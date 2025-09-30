Assine
Navegador Opera Neon traz automação com IA; veja como testar

Acesso inicial é restrito a usuários convidados, com recursos que agilizam fluxos de trabalho e ações inteligentes online

Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.
30/09/2025 14:21

Opera Neon integra IA agêntica ao navegador e executa tarefas sozinho.
Opera Neon integra IA agêntica ao navegador e executa tarefas sozinho. crédito: Opera/divulgação

A Opera lançou nesta terça-feira, 30 de setembro, o Opera Neon, navegador com inteligência artificial capaz de executar tarefas complexas diretamente no navegador. O acesso inicial é restrito, e apenas usuários selecionados podem testar as funcionalidades avançadas.

O Neon traz ‘Tasks’ (Tarefas), espaços de trabalho inteligentes que compreendem o contexto do usuário. Dentro de cada Task, a IA pode analisar, comparar e agir em múltiplas fontes simultaneamente. É possível criar ‘Cards’ (Cartões) personalizados ou usar conjuntos da comunidade, evitando instruções repetitivas e agilizando fluxos de trabalho.

O recurso ‘Neon Do’ permite que a IA realize ações em tempo real dentro do navegador, abrindo ou fechando abas, preenchendo formulários e coletando informações. A navegação acontece localmente, sem necessidade de compartilhar senhas ou autenticações externas. O usuário pode pausar, orientar ou assumir o controle a qualquer momento.

Segundo Krystian Kolondra, executivo da Opera, o Neon foi desenvolvido para quem utiliza IA intensivamente, combinando décadas de experiência da empresa em navegadores com automação avançada. A ferramenta visa facilitar tarefas complexas e aumentar a produtividade online.

O Opera Neon está disponível apenas para usuários convidados nesta fase inicial. Para descobrir se você pode experimentar o navegador, acesse operaneon.com e entre na lista de espera.

Tópicos relacionados:

celular computador inteligencia-artificial tecnologia

