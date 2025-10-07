Ray-Ban Meta Gen 2 chega ao Brasil com IA em português

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O aguardado Ray-Ban Meta Gen 2 já está disponível no Brasil. O produto custa a partir de R$ 3.299 e se posiciona como os óculos com Inteligência Artificial (IA) mais vendidos do mundo, com bateria que dura até 8 horas em uso, carregamento rápido de 50% em apenas 20 minutos e uma câmera de 12 MP ultra grande-angular capaz de gravar em 3K Ultra HD a 60 quadros por segundo.

Os óculos inteligentes estão disponível em modelos de Ray-Ban icônicos, como o Wayfarer, Skyler e Headliner, disponíveis em diversas cores, com todas as opções de lentes: plano solar, polarizada e Transitions. É possível colocar grau nas lentes.

Entre as novidades, o modelo apresenta novos modos de captura, como hyperlapse e slow motion, além de áudio imersivo com cinco microfones e alto-falantes de ouvido livre, que permitem ouvir música e sons do ambiente ao mesmo tempo.

A plataforma oferece diferentes possibilidades de pagamento, como parcelamento em até 18x sem juros no cartão de crédito, Pix com cashback ou uso de pontos + cartão de crédito.

IA integrada e tradução em português

O Ray-Ban Meta Gen 2 chega com o assistente Meta AI integrado aos óculos, permitindo que o usuário obtenha informações em movimento ou pergunte sobre o que está vendo — agora também em português. Basta dizer o comando “Hey Meta” e fazer a pergunta.

O dispositivo traz ainda uma nova função de tradução ao vivo, com suporte para seis idiomas: português, inglês, francês, italiano, espanhol e alemão. Assim, o usuário pode conversar ou compreender textos e falas estrangeiras em tempo real.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conhecido por interpretar Mark Zuckerberg no filme "A Rede Social" (2010), o ator Jesse Eisenberg criticou publicamente o CEO da Meta em uma entrevista. divulgação/columbia pictures "Eu acho que as coisas que esse cara têm feito são problemáticas — tirar a checagem de fatos e restrições de segurança", disse à Variety. reprodução/youtube Segundo Eisenberg, as atitudes do bilionário fazem com que pessoas "ameaçadas" se sintam ainda mais ameaçadas. reprodução/youtube O ator também revelou que evita acompanhar as novidades do Facebook e da Meta para que "não seja associado a alguém como Zuckerberg". reprodução Questionado sobre uma possível sequência de "A Rede Social", Eisenberg disse que retornaria para o papel: "Eu faria qualquer trabalho. A voz do Rice Krispies [um cereal famoso nos EUA], ou em um filme. Ou em qualquer um que as pessoas estivessem dispostas a ter meu nome." reprodução Por enquanto, não há nenhuma confirmação oficial sobre o desenvolvimento de uma continuação do filme. divulgação "A Rede Social", dirigido por David Fincher e escrito por Aaron Sorkin, recebeu oito indicações ao Oscar, vencendo em três categorias: Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Montagem. divulgação O longa teve um custo estimado de US$ 40 milhões e faturou cerca de US$ 225 milhões globalmente. "A Rede Social" está disponível na Netflix e no Prime Video. reprodução Em 2025, Eisenberg recebeu sua segunda indicação ao Oscar por "A Verdadeira Dor", filme que dirigiu e escreveu. Conheça a trajetória do ator! divulgação Eisenberg nasceu em 5 de outubro de 1983, em Queens, Nova York, mas cresceu em East Brunswick, Nova Jersey. flickr - Antonio García Rodríguez Ele começou a atuar em peças de teatro quando ainda era criança e fez sua estreia como ator na televisão, especificamente na série "Caia na Real" (1999-2000). reprodução No cinema, seu primeiro trabalho foi em 2002, no filme "Roger, O Conquistador", no qual interpreta o personagem Nick. reprodução Eisenberg ganhou projeção com filmes como "A Vila" (2004) e "Férias Frustradas de Verão" (2009), mas foi com "Zumbilândia" (2009 - foto) que ele decolou de vez. reprodução Na trama, ele interpreta Columbus, um nerd simpático tentando sobreviver em um mundo pós-apocalíptico repleto de zumbis. divulgação/Columbia/TriStar No entanto, o papel mais marcante de sua carreira veio em 2010, quando interpretou Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, no aclamado "A Rede Social". Divulgação Pela atuação, Eisenberg conquistou sua primeira indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Ator. divulgação Alguns dos outros filmes em que Eisenberg atuou foram "Para Roma, com Amor" (2012), "Truque de Mestre" (2013) e "Batman v Superman: A Origem da Justiça" (2016), no qual interpreta o vilão Lex Luthor (foto). divulgação Para além da atuação, Eisenberg é um escritor e dramaturgo talentoso. Ele escreveu e estreou várias peças de teatro, como "The Revisionist" e "Asuncion". wikimedia commons/ Harald Krichel O ator também publicou uma coletânea de histórias de humor intitulada "Bream Gives Me Hiccups". flickr - Raph_PH Seu interesse pela escrita e pela direção também se reflete em seu trabalho no cinema. Em 2022, dirigiu e escreveu seu primeiro longa: "Quando Você Terminar de Salvar o Mundo", baseado em seu próprio podcast de áudio. divulgação Na vida pessoal, Eisenberg é engajado em causas sociais, apoiando iniciativas voltadas para refugiados e direitos humanos. Desde 2017, ele é casado com a produtora Anna Strout, com quem tem um filho. divulgação Voltar Próximo

Recursos inteligentes e conectividade

Entre os recursos do novo modelo, destacam-se:

Captura de foto e vídeo hands-free, ativada por comando de voz ou toque;

Meta AI integrada, com respostas instantâneas e interação visual;

Conversation Focus, que prioriza a voz de quem está conversando e reduz ruídos de fundo;

Modos de gravação hyperlapse e slow motion, previstos em futuras atualizações;

Sincronização direta com Instagram, Facebook e WhatsApp, permitindo o envio imediato de fotos e vídeos;

Armazenamento local de 32 GB para guardar mídias antes da sincronização.

O Ray-Ban Meta Gen 2 pode ser adquirido no Itaú Shop, marketplace do Itaú Unibanco.