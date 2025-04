Mercado de mkt digital cresce 30% no Brasil em 12 meses

O mercado de infoprodutos, segmento do marketing digital que vende produtos digitais, no Brasil vive um momento de expansão, com um crescimento de 30% no número de trabalhos diretos e indiretos gerados na Creator Economy em um período de 12 meses, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas desenvolvido em parceria com a Hotmart.

Ainda segundo a pesquisa, compartilhada pela própria FGV, 42% dos entrevistados afirmaram que a venda de produtos digitais é sua principal fonte de renda.

Para o especialista em marketing digital Leandro Ladeira, que já ajudou mais de 45 mil alunos e 1.200 mentorados a criar e vender seus infoprodutos, os dados demonstram que o mercado de infoprodutos vive um momento promissor e acessível. “Ao contrário do que muitos pensam, o setor ainda está em crescimento e se tornou mais acessível. Hoje, é muito mais fácil entrar no mercado digital do que era há 10 anos”, diz.

Ladeira observa que, hoje em dia, o empreendedor digital não precisa mais investir em equipamentos caros ou conhecimentos técnicos complexos. “Com um celular e ferramentas simples, é possível criar e vender infoprodutos. Plataformas como a Hotmart têm batido recordes de vendas, indicando que o mercado continua aquecido”, afirma.

Tendências e formatos de infoprodutos

Ladeira alerta que, ao contrário do que as pessoas imaginam, o mercado de infoprodutos vai além de cursos on-line e e-books. Ele aponta quatro grandes tendências para os próximos anos:

Agentes de Chat GPT: venda de acesso a agentes de inteligência artificial, treinados para facilitar ou agilizar o trabalho em nichos específicos; Produtos High Ticket: itens de alto valor e alta entrega, como mentorias e masterminds, que exigem mais habilidades de vendas e marketing, trazendo um faturamento maior; Imersões: programas que ajudam na implementação rápida e eficiente do conhecimento; Produtos de rápido consumo: planilhas, planners e mapas mentais, que oferecem praticidade a um custo acessível.

O especialista aproveita para recomendar o funil de vendas no perpétuo como a estratégia mais eficaz do mercado digital, uma vez que combina a previsibilidade das vendas constantes com a injeção de caixa dos lançamentos.

Ladeira acredita que o mercado de infoprodutos terá um novo salto nos próximos anos, impulsionado pela Inteligência Artificial. “Muitas pessoas poderão perder empregos e precisarão estudar ou empreender. Quem está no mercado digital estará bem posicionado para ensinar essas novas profissões”, prevê. Ele também ressalta que, apesar do avanço tecnológico, a autenticidade e a personalidade continuarão sendo diferenciais.

Para quem está começando, Ladeira destaca uma orientação: “Tenha pressa para começar e paciência pelo resultado. Crie um plano, coloque em prática e não espere o momento perfeito”.

O método Venda Todo Santo Dia

Dentro desse contexto, depois de mais de 10 anos de experiência com as vendas no modelo perpétuo e a fim de impulsionar o empreendedorismo no mercado digital, Ladeira criou o método “VTSD - Venda Todo Santo Dia”.

O método ensina como vender infoprodutos de forma contínua, previsível e sem depender de poucos eventos, como acontece nas vendas realizadas no formato de lançamentos. O objetivo é reduzir a barreira de entrada e ensinar conceitos essenciais, como tráfego pago, copywriting e funil de vendas.

“É um modelo escalável, de implementação possível, que tem como objetivo gerar empregos, empoderar pessoas e ajudar, especialmente mulheres e mães, a conquistarem independência financeira”, conclui Ladeira.

Para mais informações, basta acessar: https://www.vendatodosantodia.com.br/pv0622/