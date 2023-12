iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra e Xiaomi 13 Pro: as melhores câmeras do mercado

O mercado de tecnologia hoje oferece celulares para todos os gostos e necessidades, com faixas de preço que podem variar de acordo com as marcas e atributos. Mas uma das principais funções dos smartphones, as câmeras, ainda despertam dúvidas e inseguranças, principalmente na hora da compra. Professora de fotografia da Universidade Fumec, Bruna Finelli explica que a constante inovação tecnológica no campo da fotografia móvel aumenta o desejo dos consumidores por dispositivos que incorporem os últimos avanços.

“As redes sociais, onde a imagem desempenha um papel crucial, motivam a escolha de dispositivos com capacidades fotográficas robustas. A ascensão do conteúdo visual em plataformas como YouTube e Instagram também contribui para a demanda por câmeras de alta qualidade, tanto para fotografia quanto para gravação de vídeo. Além disso, a necessidade crescente de videoconferências impulsiona a busca por smartphones com câmeras frontais eficientes”, conta.

A especialista também aconselha às pessoas a olhar não só a resolução da câmera do celular, como também o sensor, já que quanto maior o sensor, maior é a qualidade das imagens. No momento da compra, é interessante pesquisar se o aparelho possui duas ou mais lentes, pois quanto mais lentes, mais profissional a imagem pode ficar. As dicas são importantes para avaliar os celulares, mas tudo depende daquilo que o consumidor deseja.

As melhores câmeras do mercado

Se você é uma pessoa que se interessa por fotografia ou utiliza o celular para fazer fotos profissionais, pode ser interessante investir em um aparelho cuja câmera seja de maior qualidade. Hoje, as lentes mais poderosas estão em três opções de celulares tops de linha no mercado.

iPhone 15 Pro Max: considerado um dos melhores para fotografia devido às suas configurações avançadas e recursos inovadores. Algumas das principais especificações que contribuem para a qualidade excepcional de suas fotos incluem uma câmera principal de 48 MP com sensor Quad-Pixel.

Samsung Galaxy S23 Ultra: possui câmera principal de 108 MP, proporcionando detalhes excepcionais. Também apresenta uma lente ultrawide de 16 MP e uma teleobjetiva de 10x com zoom óptico.

Xiaomi 13 Pro: se destaca pelo conjunto traseiro generoso com três sensores de 50 MP cada. A lente principal conta com um sensor Sony IMX989 de 1 polegada, proporcionando excelentes resultados em diversas situações de luz.

Bom custo-benefício

Se a procura é por celulares com excelentes câmeras principalmente para preservar momentos significativos do cotidiano, como viagens e eventos especiais, mas o orçamento não permite investir em celular caros, existem algumas opções mais baratas, que podem custar até R$ 2 mil.

Moto G73: A câmera de 50 MP Ultra Pixel com captura dupla traz mais luminosidade às suas fotos e deixa os cliques mais nítidos.

Redmi Note 12 Pro 5G: O modelo tem poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera tripla de 50 MP que permite ao Redmi Note 12 Pro fotos nítidas e detalhadas, mesmo em condições de pouca luz.

Galaxy A34 5G: Além da câmera tripla, o dispositivo reduz o desfoque e o ruído aumentando a resolução das fotografias através de uma ferramenta intuitiva com inteligência artificial, tendência que está crescendo no mercado.

Outros recursos importantes

Além das especificações da câmera precisarem ser de qualidade, a pessoa que tiver interesse em usar um celular para tirar boas fotos deve pesquisar os recursos que um aparelho oferece e se ele cumpre com suas expectativas é essencial.

O espaço do armazenamento no telefone, por exemplo, é essencial, pois além de fotos, os vídeos também podem ocupar a memória do aparelho. O peso e o tamanho de cada celular também são outros pontos que devem ser considerados

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria