Gigantes da IA travam batalha pela pesquisa online

As empresas tecnológicas que competem pela liderança em inteligência artificial estão decididas a transformar a forma como as pessoas pesquisam na web, desafiando o domínio do navegador Chrome, coração do império do Google.



Os chatbots, que começaram como simples assistentes de IA, fundiram-se gradualmente com os navegadores e agora exploram a internet de forma autônoma para oferecer respostas detalhadas.

A OpenAI lançou o mais recente ataque nesta semana, com o lançamento do que seu diretor executivo, Sam Altman, chamou de “navegador da web impulsionado por IA”, construído em torno do ChatGPT.

Durante uma demonstração, membros da equipe da OpenAI mostraram o navegador Atlas elaborando uma lista de compras para um jantar com base em um prato específico e no número de convidados.

O Atlas junta-se ao Comet, da Perplexity, ao Edge com Copilot da Microsoft e aos recém-chegados Dia e Neon, nessa nova geração de híbridos de chatbot e navegador.

“Tantos serviços e aplicativos são baseados em navegadores que faz todo o sentido ter um agente de IA atuando diretamente neles”, disse Avi Greengart, analista sênior da Techsponential.Enquanto os primeiros assistentes de IA apenas respondiam perguntas, o foco agora é permitir que eles atuem como “agentes”, capazes de realizar tarefas de forma independente no computador ou online, como agendar horários, fazer reservas ou pedir pizza.No entanto, os criadores de IA querem assumir o papel central do navegador e simplificar as interações dos usuários com a web.

“Costumávamos baixar muitos aplicativos em nossos computadores”, disse Evan Schlossman, diretor da SuRo Capital. “Agora quase tudo migra para o navegador”.

“Não acho que eles queiram mudar muito a experiência central”, pondera Greengart. “Um agente de IA seguindo você e oferecendo ajuda o tempo todo provavelmente não agradaria a todos”.



Google tem o controle



Apesar de sua força em IA, o Google ainda não incorporou totalmente recursos de agente ao Chrome, como fazem seus concorrentes.



O gigante da internet adicionou resumos gerados por IA em seus resultados de pesquisa e oferece um “Modo IA” com recursos avançados de raciocínio.



O Chrome ainda domina mais de 70% do mercado de navegadores, e o nome “Google” segue sendo sinônimo de busca.



Daniel Newman, diretor executivo do Futurum Group, não acredita em uma mudança significativa no curto prazo, dado o uso profundamente enraizado do Chrome no cotidiano.



Já Thomas Thiele, sócio da consultoria Arthur D. Little, vê potencial na estratégia da OpenAI de combinar as interações do ChatGPT com o navegador Atlas.



“Ao reunir essas informações, a empresa pode ter mais pistas do que nunca sobre as pessoas”, afirmou Thiele. “Talvez estejamos vendo o nascimento de um novo Google”.



Mais dados sobre os usuários também podem ser convertidos em melhor direcionamento de anúncios — principal fonte de receita do Google.



Ao controlar o navegador, uma empresa de IA pode definir como as pessoas interagirão com a tecnologia no futuro, sugere Thiele. “A longo prazo, o navegador pode nem ser mais o centro das interações”, afirma Newman, lembrando que óculos inteligentes e outros dispositivos portáteis podem ganhar espaço.



“Estamos moldando comportamentos; conquistar os usuários onde eles estão será crucial para garantir a fatia de mercado pela qual todos lutam”, conclui.