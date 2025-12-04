Testamos o hidratante facial que chega ao mercado por R$ 19,90

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com o slogan “É rotina quando se adapta ao seu dia”, a Bauny lançou o creme facial hidratante, desenvolvido para complementar a rotina de skincare. Segundo a marca, ele é indicado para todos os tipos de pele, o produto foi formulado para uso diário – de manhã e à noite.

A novidade combina ativos tecnológicos de cuidado com a pele a preço baixo e deixando o momento da skincare mais simples e descomplicado. O Estado de Minas recebeu o produto e conta tudo a seguir.

Frescor e cuidado

A palavra que define a embalagem é simplicidade: com o tom de roxo típico da marca, o pote é de plástico, sem grandes detalhes. Mas tudo muda ao usar o produto.

Só de ver, ele parece ser denso. Porém, logo no primeiro toque, percebe-se que não é bem assim: a textura é bem leve, quase uma aguinha, com toque gelado. É fácil de pegar, de espalhar e, em poucos segundos, já foi absorvido.

Isso acontece graças aos silicones da fórmula, que não apenas garantem alta espalhabilidade prometida, mas também são os responsáveis pelo toque sedoso e leve, crucial para quem vive no clima brasileiro e não quer ficar com algo grudento na pele – especialmente no calor.

O cheirinho de talco é bem agradável e permanece na pele por um bom tempo depois de o creme ser absorvido. No entanto, isso reforça o ponto de atenção para peles muito sensíveis.

Depois de absorvido, o rosto fica extremamente sedoso e com viço. Ao longo dos dias de uso, o efeito foi durando cada vez mais.

O hidratante também é ótimo para usar antes da make, como um primer. A sensação é de pele lisinha, que ajuda a espalhar a base. Mas não espere um disfarce óptico de linhas e rugas. Para isso, busque um produto específico.

Composição

A composição da Bauny é inteligente, focando em ativos que entregam a promessa de revitalização e viço. É o caso da niacinamida, que uniformiza o tom da pele e dá um glow. Além disso, ele ajuda a controlar a oleosidade.

O extrato de melancia ajuda a dar a sensação de frescor. Além disso, possui ação antioxidante, ajudando a revitalizar a pele.

O ácido hialurônico é um poderoso umectante que atrai umidade para a pele, combatendo a desidratação e ajudando no viço. Por fim, a manteiga de karitê, que é um emoliente poderoso que sela a hidratação, nutre a pele e confere o toque sedoso e o glow.

De modo geral, é uma fórmula que atende a média da necessidade da pele brasileira, sendo um excelente hidratante diário. Porém, pode precisar de reforço (um sérum ou óleo) em dias muito frios ou secos, quando o poder oclusivo puro da manteiga de Karité pode não ser suficiente para a pele mais seca.

Vale a Pena?

O creme hidratante facial Bauny não é apenas bom, ele é disruptivo no quesito custo-benefício. O produto oferece uma fórmula complexa, com bons ativos e sensorial agradável, por R$ 19,90. A contraindicação é o perfume para o público hipersensível.

Existem alguns cremes de concorrentes com fórmula parecida, que não foram testados pela reportagem. O Principia CH-01, que também combina niacinamida e manteiga de karité, custa por volta de R$ 39. Já o creme da Sallve, com niacinamida e ácido hialurônico, é vendido por cerca de R$ 45.

Outra fórmula semelhante é o CeraVe hidratante facial, que contém ceramidas (um reparador de barreira diferente da Karité), que pode chegar a R$ 90.