O Boticário une skincare e maquiagem em linha com triplo retinol

Maquiagem que cuida da pele é uma tendência de mercado em todo o mundo. Por aqui, O Boticário acaba de lançar a linha Make B. Retinol³ H+. Com base, corretivo e batom, os novos produtos são os primeiros do país a usar três tipos de retinol – ingrediente conhecido por acelerar a renovação celular e rejuvenescer a pele.

A marca destaca que os ingredientes são combinados com ácido hialurônico, o que aumenta em até 80% a produção de colágeno e promove mais firmeza e elasticidade para a pele em até duas semanas. Além disso, possui ação antioxidante e FPS 80.

O Estado de Minas recebeu e testou os produtos e detalha a seguir:

Corretivo

O Corretivo Líquido Make B. Retinol³ H+ une alta performance de cobertura a uma fórmula robusta de skincare. A promessa de cuidar da pele, além de maquiar, é plenamente sustentada por uma concentração notável de ativos multifuncionais que tratam a delicada área dos olhos.

Em termos de maquiagem, o produto oferece uma cobertura que varia de média a alta, sendo eficaz para cobrir olheiras e imperfeições. O acabamento é semi-matte, proporcionando um visual elegante sem ressecar a pele.

Um ponto de destaque é sua performance, que não acumulou em linhas finas nem craquelou, o que o torna uma excelente opção para pele madura. Embora funcione bem sozinho, a fórmula mais grossa e a preferência pessoal sugerem que selar com pó pode ajudar a manter a área mais sequinha.

A textura é mais grossa, mas tem um ótimo rendimento. O aplicador, chamado "big brush", é realmente bem grande, o que faz a experiência satisfatória por cobrir a área das olheiras rapidamente. Mas pode ser um obstáculo para quem precisa de precisão em pequenos acabamentos.

A composição deste corretivo incorpora ingredientes tipicamente encontrados em séruns antienvelhecimento e hidratantes de alto padrão:

Antienvelhecimento e renovação: A presença do Palmitato de Retinol (uma forma suave de Retinol) e da Carnosina (um peptídeo antiglicação) atua diretamente na melhora da firmeza e elasticidade, promovendo a renovação celular e combatendo o envelhecimento precoce;

Hidratação e preenchimento: O Hialuronato de Sódio Acetilado garante hidratação profunda, ajudando a suavizar linhas finas e a manter a área dos olhos hidratada ao longo do dia, prevenindo o craquelamento;

Ação específica para olheiras: O Laurato de Hesperetina e o Diacetil Boldina oferecem benefícios direcionados. O primeiro atua na microcirculação (combatendo olheiras vasculares), enquanto o segundo possui ação clareadora, auxiliando na uniformização do tom da pele e no tratamento de manchinhas;

Proteção: Antioxidantes como o Acetato de Tocoferila (Vitamina E) e extratos botânicos fortalecem a barreira de proteção contra os radicais livres.

Apesar de seus inúmeros benefícios, a composição exige atenção em dois pontos cruciais. Devido à presença de Palmitato de Retinol na fórmula, é imprescindível consultar um médico antes de usar, já que retinoides são geralmente desaconselhados durante a gravidez e amamentação.

A fórmula contém Óleo de Amendoim, sendo terminantemente contraindicado para pessoas com alergia a amendoim.

O preço, R$ 109,90, é salgado, mas o produto traz bons ativos na fórmula, além de ficar bem bonito na pele. Outras marcas têm corretivos com retinol na sua composição, como a Payot (R$ 59,90), mas não foi testado nem avaliado pela reportagem.

Base

Esse é um dos produtos que mais agradou a reportagem nos últimos meses. Além de ter uma boa performance na make, realmente ajuda a cuidar da pele, com diversos ativos na fórmula.

A base entrega proteção solar elevadíssima, utilizando uma combinação inteligente de filtros químicos (Octinoxato, Hexil Benzoato de Dietilamino Hidroxibenzoíla) e filtros minerais micronizados (Óxido de Zinco e Dióxido de Titânio Nano). O fato de não estourar no flash (mesmo com FPS 80) é um ponto técnico forte, provavelmente devido ao uso estratégico dos filtros minerais em nanopartículas.

A sigla "Retinol³ H+" aponta para os ativos centrais: Palmitato de Retinol (renovação celular, firmeza), Nicotinamida (fortalecimento da barreira, controle de oleosidade e clareamento) e Hialuronato de Sódio Acetilado (hidratação profunda). O Complexo de Aminoácidos e a Carnosina completam o tratamento, atuando na hidratação da barreira e protegendo o colágeno contra o envelhecimento.

Além disso, ela tem alta cobertura alta, que praticamente dispensa o uso de corretivo. A embalagem pump é prática e rende muito (um pump cobre quase metade do rosto), mesmo que a textura densa ao sair do vidro sugira do contrário.

O efeito semi-matte é balanceado, deixando um leve glow na pele. O toque é descrito como não totalmente seco, o que é comum em bases com FPS alto e ricos em emolientes. O uso do pó é uma excelente estratégia para quem precisa aumentar a resistência da maquiagem e garantir um acabamento mais duradouro.

Mas o ponto alto é o "blur nos poros e nas linhas". A fórmula, rica em silicones e pós-texturizantes (Dióxido de Silício e Náilon-12), preenche e suaviza instantaneamente a textura da pele.

A melhor técnica de aplicação do produto é espalhar com um pincel e dar acabamento com a esponjinha, aproveitando o rendimento da base mais encorpada e garantindo a fusão perfeita na pele.

Depois de retirar a make, não dá aquela sensação de pele danificada. Isso ocorre por conta de ingredientes reparadores como os Ácidos Linoleico e Linolênico e a Betaína, que trabalham para acalmar e manter a integridade da barreira cutânea.

As limitações de uso são as mesmas do corretivo e do batom. O preço é 162,90. Definitivamente não é um produto barato. Mas há muito tempo uma base não impressionava tanto. Assim como o corretivo, há outros produtos com retinol no mercado, como Payot (R$ 70), Bauny (R$ 50) e Clinique (R$ 300), mas nenhum deles foi testado e avaliado pela reportagem.

Batom

Apesar de ser um batom líquido, a fórmula é incrivelmente fina, garantindo a sensação de "não estar usando nada" e, crucialmente, não fica grudenta. Com apenas uma camada, a cobertura dos lábios já fica uniforme e a cor se revela intensa e bem assentada, sem escorrer ou migrar para fora do contorno.

A percepção de hidratação profunda é o ponto de convergência com sua fórmula potente. O batom cumpre a promessa de combater rachaduras e ressecamentos graças à presença de ativos como o Ácido Hialurônico (em duas formas), o Palmitato de Retinol e o Tripeptídeo-1.

Essa combinação atua no preenchimento, na renovação celular e na estimulação do colágeno, tornando o batom um aliado no rejuvenescimento e na reparação da barreira labial. O efeito código de barras também diminui, dando aparência de lábios mais “cheios”.

No entanto, é essencial notar que este é um batom de acabamento cremoso e foco em conforto, o que impacta diretamente na durabilidade. Como você percebeu, ele tem transferência e não é um batom de alta fixação. Essa característica é inerente a fórmulas ricas em óleos (como o Óleo da Semente de Uva) e agentes hidratantes, que priorizam a saúde e o conforto dos lábios em detrimento da resistência extrema.

Para quem busca uma maquiagem de alta performance que trata ativamente a pele labial diariamente, esta é a escolha ideal, desde que se observem as devidas advertências: devido ao Palmitato de Retinol e ao Óleo de Amendoim na composição, o produto é contraindicado para alérgicos a amendoim e exige consulta médica prévia para gestantes e lactantes.

O preço é R$ 82,99. É caro, mas tem resultado semelhantes a marcas internacionais reconhecidas, como Fenty (R$ 100), mas que não foi avaliado pela reportagem. As cores são Classic Caramel (marrom), Red Velvet (vermelho) e Pink Hibiscus (Rosa).