.

Programas de cashback são uma ferramenta legítima, oferecendo uma porcentagem do dinheiro de volta em compras. No entanto, a crescente popularidade também atrai golpistas que se aproveitam da confiança dos consumidores para aplicar diferentes tipos de fraude, que vão desde links falsos até o roubo de dados pessoais.

Como se proteger de golpes com cashback

Prestar atenção nos detalhes é a principal ferramenta para evitar cair em armadilhas. Adotar práticas de segurança digital ajuda a garantir que os benefícios do cashback sejam aproveitados sem dores de cabeça. Veja algumas dicas para se manter seguro:

  • Desconfie de ofertas exageradas: promoções com percentuais de cashback muito acima do mercado, especialmente as divulgadas por canais não oficiais como WhatsApp ou redes sociais, são um grande indício de fraude.

  • Verifique os canais oficiais: sempre realize suas compras e consulte seu saldo de cashback diretamente no site ou aplicativo oficial da loja. Nunca clique em links recebidos por e-mail ou mensagens suspeitas.

  • Proteja seus dados pessoais: jamais compartilhe senhas, códigos de verificação ou informações do cartão de crédito. Empresas sérias não solicitam esses dados fora de seus ambientes seguros de pagamento.

  • Use senhas fortes e únicas: crie combinações complexas para suas contas em lojas e programas de recompensa. Evite repetir a mesma senha em diferentes serviços para limitar o dano em caso de vazamento.

  • Monitore seus extratos: verifique regularmente o saldo do seu cashback e o extrato do seu cartão de crédito. Qualquer atividade suspeita ou transação não reconhecida deve ser comunicada imediatamente ao banco e à loja.

No caso da Natura, a empresa informou que a vulnerabilidade no sistema foi corrigida e os consultores envolvidos foram bloqueados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

