Hotmart diz que IA está no centro da transformação do mercado digital

A décima edição do Hotmart Fire reuniu mais de 10 mil participantes de 26 países em Belo Horizonte entre 28 e 30 de agosto. Em entrevista ao podcast Glitch Clube, apresentado por Leo Lima e Izabella Caixeta, Alisson Maria, gerente de marketing sênior da Hotmart, explicou que o evento acompanha a evolução do mercado digital, que passou de uma oportunidade pontual para uma profissão consolidada.

Segundo dados da Hotmart, o Fire movimentou cerca de R$ 70 milhões na economia local e destacou como a tecnologia e a inteligência artificial vêm remodelando a rotina de criadores e empreendedores.

“Além do evento em si, é ver o potencial que esse mercado tem, o quão profissional ele se tornou e a transformação que consegue promover na vida das pessoas”, afirmou Alisson. Ele destacou que a tecnologia está no centro dessa transformação, citando ferramentas como o "Hotmart Tutor", assistente que responde dúvidas de alunos 24 horas por dia, e o recurso "eBook to Book", que transforma conteúdo digital em livros físicos automaticamente. “A inteligência artificial não substitui o criador, ela potencializa a execução de tarefas que demandariam equipes maiores, permitindo que o empreendedor foque na criatividade e na estratégia”, explicou.

IA no centro da transformação

O Fire como termômetro do setor

Ele também destacou que o evento funciona como um termômetro do setor. O Fire traz não apenas palestrantes de renome e executivos de grandes empresas, mas principalmente empreendedores que compartilham suas jornadas, muitas vezes passando de pequenos cursos digitais a produtos que faturam milhões. “Quando a gente escuta a audiência, percebe que é um mercado em franca expansão, com espaço para quem trabalha sério e comprometido”, disse.

Educação e novos empreendedores

Para Alisson, a Hotmart tem um papel educativo dentro do setor. A empresa oferece centenas de horas de conteúdo em canais próprios, como YouTube e redes sociais, para que novos empreendedores possam começar com segurança.



A edição de 2026 do Hotmart Fire já está confirmada para os dias 10, 11 e 12 de setembro, novamente em Belo Horizonte.

Conheça o Glitch Clube

