Nova versão de um dos games mais famosos do planeta está chegando

O estúdio Rockstar Games lançou nesta segunda-feira (4) o primeiro trailer oficial do tão esperado jogo "Grand Theft Auto 6", popularmente conhecido como 'GTA', dez anos após o lançamento do último título da adorada série de videogames, e marcou seu lançamento para 2025.

Um vídeo divulgado pela empresa no YouTube, antes do previsto devido a um vazamento, mostra que o jogo será ambientado na fictícia Vice City, inspirada em Miami, e permitirá, pela primeira vez, utilizar um personagem feminino como protagonista.

O lançamento do primeiro vislumbre do GTA 6, programado para terça à noite, teve que ser antecipado devido a um vazamento.

"Nosso trailer vazou, então veja a versão real", escreveu a Rockstar Games, desenvolvedora do jogo, em uma mensagem no YouTube.

O vídeo acumulou quase 40 milhões de visualizações no YouTube em seis horas.

Lançado há uma década, GTA 5 vendeu cerca de 190 milhões de cópias, de acordo com a Take-Two Interactive (do conglomerado Rockstar), tornando-se o videogame mais vendido nos Estados Unidos na última década, com base nas vendas unitárias.

A franquia completa do GTA vendeu 410 milhões de cópias até o momento, segundo a Take-Two.

O analista da Wedbush, Nick McKay, estima que o quinto jogo, somado a uma expansão multijogador massivo online, gerou quase US$ 10 bilhões (R$ 49 bilhões) em receitas.

Com o enorme sucesso de vendas, também veio uma onda de controvérsias. Críticos do título acusaram o jogo de glorificar a violência e incentivar os jogadores a adotar comportamentos criminosos. Executivos da Take-Two negaram essas acusações.

No mundo fictício do GTA, um jogo fortemente influenciado pela cultura de gangues e música rap, os jogadores vendem drogas, lutam, roubam, assaltam e fogem das autoridades, entre outras coisas.

O título também oferece modos de jogo que incluem conteúdo sexual, interações em clubes de striptease, violência e assassinatos.

Em versões anteriores, os jogadores podiam assumir papéis na máfia italiana ou seguir os passos de chefes do crime como Tony Montana, o "Scarface".

GTA 5 incluía personagens transgêneros, mas "eram trabalhadoras do sexo caricaturizadas como mulheres transgêneros grotescas", disse Blair Durkee, diretora associada de videogames na GLAAD, uma organização sem fins lucrativos que defende a comunidade LGBTQ.

Segundo Durkee, não é difícil encontrar vídeos na internet em que jogadores agridem personagens trans com tacos de beisebol dentro do jogo.

"Esperamos realmente que o GTA 6 reflita uma atitude mais inclusiva em relação aos personagens e jogadores LGBTQ", disse Durkee.

Historicamente, os protagonistas do GTA têm sido personagens cheios de falhas, mas agradáveis em um mundo virtual "inspirado na loucura do que lemos nas notícias diárias", segundo o analista McKay.

"Posso jogar a narrativa principal, ou simplesmente explorar o mundo e causar o caos para passar o tempo", disse McKay. "Muito poucas coisas estão fora do alcance do jogador."

A Rockstar tem adicionado constantemente novo conteúdo à sua versão online do GTA, que é gratuita e inclui opções de compra de itens dentro do jogo.

