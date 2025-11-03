Feirão da Serasa renegocia dívidas com até 99% de desconto; veja como participar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Serasa, empresa brasileira de proteção ao crédito, iniciou nesta segunda-feira (3/11) um mutirão de renegociação de dívidas com mais de 1.600 parceiros e descontos de até 99%. As negociações poderão ser feitas até o dia 30, com possibilidade de parcelamento a partir de R$ 9,90.

Ao todo, estão disponíveis ofertas para a renegociação de 633 milhões de dívidas em setores como bancos, varejo, telecomunicações, financeiras e concessionárias de serviços básicos. Todos os participantes podem ser consultados na página oficial de parceiros.

As ofertas de negociação de dívidas podem ser acessadas online ou presencialmente. Nos canais digitais, é possível acessar pelo site, aplicativo (disponível na App Store e no Google Play), WhatsApp oficial (11) 99575-2096, número de telefone 3003-6300 e pelo canal de atendimento em libras.

A iniciativa conta com o apoio dos Correios, que oferecem atendimento presencial gratuito. A estatal recebe uma taxa de R$ 4,20 por dívida negociada e de R$ 3 pela reimpressão de boletos. Durante o período do mutirão, essas taxas são integralmente custeadas pela Serasa, garantindo acesso gratuito às negociações presenciais aos consumidores.

Entre as vantagens do feirão está a possibilidade de quitar a dívida negativada via Pix e ter o nome limpo na hora. A Serasa destaca que as ofertas disponíveis durante o evento são diferentes das praticadas ao longo do ano, pois contam com condições exclusivas e, em geral, mais vantajosas. Fora do período do feirão, ainda é possível negociar dívidas, mas com descontos de até 90%.

Os consumidores também podem aproveitar o mutirão para regularizar contas de serviços essenciais, como luz, água e gás, de acordo com as empresas parceiras disponíveis em cada região. Caso a concessionária não participe da ação, o consumidor pode procurar diretamente a empresa para tentar uma negociação.

Inadimplência no Brasil

De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa, o mês de setembro registrou o ingresso de 318 mil novos consumidores inadimplentes no país, um avanço de 0,4% em relação a agosto e de 9% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Atualmente, o Brasil soma 79 milhões de pessoas inadimplentes e 313 milhões de débitos ativos, que somam R$ 496 bilhões em dívidas.

O valor médio das dívidas por pessoa chega a R$ 6.274,82 e o principal motivo das pendências segue concentrado em bancos e cartões de crédito (27,02%), seguido por contas básicas como energia e água (21,33%) e empresas financeiras (19,92%) -que oferecem crédito, mas não são instituições bancárias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Educação financeira

A Serasa, em parceria com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e os Correios, promove uma operação especial de educação financeira nesta segunda e terça-feira (4) em agências selecionadas de capitais brasileiras.

Técnicos e especialistas estarão à disposição para orientar a população sobre como organizar o orçamento, evitar o endividamento e manter o nome limpo após a negociação. As agências que contarão com esse atendimento podem ser consultadas neste link.

Mutirão da Febraban

Desde o dia 1º de novembro, a Febraban também realiza um mutirão de negociações voltado a dívidas bancárias. A ação acontece até o dia 30 de novembro. Durante o período, será possível ter acesso a condições especiais, como parcelamento, descontos no valor total da dívida ou taxas de juros reduzidas para refinanciamento, de acordo com a política de cada instituição participante.

Poderão ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, consignado e outras modalidades de crédito contraídas de bancos e instituições financeiras, desde que estejam em atraso e não tenham bens dados em garantia, ou prescritas.

As negociações poderão ser feitas diretamente com as instituições participantes em seus canais oficiais ou pelo portal ConsumidorGovBr. Para a negociação na plataforma, é necessário que o consumidor possua conta prata ou ouro no portal Gov.br.