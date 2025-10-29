Kohll Beauty traz linha blindada com experiência de luxo para a make

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Kohll Beauty é uma marca 100% brasileira nascida em Santa Catarina. A iniciativa nasceu com a missão de resolver um dilema clássico nos bastidores da moda: garantir que a maquiagem permaneça impecável, resistindo a qualquer desafio. O conceito central da marca é a maquiagem “blindada", uma tecnologia de alta performance e longa fixação que, em vez de borrar ou escorrer, é resistente ao atrito, ao suor, à gordura e até às lágrimas.

Essa durabilidade extrema torna os produtos ideais não apenas para desfiles de alto nível (como a New York e a Paris Fashion Week, onde a marca já marcou presença), mas também para sessões de fotos, filmagens e eventos sociais que exigem resistência máxima, como festas e casamentos.

A empresa garante que a criação é 100% brasileira e a composição é comparável a marcas internacionais de luxo, como Chanel. Além da tecnologia, a Kholl promete uma experiência premium que vai das embalagens azul tiffany, até o acabamento.

O Estado de Minas recebeu alguns produtos e conta tudo a seguir.

Powder Luminous Royal

Powder Luminous Royal Divulgação / Kohll Beauty

O Powder Luminous Royal é a grande novidade da marca. Lançado em um evento de luxo em São Paulo no fim de agosto, ele é claramente posicionado para competir no segmento premium, focando não apenas na durabilidade, mas no acabamento impecável. O pó está disponível em seis cores.

Embora a embalagem seja de formato tradicional, a tampa dourada confere um luxo que eleva a experiência do produto, justificando seu posicionamento. A aplicação é fácil, com pincel ou esponjinha, sem sujeira – a embalagem contém “buraquinhos” que permitem dosar a quantidade de produto.

Ao aplicar, ele matifica a pele, mas não de forma "chata". As micropartículas de brilho aliadas aos silicones criam um efeito soft focus, suavizando a pele, e dando um glow "capa de revista".

Além disso, especialmente ao ser aplicado com pincel, "a chance do pó pesar o visual é praticamente zero". Isso confirma a finura das partículas e a qualidade dos agentes de dispersão.

A cor rosada (testada na Tonalidade Elizabeth) funciona como um corretor de cor sutil, sem deixar a pele rosa ou alterar o tom/subtom da pele. A textura é excepcionalmente fininha, graças à combinação de talco e dimeticona.

A magia deste pó reside na tecnologia de revestimento das partículas. A presença de Perfluoroctyl Triethoxysilane é o segredo da Blindagem, criando uma barreira hidrofóbica que sela a maquiagem, tornando-a resistente à água e ao suor.

A dupla Sílica e Polymethylsilsesquioxane trabalha para criar um notável efeito soft focus e um toque leve e aveludado na pele, disfarçando poros. As micropartículas de brilho contribuem para esse efeito, trazendo uma luminosidade sutil em vez de um matte plano. Caso o desejo seja por um brilho mais intenso, um bom reforço no iluminador resolve a situação.

A alta performance do Powder Luminous Royal exige algumas ressalvas importantes, inerentes à sua tecnologia de selagem e acabamento. O mesmo ingrediente que confere o desejado efeito soft focus e blur – a Sílica – é o principal responsável pelo temido efeito flashback. Por ser altamente refletiva sob a luz intensa do flash fotográfico, a Sílica pode fazer com que o pó pareça branco ou acinzentado nas fotos. Portanto, se a aplicação for feita com a técnica de baking ou em camadas generosas, é preciso ter cautela especial em eventos com flash.

Além disso, os ingredientes hidrofóbicos devem ser rigorosamente removidos após o fim do dia. A remoção incompleta pode levar ao acúmulo de produto e, potencialmente, à obstrução dos poros.

Vale a pena?

Embora a textura seja finíssima, o pó tem uma alta capacidade de absorção de umidade. Em peles naturalmente secas ou maduras, o uso excessivo ou a falta de hidratação prévia podem fazer com que o pó marque linhas finas e acentue o aspecto ressecado ao longo do dia. Além disso, a presença de Perfume (Parfum) na fórmula é um fator de risco para peles extremamente sensíveis e reativas.

O pó tem 15g e custa R$ 143. Apesar de não terem sido testados pela reportagem, há alguns produtos com fórmula semelhante, como o Translucent, da Laura Mercier (R$ 319); e o BT Skin Powder, da Linha Bruna Tavares (R$ 69,90).

Hydra Gloow

O Hydra Glow chega como um produto híbrido que mistura maquiagem e skincare, disponível em duas cores: Diamante (mais escuro) e Citrino (mais claro). A experiência começa pela embalagem de vidro elegante, que valoriza qualquer penteadeira, e pelo pump prático que facilita a aplicação.

Na pele, um perfume leve e sofisticado é perceptível, e a pele imediatamente ganha um brilho dourado. Ele absorve rapidamente, mas mantém partículas finas de luminosidade, que em peles muito claras podem dar um leve tom dourado. Mas o brilho funciona perfeitamente sob base ou protetor com cor. Além dar um glow na pele, ajuda a disfarçar imperfeições e linhas finas, uniformizando a pele e melhorando a aplicação da maquiagem.

A fórmula combina silicones — que proporcionam acabamento sedoso, efeito blur e leveza — e umectantes/ativos, como hialuronato de sódio e extrato de algas marinhas e da Rosa do Deserto, que atuam na hidratação, retenção de água e melhora do viço da pele.

O produto é indicado para todos os tipos de pele, especialmente mistas, oleosas ou desidratadas, e quem deseja suavizar linhas finas enquanto uniformiza a pele. No entanto, há alguns alertas.

Pessoas com pele sensível devem testar antes devido à fragrância. Quem tem acne intensa pode usar, mas precisa ter atenção ao fim do dia, para tirar os resquícios do produto. Além disso, grávidas e lactantes devem consultar um médico antes de testar.

Hydra Gloow e Hyaluronic Mist Divulgação / Kohll Beauty

Vale a pena?

O Hydra Glow simplifica a rotina de beleza, unindo brilho, uniformidade e hidratação em um único produto, perfeito para quem quer praticidade sem abrir mão de resultados visíveis.

A embalagem tem 50g e custa R$ 143. Apesar de não terem sido testados pela reportagem, há algumas fórmulas parecidas no mercado, como Hydro Boost Water Gel, da Neutrogena (R$ 63,90); Gokujyun Perfect Gel, da Hada Labo (R$ 178,90); Garnier Hidratante Facial Toque Seco, da Garnier (R$ 39,90); e Zeta Skin Ultra Hydration Gel, da Zeta (R$ 70).

Oil Glam Blindado

O Oil Glam Blindado mistura skincare e maquiagem profissional. Além de um sérum de textura leve, ele atua como primer e diluidor de bases, prometendo blindagem e um acabamento "não-pegajoso" que facilita a aplicação de produtos subsequentes.

Oil Glam Blindado Divulgação / Kohll Beauty

A fragrância é a mesma, com um perfil olfativo que acompanha toda a linha, reforçando a assinatura sensorial da marca. O Oil Glam está disponível três tonalidades (Rosé, Champanhe e Bronze) e tem embalagem com conta-gotas. Duas ou três gotinhas bastam para cobrir todo o rosto.

Com muitas partículas de brilho, a textura é aquosa, sem deixar o efeito de cola na pele. Apesar da cor, o produto fica transparente na prática, atuando como um primer iluminador universal e não alterando tons e subtons na base.

O efeito glow é notavelmente mais discreto que o Hydra Gloow, com microbrilhos que conferem viço sutil sem se tornarem partículas óbvias, dando um acabamento elegante e profissional. O toque na pele é macio, o que facilita a aplicar a base, especialmente quando o sérum ainda não secou totalmente.

A fórmula contém silicones voláteis e resinas, que são a “espinha dorsal” da blindagem. O Trimetilsiloxisilicato forma um filme resistente à água e ao atrito, garantindo a longa duração, enquanto o Decametilciclopentasiloxano proporciona a textura sérum e levinha, permitindo que o produto seja absorvido rapidamente, deixando um toque sedoso sem resíduos melequentos.

Os ingredientes incluem também ativos de cuidado com a pele, como óleos de rosa mosqueta e de amêndoas e Vitamina E. Esses itens oferecem uma ação nutritiva, antioxidante e regeneradora, mantendo a flexibilidade e o conforto da pele.

Vale a pena?

O Oil Glam combina durabilidade, toque seco e aveludado e glow sofisticado. Mas alguns cuidados devem ser tomados para deixar a performance melhor. A retirada do produto ao fim do dia deve ver rigorosa, para evitar acúmulo e entupimento de poros, especialmente para quem tem pele acneica.

Também deve ser usado com moderação. Isso porque, se usado em excesso, pode fazer com que o filme craquele após algumas horas. Por fim, quem tem alergia a silicone ou perfume devem realizar um teste de contato antes de usar.

O Oil Glam é vendido em uma embalagem de 30 ml por R$ 116, ou no formato refil, com 120 ml, por R$ 287. Outra blindagem com fórmula semelhante no mercado e já testada pela reportagem é o Vizzela Gotas Fix (Real Fix Drops), que custa em torno de R$ 75. Já no mercado de importados, temos o MAC Prep + Prime Skin, vendido a R$ 269.

Hyaluronic Mist

Se o Oil Glam Blindado é o alicerce da resistência, a Hyaluronic Mist é a engenharia do acabamento natural. Mais do que um simples fixador, é um hidratante leve e um fundidor de maquiagem essencial, garantindo que o visual final seja viçoso e sem o temido "efeito reboco".

A experiência de uso é um dos maiores trunfos da bruma. Sua aplicação proporciona um frescor imediato na pele, confirmando o alívio sensorial que um mist de alta qualidade deve entregar.

A qualidade do spray é crucial. A bruma é distribuída de forma bem direcionada e diluída, pegando bem em todo o rosto, o que evita o acúmulo de produto e o risco de escorrer a maquiagem já aplicada.

Em sua função pré-maquiagem, atua como um "hidratante levinho". O Hialuronato de Sódio e o Extrato de Selaginella Lepidophylla (a Rosa de Jericó) atraem a umidade, preparando o viço da pele sem sobrecarregar ou causar oleosidade.

Na fase de finalização da maquiagem, a Hyaluronic Mist cumpre seu papel mais vital: o de harmonização das texturas.

A fórmula, que conta com a presença funcional do álcool, ajuda na rápida evaporação, mas não antes de permitir que os agentes umectantes ajam. O resultado prático é que ela "tira o excesso do pó", eliminando o aspecto esbranquiçado ou pesado, e fundindo bases e corretivos. A maquiagem deixa de ser uma série de camadas sobrepostas e se transforma em uma textura homogênea e "de pele".

Vale a pena?

Apesar de ser um produto suave, a presença de álcool e perfume exige cautela em peles extremamente sensíveis ou reativas, que podem experimentar um leve ressecamento ou irritação se a aplicação for muito concentrada. É um fixador de maquiagem, e não um tratamento de skincare primário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Hyaluronic Mist tem 120 ml e custa R$ 107. Outros produtos semelhantes são o MAC Fix Plus (R$ 170); o BT Fix, da Linha Bruna Tavares (R$ 68,90); e a Bruma Fixadora Glam Efeito Lifting, da Eudora (R$ 72,99).