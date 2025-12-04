Assine
Testamos o hidratante facial que chega ao mercado por R$ 19,90

Creme da Bauny reúne bons ativos de cuidado da pele para quem quer simplificar a skincare. Confira detalhes

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
04/12/2025 20:09

Creme Facial Hidratante da Bauny é novidade no mercado de skincare
Creme Facial Hidratante da Bauny é novidade no mercado de skincare

Com o slogan “É rotina quando se adapta ao seu dia”, a Bauny lançou o creme facial hidratante,  desenvolvido para complementar a rotina de skincare. Segundo a marca, ele é indicado para todos os tipos de pele, o produto foi formulado para uso diário – de manhã e à noite.

A novidade combina ativos tecnológicos de cuidado com a pele a preço baixo e deixando o momento da skincare mais simples e descomplicado. O Estado de Minas recebeu o produto e conta tudo a seguir. 

Frescor e cuidado

A palavra que define a embalagem é simplicidade: com o tom de roxo típico da marca, o pote é de plástico, sem grandes detalhes. Mas tudo muda ao usar o produto. 

Só de ver, ele parece ser denso. Porém, logo no primeiro toque, percebe-se que não é bem assim: a textura é bem leve, quase uma aguinha, com toque gelado. É fácil de pegar, de espalhar e, em poucos segundos, já foi absorvido.

Isso acontece graças aos silicones da fórmula, que não apenas garantem alta espalhabilidade prometida, mas também são os responsáveis pelo toque sedoso e leve, crucial para quem vive no clima brasileiro e não quer ficar com algo grudento na pele – especialmente no calor.

O cheirinho de talco é bem agradável e permanece na pele por um bom tempo depois de o creme ser absorvido. No entanto, isso reforça o ponto de atenção para peles muito sensíveis.

Depois de absorvido, o rosto fica extremamente sedoso e com viço. Ao longo dos dias de uso, o efeito foi durando cada vez mais. 

O hidratante também é ótimo para usar antes da make, como um primer. A sensação é de pele lisinha, que ajuda a espalhar a base. Mas não espere um disfarce óptico de linhas e rugas. Para isso, busque um produto específico.

Composição

A composição da Bauny é inteligente, focando em ativos que entregam a promessa de revitalização e viço. É o caso da niacinamida, que uniformiza o tom da pele e dá um glow. Além disso, ele ajuda a controlar a oleosidade.

O extrato de melancia ajuda a dar a sensação de frescor. Além disso, possui ação antioxidante, ajudando a revitalizar a pele. 

O ácido hialurônico é um poderoso umectante que atrai umidade para a pele, combatendo a desidratação e ajudando no viço. Por fim, a manteiga de karitê, que é um emoliente poderoso que sela a hidratação, nutre a pele e confere o toque sedoso e o glow. 

De modo geral, é  uma fórmula que atende a média da necessidade da pele brasileira, sendo um excelente hidratante diário. Porém, pode precisar de reforço (um sérum ou óleo) em dias muito frios ou secos, quando o poder oclusivo puro da manteiga de Karité pode não ser suficiente para a pele mais seca.

Vale a Pena? 

O creme hidratante facial Bauny não é apenas bom, ele é disruptivo no quesito custo-benefício. O produto oferece uma fórmula complexa, com bons ativos e sensorial agradável, por R$ 19,90. A contraindicação é o perfume para o público hipersensível.

Existem alguns cremes de concorrentes com fórmula parecida, que não foram testados pela reportagem. O Principia CH-01, que também combina niacinamida e manteiga de karité, custa por volta de R$ 39. Já o creme da Sallve, com niacinamida e ácido hialurônico, é vendido por cerca de R$ 45. 

Outra fórmula semelhante é o CeraVe hidratante facial, que contém ceramidas (um reparador de barreira diferente da Karité), que pode chegar a R$ 90.

Já ouviu falar em butter skin -- ou pele de manteiga?-FreePik
Já ouviu falar em butter skin -- ou pele de manteiga? FreePik
A Butter Skin é a nova febre do skincare e da maquiagem. A tendência traz um acabamento sedoso, hidratado e suave, diferente do brilho espelhado da Glass Skin ou do aspecto opaco da pele matte-Redes sociais
A Butter Skin é a nova febre do skincare e da maquiagem. A tendência traz um acabamento sedoso, hidratado e suave, diferente do brilho espelhado da Glass Skin ou do aspecto opaco da pele matte Redes sociais
O visual busca um equilíbrio: nada de brilho exagerado, mas também longe da pele sem vida. A ideia é deixar a pele com cara de saudável, bem cuidada e naturalmente radiante. -FreePik
O visual busca um equilíbrio: nada de brilho exagerado, mas também longe da pele sem vida. A ideia é deixar a pele com cara de saudável, bem cuidada e naturalmente radiante. FreePik
Segundo dermatologistas, o primeiro passo para alcançar a Butter Skin está na preparação da pele. Limpeza, hidratação e proteção solar são indispensáveis. -FreePik
Segundo dermatologistas, o primeiro passo para alcançar a Butter Skin está na preparação da pele. Limpeza, hidratação e proteção solar são indispensáveis. FreePik
Usar produtos com ativos como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes ajuda a manter a pele viçosa e nutrida — exatamente o efeito que a Butter Skin pede. -FreePik
Usar produtos com ativos como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes ajuda a manter a pele viçosa e nutrida — exatamente o efeito que a Butter Skin pede. FreePik
Ao invés de cobrir a pele com camadas de maquiagem, a tendência valoriza uma pele real e tratada. Produtos leves e iluminadores estratégicos são os aliados da vez. -FreePik
Ao invés de cobrir a pele com camadas de maquiagem, a tendência valoriza uma pele real e tratada. Produtos leves e iluminadores estratégicos são os aliados da vez. FreePik
A maquiagem também entra em cena, mas com parcimônia. O foco está em produtos que realcem o brilho natural, como iluminadores líquidos e bases hidratantes. -Redes sociais
A maquiagem também entra em cena, mas com parcimônia. O foco está em produtos que realcem o brilho natural, como iluminadores líquidos e bases hidratantes. Redes sociais
Filtro solar com FPS 30 ou mais, de amplo espectro, deve ser usado diariamente. Sem isso, a Butter Skin pode se transformar em pele com manchas, rugas e flacidez. -Redes sociais
Filtro solar com FPS 30 ou mais, de amplo espectro, deve ser usado diariamente. Sem isso, a Butter Skin pode se transformar em pele com manchas, rugas e flacidez. Redes sociais
A Butter Skin funciona para todos os tipos de pele — oleosa, seca ou mista — desde que os produtos sejam escolhidos de forma personalizada. -FreePik
A Butter Skin funciona para todos os tipos de pele — oleosa, seca ou mista — desde que os produtos sejam escolhidos de forma personalizada. FreePik
Com um bom skincare e maquiagem leve, é possível aderir à tendência mesmo na rotina mais corrida. A pele de manteiga veio para ficar. -Redes sociais
Com um bom skincare e maquiagem leve, é possível aderir à tendência mesmo na rotina mais corrida. A pele de manteiga veio para ficar. Redes sociais
Imagine o toque de uma manteiga derretida na pele: maciez, cremosidade e brilho sutil. É esse o resultado esperado da Butter Skin. -Dior
Imagine o toque de uma manteiga derretida na pele: maciez, cremosidade e brilho sutil. É esse o resultado esperado da Butter Skin. Dior
Mais do que seguir uma moda, a Butter Skin valoriza o autocuidado e a beleza sem exageros. O segredo? Tratar bem da pele todos os dias. -Redes sociais
Mais do que seguir uma moda, a Butter Skin valoriza o autocuidado e a beleza sem exageros. O segredo? Tratar bem da pele todos os dias. Redes sociais
 

