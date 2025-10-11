Digital Transformation Awards 2025 destaca força mineira na inovação

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O Digital Transformation Awards 2025 bateu novo recorde de engajamento ao chegar aos 300 mil votos online. A premiação destaca projetos e pessoas que promovem inovação e impacto social por meio da transformação digital no Brasil e na América Latina.

Criado pelo Instituto da Transformação Digital (ITD), o prêmio reconhece profissionais e organizações de diferentes setores por iniciativas concretas de inovação. A proposta é elevar o debate sobre a era digital e fomentar a colaboração entre governo, empresas, academia e sociedade civil. A premiação dos mais votados será no próximo sábado (18/10), em Curitiba.

Recorde de participação

A edição 2025 superou o total de 125 mil votos registrados em 45 dias na edição anterior. Desta vez, a marca foi alcançada em poucos dias, o que evidencia a crescente atenção pública às temáticas de tecnologia e transformação.

Ao todo, são 50 categorias, sendo 25 voltadas a profissionais e 25 a organizações. Os votos envolveram amplo engajamento em todo o país e na América Latina.

Minas Gerais em evidência

Minas Gerais emerge com força entre os finalistas, com 16 representantes entre pessoas e instituições. Entre eles figuram Hub BH-TEC, Governo de Minas Gerais, Algar, Bliiv, além da Universidade do Agro (Uniube) e profissionais como Grazielle Anjos Carvalho, Vera Lúcia da Silva, Guilherme Meireles, entre outros.

Esse protagonismo revela como o estado tem apostado em áreas como tecnologia, educação, inovação social, agronegócio e sustentabilidade.

Anúncio dos vencedores

O evento de premiação será no dia 18 de outubro de 2025, às 19h, no Teatro Londrina, em Curitiba. A solenidade reunirá lideranças políticas, empresariais e acadêmicas, finalistas e representantes de ecossistemas de inovação nacionais e estrangeiros.

Além dos vencedores eleitos por votação, serão entregues 10 Prêmios Distinção a pessoas e organizações que, mesmo sem participação no voto, se destacam por sua atuação social relevante.

A organização do evento é conduzida por Fernanda Bhering, diretora de relacionamento do ITD. Mineira com mais de 15 anos de experiência em marketing e gestão, ela lidera o relacionamento com finalistas e o comitê avaliador.

Ao lado de Paulo, presidente do instituto, Fernanda enfatiza que a premiação é um instrumento de visibilidade, não de autopromoção, e que valoriza histórias transformadoras em diversos setores.