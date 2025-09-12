Tempo em BH: capital pode ter calorão em pleno inverno; saiba se vai durar

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Em pleno inverno, Belo Horizonte deve ter mais um dia de muito calor nesta sexta-feira (12/9). De acordo com a Defesa Civil de BH, os termômetros podem registrar até 34°C e entrar na lista das maiores temperaturas do ano.

Até então, a máxima registrada na capital em 2025 foi de 34,6°C, em Venda Nova, no dia 14 de março. A capital também teve previsão de até 34°C nessa quinta (11/9), mas a máxima registrada foi de 32,6°C, às 16h, na Região Pampulha.

No entanto, as altas temperaturas devem cair neste final de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem registrar, no máximo, 27°C no sábado (13/9) e no domingo (14/9). Já as temperaturas mínimas devem ficar estáveis.

Segundo a Defesa Civil municipal, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura diurna elevada e baixa umidade relativa do ar, à tarde. A temperatura mínima foi de 16,8°C e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 12%, à tarde – índice crítico para a saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

A OMS considera ideal um percentual mínimo entre 50% e 60%. Índices em torno de 20% se assemelham à realidade do deserto do Saara. Abaixo disso, exige atenção à saúde. O órgão municipal recomenda que a população se hidrate, coma alimentos leves e evite atividades que causem ressecamento da pele.

Quais são as recomendações para o tempo seco?

Hidrate-se durante o dia;



Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;



Evite frituras;



Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;



Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;



Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;



Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;



Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Quais foram as maiores temperaturas de 2025 em BH?

1ª: 14/3 - 34,6°C

2ª: 21/1 - 34,4°C

3ª: 22/1 - 34,3°C

4ª: 18/2 - 34,1°C

5ª: 15/3 - 33,9°C

6ª: 20/1 - 33,7°C

7ª: 23/1 - 33,7°C

8ª: 10/3 - 33,7°C

9ª: 11/3 - 33,5°C

10ª: 13/3 - 33,4°C

Temperaturas mínimas registradas por regional em 12/9

Barreiro: 19,0 °C às 4h15.

19,0 °C às 4h15. Centro-Sul: 16,8 °C, às 4h40.

16,8 °C, às 4h40. Oeste: 17,0 °C, com sensação térmica de 7,6 °C, às 6h.

17,0 °C, com sensação térmica de 7,6 °C, às 6h. Pampulha: 19,4 °C, com sensação térmica de 18,7 °C, às 6h.

19,4 °C, com sensação térmica de 18,7 °C, às 6h. Venda Nova: 17,3 °C às 5h55.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Inmet, o dia será de tempo seco e quente em Minas Gerais. No Leste e na Zona da Mata, o sol entre nuvens prevalece devido ao transporte de umidade do oceano para o continente.

A previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado no Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Os índices de umidade ficam entre 20% e 30% no estado e a máxima pode chegar a 38°C nas regiões Norte, Noroeste e Triângulo.

