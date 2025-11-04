YouTube injeta R$ 4,9 bi no PIB com criadores mineiros na dianteira

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

Minas Gerais consolidou-se como um polo central da economia de criadores de conteúdo, um setor que teve no YouTube um dos principais motores em 2024. Esta foi a constatação apresentada pela plataforma de vídeos durante o evento Conexão Digital Minas Gerais: Diálogos para Fortalecer a Cultura e a Economia Criativa, que reuniu criadores, empreendedores e representantes do poder público em Belo Horizonte para debater os rumos do novo ciclo da economia digital brasileira.

De acordo com o Relatório de Impacto da plataforma, elaborado pela Oxford Economics, o YouTube gerou R$ 4,94 bilhões para o PIB brasileiro e 130 mil empregos em todo o país. O estudo foi apresentado durante evento realizado em Belo Horizonte.

YouTube e a economia criativa em números (2024) R$ 4,94 bilhões injetados no PIB brasileiro

injetados no PIB brasileiro 130 mil empregos diretos e indiretos gerados

empregos diretos e indiretos gerados 81% dos usuários valorizam conteúdo nacional

dos usuários valorizam conteúdo nacional 81% dos criadores afirmam que o YouTube oferece oportunidades inéditas

dos criadores afirmam que o YouTube oferece oportunidades inéditas Minas Gerais entre os cinco estados com maior número de criadores de destaque

YouTube e o motor da economia criativa

Segundo o Relatório de Impacto da Oxford Economics, o YouTube se consolidou como um dos motores da economia criativa no Brasil. O estudo mostrou que 81% dos usuários brasileiros afirmam que o conteúdo da plataforma reflete sua cultura e perspectiva. O dado mostra a força da produção local e o valor da identidade regional no ambiente digital.

A líder de Políticas Públicas do YouTube, Alana Rizzo, esteve em Belo Horizonte para apresentar o relatório e discutir o potencial mineiro nesse cenário. “Os R$ 4,94 bilhões injetados no PIB mostram que a criatividade virou um negócio robusto”, afirmou. Ela destacou que Minas é um polo central, com criadores que atuam em áreas como entretenimento, educação, ciência e bem-estar. “O brasileiro quer se ver na tela. Minas leva sua cultura para o mundo”, completou.

Segundo Alana, Minas reflete o Brasil que produz, inova e se reconhece. O estado tem 853 municípios e um potencial criativo imenso. “Há muita gente, muito conteúdo e muita história para ser contada. Queremos abrir janelas de oportunidade para o mundo todo”, disse.

Minas é berço de grandes nomes da criação digital no país. Enaldinho soma mais de 44 milhões de inscritos no YouTube. Emily Vick ultrapassa 27 milhões, e Débora Aladim é referência em educação com mais de 4 milhões de seguidores. Outros nomes reforçam essa força regional, como Lucas Zanandrez (Olá, Ciência), Max Dicas (Caratinga) e Receitas do Will (Belo Horizonte). Juntos, esses criadores mostram que o talento mineiro ultrapassa fronteiras e alcança públicos diversos.

A pluralidade de vozes e estilos mostra a vocação mineira para unir criatividade e desenvolvimento econômico. Para Bárbara Botega, secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o audiovisual será um dos pilares da diversificação econômica do estado. “Acredito que o audiovisual é o futuro, e a diversificação econômica de Minas passa pela economia criativa”, afirmou. Segundo ela, o ecossistema digital é democrático e permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar, gere valor e alcance o mundo.

O impacto no interior

O fenômeno dos criadores de conteúdo vai além das capitais brasileiras. No interior, o ambiente digital é um motor de transformação social e econômica.

Um exemplo é Maxwell, do canal Max Dicas, de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Pelo YouTube, ele encontrou uma forma de empreender e criar oportunidades em sua própria comunidade. “Sou do interior e, com esse trabalho, consigo gerar emprego e mudar realidades”, contou. “Falar de tecnologia de forma acessível é meu jeito de contribuir com a sociedade.”

A trajetória de Maxwell confirma o estudo do YouTube, e mostra como a economia criativa se expande para além dos grandes centros urbanos, em um cenário em que criadores regionais alcançam visibilidade global sem sair de suas cidades e constroem novas oportunidades.

Economia e cultura caminham juntas

Em Belo Horizonte, o impacto da produção digital já aparece no turismo e na imagem da cidade. A capital começa a ser percebida de novas formas, dentro e fora do país. O conteúdo produzido por influenciadores locais contribui para fortalecer a identidade cultural e o sentimento de pertencimento.

Para Bárbara Menucci, presidente da Belotur, os criadores de conteúdo têm papel decisivo nessa construção. “Eles dão voz e corpo às histórias dos municípios. São grandes aliados, verdadeiros embaixadores da cidade”, afirmou.

Segundo ela, os criadores mostram o que há de mais genuíno na cultura belo-horizontina. O conteúdo destaca o modo de vida local e aproxima moradores e visitantes da identidade da capital. Essa conexão ajuda a divulgar o turismo de forma autêntica e próxima da realidade mineira.

Bárbara ressalta que o maior desafio da era digital é valorizar o conteúdo humano. “A tecnologia de gente é o grande diferencial disso tudo. É o que torna o conteúdo real e cria relações interpessoais, mesmo no ambiente online”, destacou.

Tecnologia a serviço da criatividade

O relatório mostra ainda que 81% dos criadores que monetizam seu trabalho acreditam que o YouTube oferece oportunidades inexistentes na mídia tradicional. O dado reforça o papel da plataforma como espaço de acesso à informação, à renda e à visibilidade. Esses recursos permitem que criadores locais alcancem públicos internacionais sem perder sotaque, estilo ou identidade.

Para Alana Rizzo, as inovações tecnológicas ampliam o alcance do conteúdo, mas não substituem a criatividade. Segundo ela, a inteligência artificial deve ser vista como aliada na expansão da produção. “Essas inovações não substituem a criatividade. Elas ampliam o alcance e abrem janelas de oportunidade para o mundo inteiro. A IA é uma aliada para escalar a produção e reduzir barreiras, mantendo o foco no que é mais importante: o conteúdo humano”, afirmou.

O papel do poder público e das plataformas

Mesmo com o crescimento acelerado, a economia criativa ainda enfrenta desafios no Brasil. Para o publicitário e criador de conteúdo Lucas Criscoullo, o amadurecimento do mercado tem fortalecido quem aposta no profissionalismo. “O ideal é pensar como uma empresa: estudar o público, manter constância e criar uma comunidade sólida. Quem faz isso consegue crescer com segurança”, completou.

Vinícius Calazans, do canal 'Rambo dos Jogos', vê nesse cenário uma oportunidade para ampliar a presença institucional. “O maior desafio é a falta de estrutura. No meu nicho, que são os games, Minas ainda tem poucos eventos, poucas lojas especializadas e pouca divulgação desse tipo de conteúdo. Isso dificulta o trabalho e obriga muitos criadores a se deslocarem para outros estados”, explicou.

Segundo ele, o fortalecimento do ecossistema mineiro depende de um esforço conjunto. “Com mais incentivo, encontros locais e divulgação, e parcerias, todo mundo ganha força”, afirmou.

A avaliação é a mesma de Bárbara Botega, secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Ela defende a integração entre governo, plataformas e instituições de ensino como caminho para consolidar o novo mercado criativo. “A economia criativa já está posta. Cabe a nós estruturar políticas que garantam o crescimento com base sólida, valorizando quem gera conteúdo e movimenta a economia”, destacou.

Ainda segundo Bárbara, a criação de redes regionais de apoio é fundamental para fortalecer o ecossistema. “Minas precisa continuar conectado à cultura, inovação e capacitação. Quando pensamos em influenciadores, falamos de um eixo democrático. O criador pode estar em qualquer lugar do mundo e, se o conteúdo for bom, ele chega lá”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O futuro da economia criativa

Com o amadurecimento das plataformas digitais e a profissionalização dos criadores, a economia criativa ultrapassa a publicidade e movimenta diversos setores. Para Alana Rizzo, líder de Políticas Públicas do YouTube, Minas é exemplo desse movimento: “Estamos falando de um estado com grandes dimensões e potencial imenso. O que vemos aqui é a criatividade se tornando um vetor real de desenvolvimento. É sobre levar mais informação, conhecimento, educação e cultura, e fazer isso com a cara de Minas.”