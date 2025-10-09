Estresse digital: brasileiros recorrem ao ‘mindfulness’ no dia a dia

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O estresse digital é cada vez mais presente na rotina dos brasileiros. Um estudo da Opera, em parceria com a Oxford Mindfulness, revelou que 8 em cada 10 adultos no país se sentem sobrecarregados enquanto navegam na internet. Segundo a pesquisa, 83% passam pelo menos quatro horas por dia em frente a telas no trabalho, e 71% dedicam pelo menos mais duas horas em casa.

O estresse online atinge 8 em cada 10 brasileiros. Práticas de mindfulness ajudam a recuperar o foco e o bem-estar digital.

Apesar do cenário preocupante, há abertura para soluções. Juliana Psaros, diretora de marketing regional da Opera, destacou que a receptividade às práticas de mindfulness é quase universal. “Apenas 1 em cada 1.000 entrevistados disse que não teria interesse em experimentar um breve exercício de atenção plena”, afirmou.

‘Mindfulness’, ou ‘atenção plena’, é a prática de focar a atenção no momento presente, observando pensamentos e sensações sem julgamentos. Pode ser exercitada de modo formal, com meditação e respiração, ou de maneira informal, incorporada ao dia a dia. O Opera Air disponibiliza funções que incentivam pausas e exercícios de atenção plena, com o objetivo de melhorar o bem-estar digital.

A pesquisa ainda indica que, apesar do interesse, mais da metade dos brasileiros não realiza práticas formais de mindfulness nem utiliza ferramentas digitais de bem-estar mental. “Vemos uma grande oportunidade para o Opera Air encontrar as pessoas onde elas estão, online, e ajudá-las a trazer mais equilíbrio e clareza mental para seus hábitos de navegação”, acrescentou Psaros.

A pesquisa ainda indica que mais da metade dos brasileiros não realiza práticas formais de mindfulness nem utiliza ferramentas digitais de bem-estar mental.

O estudo também destaca os benefícios comprovados da prática. Segundo Sharon Hadley, CEO da Oxford Mindfulness, “Mindfulness não deve ser visto como um luxo a que recorremos apenas quando achamos que temos tempo. Em nossas vidas agitadas, integrar práticas de bem-estar mental pode nos ajudar a pausar, respirar e encarar o que vier com mais equilíbrio e clareza”.

Dos respondentes, 68% afirmaram que já testaram o método mindfulness, enquanto 32% ainda não testaram, mas teriam interesse.

O Opera Air oferece funções como 'Take a Break', com exercícios de respiração e alongamento, e Boosts, paisagens sonoras com frequências binaurais que promovem relaxamento. O objetivo é tornar o bem-estar digital acessível, aproveitando a própria tecnologia que muitas vezes gera o estresse.