Xiaomi 15T e 15T Pro são lançados no Brasil; câmeras impressionam

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Xiaomi amplia sua linha de smartphones com os novos Xiaomi 15T e 15T Pro, prometendo atender desde usuários que buscam um aparelho equilibrado para o dia a dia até os que querem desempenho máximo em jogos e fotografia. O 15T oferece recursos sólidos e acessíveis, enquanto o 15T Pro leva potência, câmeras avançadas e bateria de longa duração a outro nível. O Estado de Minas esteve no lançamento e conferiu de perto todas as novidades.

Câmeras

No segmento de fotografia, a série Xiaomi 15T aposta em um sistema de três câmeras desenvolvido com a Leica. O Xiaomi 15T tem uma câmera principal de 50 MP, uma lente ultra grande-angular e uma teleobjetiva, cobrindo distâncias de 15 mm a 92 mm. O Xiaomi 15T Pro vai além, com uma câmera principal mais avançada, ultra grande-angular e uma teleobjetiva Leica 5x Pro, que permite aproximar objetos de longe com zoom de até 20x e distâncias de 15 mm a 230 mm. Ambos têm câmera frontal de 32 MP para selfies e chamadas de vídeo.

O sistema de fotografia da série ajuda a melhorar cores, contraste e profundidade automaticamente, mesmo em pouca luz. Recursos como efeitos de retrato e modos de rua permitem fotos com fundo desfocado ou ângulos diferentes facilmente.

Na gravação de vídeos, ambos podem filmar em 4K com cores vivas, e o modelo Pro oferece ainda mais recursos, como gravação em câmera lenta e maior controle de cores para vídeos mais profissionais.

Combinando qualidade, versatilidade e facilidade de uso, a série Xiaomi 15T é indicada tanto para quem quer fotos rápidas e bonitas quanto para quem gosta de explorar a fotografia e o vídeo de forma mais criativa.

Tela e design

Design refinado com tela AMOLED de 6,83 polegadas marca a identidade da nova linha Xiaomi 15T Leo Lima

O Xiaomi 15T chega com uma tela de 6,83 polegadas AMOLED e taxa de atualização de 120 Hz, o que já garante ótima fluidez para navegação, redes sociais e jogos casuais. O design segue a identidade visual da Xiaomi, com bordas finas e acabamento moderno.

No caso do Xiaomi 15T Pro, a experiência é elevada com um painel AMOLED de mesma proporção, com 144 Hz, mas com cores mais vibrantes e contraste superior. Para quem consome muito conteúdo multimídia ou joga títulos que exigem maior fidelidade gráfica, essa diferença é um atrativo claro.

Desempenho

O Xiaomi 15T vem equipado com o processador MediaTek Dimensity 8200 Ultra, acompanhado de até 12 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento interno. É uma configuração que garante estabilidade e rapidez para praticamente todas as tarefas do cotidiano, desde redes sociais até edição de fotos e vídeos leves.

Já o Xiaomi 15T Pro dá um passo além, trazendo o poderoso MediaTek Dimensity 9400+, aliado a até 12 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento. Isso significa não só maior velocidade no processamento de dados, mas também mais espaço para aplicativos pesados, jogos de última geração e multitarefa avançada.

Bateria e carregamento

A série Xiaomi 15T combina potência e autonomia para o dia a dia. Ambos os modelos possuem bateria de 5.500 mAh, suficiente para um uso intenso ao longo do dia. O Xiaomi 15T oferece carregamento rápido de 67W, enquanto o 15T Pro leva a velocidade a outro nível com HyperCharge de 90W, permitindo recuperar grande parte da carga em poucos minutos. A bateria também é durável, mantendo até 80% da capacidade mesmo após muitos ciclos de carregamento, e o telefone pode ligar em menos de quatro segundos quando conectado à tomada.

No desempenho, o 15T Pro traz o chipset MediaTek Dimensity 9400+, enquanto o 15T conta com o Dimensity 8400-Ultra. Ambos oferecem maior velocidade e gráficos mais suaves em relação à geração anterior, garantindo que aplicativos, jogos e multitarefas funcionem sem travamentos.

Para manter a experiência confortável mesmo em uso intenso, a série 15T inclui o sistema de resfriamento Xiaomi 3D IceLoop. Diferente dos sistemas convencionais, ele dispersa o calor rapidamente, mantendo o telefone mais frio e estável, mesmo durante jogos ou tarefas que exigem muito do aparelho.

Sistema operacional e recursos extras

Linha 15T reforça a proposta da Xiaomi de unir desempenho e conectividade no dia a dia Leo Lima

Ambos os modelos chegam com a HyperOS, nova interface da Xiaomi baseada no Android 15, prometendo mais fluidez, design renovado e integração com o ecossistema de dispositivos inteligentes da marca.

O Xiaomi 15T Pro, porém, adiciona recursos exclusivos, como sistema de resfriamento mais avançado para sessões de jogo prolongadas e suporte otimizado para conectividade 5G em múltiplas frequências.

Preços

O Xiaomi 15T Pro com 12GB de RAM e 512GB, a partir de 8.999,99;

O Xiaomi 15T com 12GB de RAM e 512GB, a partir de 7.499,99.

A série 15T é pensada para quem quer um celular moderno, confiável e com especificações já robustas. Já o Xiaomi 15T Pro é voltado para quem não abre mão de performance de ponta, fotografia de alta resolução e carregamento ultrarrápido.

