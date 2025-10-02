Redmi Pad 2 oferece bom desempenho sem pesar no bolso

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

Com a evolução tecnológica, computadores, celulares, TVs e videogames se tornaram cada vez mais avançados e convenientes. Muitos desses dispositivos se tornaram quase indispensáveis para trabalhar, estudar, se informar e se divertir. Porém, o tablet muitas vezes passa despercebido, sendo visto apenas como um “celular maior” ou brinquedo tecnológico.

O Redmi Pad 2, da Xiaomi, busca mudar essa percepção. Voltado para o consumo de mídia, navegação e tarefas do dia a dia, ele é um tablet de entrada que surpreende pelo desempenho e construção, se aproximando de modelos top de linha em experiência de uso. Para quem precisa de uma ferramenta que une produtividade e entretenimento, ele se mostra como parceiro confiável.

No podcast Glitch Clube, testamos o aparelho em cenários reais: conferimos streaming, navegação, edição de textos e jogos leves. As primeiras impressões mostraram que o tablet é eficiente, responsivo e confortável de usar em períodos prolongados.

Profissionais como advogados, arquitetos, comunicadores e administradores podem usar o Redmi Pad 2 para reuniões remotas, consultar documentos e organizar informações de forma rápida. Estudantes e produtores de conteúdo também se beneficiam de sua tela ampla e recursos multimídia, que tornam o tablet um centro prático para estudo, trabalho e lazer.

Com preço entre R$900 e R$1.500, o Redmi Pad 2 oferece um custo-benefício competitivo, especialmente quando comparado a notebooks de entrada que oferecem especificações semelhantes, mas com valores superiores a R$ 2 mil. Apesar de não substituir um computador para tarefas complexas, ele facilita o dia a dia, funcionando como um aliado complementar, portátil e eficiente.

Especificações do Redmi Pad 2

Tela: IPS LCD de 11", 2560x1600px, 90 Hz, mais de 16 milhões de cores, proteção contra luz azul, TÜV Rheinland

Processador: Helio G100 Ultra MediaTek (2x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55)



GPU: Mali-G57 MC2



Memória RAM: versões com 4 e 8 GB



Armazenamento interno: versões com 128 e 256 GB, expansível via MicroSDXC até 2 TB



Câmeras: Traseira 8 MP (foco automático, detecção facial), Frontal 5 MP (Full HD 30fps, face detection)



Áudio: Quatro alto-falantes estéreo, Dolby Atmos, entrada P2 e USB-C para fones



Bateria: LiPo 9000 mAh, até 17h de reprodução de vídeo, recarga ~3h (ou menos com carregador rápido)



Dimensões: 254,58 x 166,04 x 7,36 mm



Peso: 519 g



Conectividade: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, USB-C 2.0, GPS (A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo),

Nano SIM dual stand-by, HSPA+ e LTE

Design e construção

O Redmi Pad 2 apresenta acabamento metálico unibody, que confere resistência e uma aparência premium. Ao abrir a caixa, o usuário encontra o tablet, cabo USB, carregador, chave para o cartão de memória e manuais. Nada além do esperado, mas tudo entregue com padrão de qualidade reconhecido da Xiaomi.

Com dimensões de 254,58 x 166,04 x 7,36 mm e peso de 519 g, o aparelho ocupa espaço intermediário entre smartphone e notebook. Essa proporção é ideal: tela grande o suficiente para tarefas mais confortáveis, mas compacta para uso portátil. O formato favorece a ergonomia, e as bordas arredondadas tornam o uso prolongado confortável.

Embora as cores disponíveis não tenham sido oficialmente detalhadas, modelos anteriores sugerem Graphite Gray, Mint Green e Lavender Purple. No geral, o design combina elegância, praticidade e conforto.

Tela

O display IPS LCD de 11 polegadas do Redmi Pad 2 entrega resolução de 2560 x 1600 pixels (274 ppi) e taxa de atualização de 90 Hz. Mais de 16 milhões de cores garantem imagens vivas e detalhadas. A tela possui proteção contra luz azul e certificação TÜV Rheinland, tornando-a segura para uso prolongado.

Apesar de não oferecer a profundidade de pretos de telas OLED ou AMOLED, a experiência é satisfatória para leitura, streaming de vídeos e trabalhos que exigem concentração visual. O ângulo de visão limitado do LCD pode incomodar usuários mais exigentes, mas não compromete a qualidade geral.

Para consumo de mídia, a tela é acompanhada por quatro alto-falantes estéreo e suporte Dolby Atmos, proporcionando áudio imersivo. Filmes, séries e músicas soam nítidos, com equilíbrio de graves e agudos, especialmente em conteúdos otimizados para Dolby. O tablet ainda possui entrada para fones P2 e compatibilidade com fones USB-C, ampliando opções de conectividade.

Desempenho

O Redmi Pad 2 é equipado com processador Helio G100 Ultra MediaTek (2x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55) e GPU Mali-G57 MC2. Com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, expansível via MicroSDXC até 2 TB, o tablet apresenta desempenho sólido em tarefas cotidianas.

Apps de redes sociais, navegação na web, streaming e jogos leves, como Pokémon TCG Pocket e Clash Royale, funcionam sem problemas. Jogos mais exigentes, como Call of Duty Mobile e Genshin Impact, rodam com pequenas reduções gráficas, mantendo o desempenho entre 30 e 60 fps. Fortnite, por outro lado, apresenta limitações severas, tornando-se praticamente injogável.

O tablet é, portanto, indicado para produtividade leve, estudo e entretenimento casual, mas não substitui computadores para tarefas complexas ou softwares pesados, como o pacote Adobe completo.

Bateria

Com bateria LiPo de 9000 mAh, o Redmi Pad 2 consegue até 17 horas de reprodução contínua de vídeo. Em testes práticos, o uso moderado permitiu que a bateria durasse entre dois e três dias, mesmo com atividades diárias variadas como estudo, escrita, consumo de mídia e pequenas edições.

O ponto fraco está no carregador incluso, que leva cerca de 3 horas para completar a carga. Entretanto, carregadores de alta potência de smartphones modernos reduzem o tempo para pouco mais de uma hora, garantindo maior praticidade.

Câmeras

O Redmi Pad 2 possui câmera traseira de 8 MP e frontal de 5 MP, suficientes para videochamadas, escaneamento de documentos e fotos ocasionais. Embora não se comparem a câmeras de smartphones topo de linha, superam webcams comuns de notebooks de entrada. A gravação em Full HD da câmera frontal é adequada para reuniões remotas, conferências e aulas online.

Conectividade e recursos extras

O tablet oferece Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, USB-C, GPS e suporte para dois chips Nano SIM, além de redes HSPA+ e LTE. A recepção de sinal é eficiente, permitindo uso em ambientes domésticos ou de trabalho sem perda de qualidade.

Além disso, o Redmi Pad 2 é o modelo mais barato da Xiaomi compatível com caneta (stylus), suportando rejeição de palma, ou seja, o dispositivo ignora o toque da mão enquanto você escreve ou desenha na tela com a caneta, garantindo maior precisão e conforto no uso.

A ausência de suporte a um chip pode limitar o acesso à internet fora de redes Wi-Fi, por não possuir forma de usar os dados móveis. No entanto, a transferência de dados via USB-C mantém padrão equivalente aos smartphones atuais.

Pontos fortes

Desempenho sólido em tarefas cotidianas;



Quatro alto-falantes estéreo com suporte a Dolby Atmos, proporcionando áudio imersivo;



Bateria de longa duração (9000 mAh), durando até 2–3 dias em uso moderado;



Expansão de armazenamento via MicroSDXC até 2 TB;



Design metálico unibody premium para o segmento de entrada;



Compatibilidade com caneta (stylus) com rejeição de palma, oferecendo precisão para escrita e desenho.

Pontos fracos

Tela LCD, que pode incomodar usuários acostumados com OLED/AMOLED devido ao ângulo de visão razoavelmente limitado;



Carregador incluso não possui carregamento rápido (leva ~3h para carga completa);

Ausência de suporte para dados móveis via SIM (internet depende de Wi-Fi).

Vale a pena comprar o Redmi Pad 2?

O Redmi Pad 2 se destaca como um tablet de entrada equilibrado, combinando desempenho sólido, excelente autonomia de bateria, som imersivo e tela de alta qualidade. Ideal para consumo de mídia, estudo, tarefas do dia a dia e reuniões remotas, ele oferece experiência próxima de aparelhos mais caros sem pesar no bolso.

Para quem busca praticidade, portabilidade e um dispositivo confiável para atividades rápidas, o Redmi Pad 2 é uma opção recomendada. Ele não substitui completamente um notebook ou um celular, mas atua como complemento versátil e eficiente, tornando-se uma central de mídia e produtividade acessível para usuários dinâmicos.

