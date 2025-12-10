Morango do amor: sensação de 2025 vira item de beleza com gloss e esmalte

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ano de 2025 foi marcado por um fenômeno que transcendeu a gastronomia e invadiu as timelines: o Morango do Amor. Com mais de 200 milhões de visualizações no TikTok e milhões de reais movimentados em poucas semanas, a sobremesa se tornou um ícone pop, unindo sabor, nostalgia e estética.

De olho na tendência, a Dailus lançou a coleção homônima, "Morango do Amor". Esta linha de esmaltes e glosses chega para coroar essa trend, traduzindo o encanto e a sensualidade do doce clássico em cores vibrantes e cheias de brilho.

A linha é uma celebração da estética gourmand na beleza, prometendo alta performance, ingredientes veganos e, claro, aquele cheirinho doce de dar água na boca. O Estado de Minas recebeu e testou a linha, e conta tudo a seguir.

Hidratação e brilho imenso nos lábios

A coleção "Morango do Amor" apresenta 4 glosses labiais, com a promessa de cor translúcida, micropartículas de brilho e hidratação:

Calda de açúcar: rosa suave

Brigadeiro de morango: rosa bebê

Cobertura crocante: vermelho intenso

Morangão: vermelho vibrante

Cores dos glosses Morango do Amor Dailus / reprodução

Custando R$ 36,90, os glosses conseguem remeter ao doce sem deixar o look pesado ou caricato. Com uma embalagem com poucos elementos, o produto em si tem a cor bem translúcida e um brilho elegante, que faz bonito com outros glosses mais caros.

A textura é bem fininha e leve, não é grudenta (apesar da possibilidade de grudar fios de cabelo em excesso, como todo gloss) e o brilho é imensurável, com muitas micropartículas que não incomodam no contato labial.

Outro ponto positivo é que o produto não escorre nas linhas dos lábios, um diferencial para glosses de brilho intenso. Mas, se aplicado em excesso, pode formar uma “babinha”. O melhor é aplicar uma camada mais fina e ir retocando ao longo do dia.

O resultado é um look com ar jovem, que ganha ainda mais volume quando usado com um lip combo (lápis ou batom). O cheiro é leve e remete a um morango artificial, como o de sorvete, com um sabor suavemente adocicado e muito nostálgico.

Olhando a fórmula, vemos alguns ativos que vão além da maquiagem e ajudam no cuidado labial. É o caso do hialuronato de sódio, um potente agente de hidratação, ajuda no preenchimento labial e dá maciez.

Já o esqualano vegetal também ajuda a manter a umidade nos lábios, mantendo a hidratação. Enquanto a vitamina E tem ação antioxidante e ajuda a proteger a pele.

Doce nas pontas dos dedos

Custando R$ 11,99 cada vidrinho, a coleção de esmaltes Morango do Amor consegue traduzir com delicadeza a estética da sobremesa que marcou 2025. São seis cores:

Brigadeiro de morango: rosa bebê

Calda de açúcar: rosa suave (nude rosado)

Cobertura crocante: vermelho intenso

Leite condensado: creme (marrom clarinho)

Morangão: vermelho vibrante

Ponto de caramelo: tom de caramelo quente.

cores dos esmaltes Morangos do Amor abilene_nails / Instagram

Os esmaltes prometem alta cobertura, brilho intenso, secagem rápida e longa duração. As percepções de uso atestam a qualidade: o esmalte é extremamente pigmentado; uma só camada já cobre a unha, e com duas, o resultado é a perfeição.

A secagem é rápida e o ponto alto é o perfume: enquanto seca, o esmalte exala um cheiro suave de morango da fruta, mascarando o odor forte dos solventes, um grande acerto da marca.

A durabilidade também é notável, segurando por pelo menos 15 dias sem descascar mesmo os tons vermelhos (o que é uma durabilidade superior à média do mercado). O brilho é intenso e, com um bom top coat, a sensação é de unha em gel.

A fórmula dos esmaltes é a de um produto de alta performance convencional, com alguns pontos a serem observados. A lista de ingredientes combina nitrocelulose e resinas, responsáveis pela alto pigmentação e brilho. Já o ácido málico serve como um agente de condicionamento e fortalecimento das unhas, além de auxiliar na estabilidade da fórmula.

No entanto, não se trata de uma linha “Free” (livre dos 3 ou 5 componentes mais controversos). O esmalte contém Tolueno, Dibutilftalato (DBP) e Resina de Tosilamido-Formaldeído. Estes são ingredientes que, embora seguros para a maioria e comuns em esmaltes tradicionais, são evitados em linhas hipoalergênicas. Usuários sensíveis devem estar atentos.

Vale a pena?

A linha Morango do Amor vale a pena, especialmente para quem busca fórmulas híbridas (maquiagem + tratamento) e cores que traduzem uma tendência pop de forma divertida. O preço combina com outras marcas “baratinhas”, como Dalla, Ruby Rose, entre outros.

O maior concorrente da linha Morango do Amor é, ironicamente, outro sucesso da Dailus: a coleção Choco Cherry, lançada no mesmo ano e também seguindo a tendência gourmand. As duas fórmulas são bem parecidas, com ativos de cuidados além da make.

Enquanto o Morango do Amor tem o cheiro mais agradável e suave, o Choco Cherry tem aroma mais marcante, focado em chocolate e cereja. Na paleta de cores, a primeira coleção foca em tons mais neutros, com marrom e vinho, conversando com tons em alta na moda; já o Morango do Amor oferece um respiro de cor, com rosas e vermelhos mais abertos.

A escolha entre as duas coleções se resume ao gosto pessoal pela paleta de cores. Enquanto Choco Cherry é a escolha perfeita para quem ama os tons sóbrios, chiques e quentes, a linha Morango do Amor traz o frescor, a alegria e a vibração dos rosas e vermelhos, agradando a um público mais amplo e celebrando um ícone cultural.