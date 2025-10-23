Assine
Minas se destaca entre os vencedores de prêmio nacional de inovação digital

Edição 2025 do Digital Transformation Awards registra recorde de 356 mil votos, 1.347 inscrições e destaca Minas Gerais entre os vencedores nacionais

Leo Lima
23/10/2025 10:58

Edição 2025 do prêmio mundial Digital Transformation Awards destaca profissionais e organizações que transformam a tecnologia
Edição 2025 do prêmio mundial Digital Transformation Awards destaca profissionais e organizações que transformam a tecnologia

O último sábado (18/10) marcou um novo capítulo na história da transformação digital. O Digital Transformation Awards, considerado o “Oscar” da inovação digital, reuniu finalistas, convidados e imprensa no Teatro Londrina, em Curitiba, para celebrar os protagonistas de iniciativas que unem tecnologia, propósito e impacto humano. Aproximadamente 150 pessoas acompanharam a cerimônia.

Recorde de inscrições

A edição 2025 registrou 1.347 inscrições, superando as 989 do ano anterior. A votação popular também quebrou recorde, com 356.725 votos computados, o maior engajamento já registrado em premiações de transformação digital no Brasil.

Segundo Fernanda Bhering, do Instituto da Transformação Digital, o crescimento reflete o interesse crescente da sociedade pelo tema. “O crescimento histórico da participação reflete o interesse cada vez maior da sociedade e das organizações pelo tema da transformação digital, que hoje é estratégico para empresas, governos e profissionais em todos os setores. Nesta edição, registramos 1.347 inscrições, superando as 989 do ano anterior, e a votação popular foi auditada, garantindo transparência e legitimidade ao processo. Além disso, percebemos que as iniciativas de divulgação das próprias organizações e finalistas, somadas à mobilização do público, geraram um engajamento extraordinário”, disse. 

Minas Gerais em destaque

Minas teve protagonismo entre os vencedores, com destaque para Governo de Minas Gerais, Algar e Universidade do Agro Uniube, além de profissionais e startups locais que conquistaram posições de liderança. “Foi emocionante ver Minas liderando, inspirando e mostrando soluções inovadoras em todas as categorias. Tenho muito orgulho de todo esse protagonismo e de poder celebrar o talento mineiro”, afirmou Fernanda Bhering.

Vencedores de Minas Gerais:

  • Governo de Minas Gerais – 1º lugar
  • Algar – 1º lugar
  • Universidade do Agro Uniube – 1º lugar
  • Hub BH-TEC – 2º lugar
  • Grazielle Anjos Carvalho – 2º lugar
  • Guilherme Meireles – 2º lugar
  • Mineração Morro do Ipê – 3º lugar
  • UberHub – 3º lugar
  • Bliiv – 3º lugar
  • Vera Lúcia da Silva – 3º lugar
  • Adriana Ferreira de Faria – 3º lugar
  • Daniela Maria Rocco Carneiro Scotton – 2º lugar

A premiação avaliou os finalistas em duas etapas: votação on-line aberta ao público e análise técnica de um comitê internacional de 100 especialistas de 23 países, garantindo transparência e credibilidade. Cada voto foi monitorado e auditado, e as notas do comitê ponderadas com os votos formaram o resultado final.

Entre os vencedores de destaque, estão:

  • Transformadores B2B: Fernanda Nascimento – 94 pontos
  • Transformadores Empreendedores: Jamile Lima – 94 pontos
  • Transformadores da Governança: Pamela Mocelin Manfrin – 96 pontos
  • Transformadores da Indústria: Silvana Pampu – 96 pontos
  • Transformadores Investidores: Camila Farani – 89 pontos
  • Transformadores da Sustentabilidade: Kamila Camilo – 92 pontos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Inscrições para 2026 abertas

Para participar da edição de 2026, empresas, instituições públicas, startups e profissionais podem se inscrever desde já, desde que o projeto ou iniciativa esteja em uma das categorias do prêmio. As inscrições para o Digital Transformation Awards 2026 já estão abertas.

Estado de Minas

