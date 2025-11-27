Assine
overlay
Início Feminino & Masculino
TESTAMOS

Bruna Tavares aposta em make multifuncional em dois lançamentos

BT Plush tem proposta três em um para ser usado como batom, sombra e blush. BT Cushion Glow une blushes e iluminadores em um produto só

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/11/2025 18:23

compartilhe

SIGA
x
Linha Bruna Tavares apresenta duas novidades focadas em maquiagem multifuncional
Linha Bruna Tavares apresenta duas novidades focadas em maquiagem multifuncional crédito: Divulgação / Linha Bruna Tavares

A Linha Bruna Tavares está emplacando diversas novidades neste segundo semestre. Dois novos produtos são o BT Plush e  BT Cushion Glow, que chegam com a proposta de serem multifuncionais, além de seguirem as principais tendências do mundo da make. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com 10 tons de marrom, o BT Plush é, na verdade, um relançamento. Antes conhecido como 2 em 1, para uso como blush e batom, ele agora chega em versão 3 em 1, ganhando também a função de sombra. 

Leia Mais

Já o BT Cushion Glow é um blush líquido luminoso que pode ser usado no rosto, nos lábios e nas pálpebras. Com cinco tons que variam do pêssego ao vinho, a grande novidade fica no aplicador cushion, uma esponja que libera o produto na medida certa, evita desperdícios e ajuda a otimizar a aplicação do produto. 

O Estado de Minas recebeu e testou as duas novidades e detalha mais a seguir.

BT Plush

À primeira vista, soa estranho ver a Linha Bruna Tavares lançando 10 tons de marrom. Isso porque a marca sempre ousou nas cores, atendendo tanto o público que gosta de maquiagem básica quanto quem segue um estilo alternativo. 

Mas, ao olhar a cartela de cores, faz sentido para a proposta da linha: os tons variam entre um marrom neutro tradicional, até um acinzentado, passando pelo esverdeado e avermelhado. As cores foram escolhidas, segundo a marca, para valorizar os diferentes subtons de pele e estilos de maquiagem. Os tons são:

  • Latte: Marrom claro com fundo neutro rosado; 
  • Cookie: Marrom médio com fundo quente caramelo;
  • Mocha: Marrom médio com fundo neutro;
  • Wood: Marrom amadeirado com fundo quente;
  • Cocoa: Marrom chocolate com fundo neutro;
  • Nuts: Marrom intenso com fundo avermelhado;
  • Cinnamon: Marrom quente com fundo canela;
  • Olive: Marrom oliva com fundo esverdeado acinzentado;
  • Expresso: Marrom profundo com fundo frio;
  • Coffee: Marrom escuro com fundo neutro-quente.

Cores do BT Plush
Cores do BT Plush Divulgação / Linha Bruna Tavares

A aplicação é como o de um batom, com um aplicador “gordinho”, que a marca já utiliza em outros produtos. Dá tanto para colocar o produto direto da embalagem na pele, quanto usar um pincel para detalhes mais finos. 

Todas as cores entregam bastante pigmentação, realçando em diferentes tons de pele. O produto é extremamente fácil de esfumar, seja com pincel, esponja ou os dedos, e é construível, ficando com a cor mais ou menos intensa. Com isso, ele pode ser usado tanto em looks sutis quanto para produções mais intensas.

A experiência sedosa do BT Plush é totalmente fundamentada em uma fórmula tecnológica, essencialmente composta por silicones e agentes matificantes de alto desempenho. A textura mousse aveludada, que desliza facilmente sobre a pele, é fruto da combinação do cyclopentasiloxane (que pigmenta, mas dá tempo hábil para o esfumado, garantindo um toque final seco e leve) e do dimethicone Crosspolymer (um silicone que que preenche sutilmente as linhas finas e poros, entregando um efeito blur). 

Além disso, conta com Manteiga de Shorea e Vitamina E, dois ativos nutritivos e antioxidantes que atuam para combater ressecamento, garantindo que a experiência seja confortável e não ressalte texturas indesejadas. Os dois ingredientes também ajudam a cuidar da pele. 

Vale a pena?

Apesar de ser apresentado como três em um, o BT Plush coleciona outras usabilidades testadas pela reportagem. Além de blush, batom e sombra, o produto se saiu bem se usado como contorno e bronzer (ajudando a esculpir o rosto); delineador e contorno labial. 

Tantas formas de usar tornam o preço sugerido de R$ 59,90 um ótimo custo benefício. Vale destacar que existem vários produtos semelhantes do mercado, como o 3X1 - Batom, Sombra e Blush da Melu, que custa R$ 29,90. No entanto, ele não foi testado pela reportagem, nem possui a cartela de cores extensa quando a Linha Bruna Tavares. 

BT Cushion Glow

Focando na pele viçosa e radiante, o BT Cushion Glow é o primeiro produto da Linha que usa um aplicador cushion, uma esponja que evita o desperdício e ajuda a aplicar o produto de maneira mais uniforme. Apesar de ser incomum no Brasil, esse tipo de aplicador é muito utilizado em outros países, como a Coreia. 

Para usar, basta girar a base do produto para a posição ON e pressionar levemente até o pigmento atingir a esponja. Depois, é só aplicar na área desejada e espalhar com os dedos ou um pincel. Gire a base do produto para a posição OFF antes de guardar. 

Mesmo assim, pode acontecer de a embalagem ficar suja. Mas é um problema comum em vários produtos do tipo e não afeta a usabilidade.

O BT Cushion Glow está disponível em cinco cores, todas cintilantes:

  • Pearly – Pérola com fundo pêssego;
  • Peach – Pêssego rosado;
  • Rose – Rosa queimado;
  • Coral – Coral alaranjado;
  • Wine – Vinho.

Cores do BT Cushion Glow
Cores do BT Cushion Glow Divulgação / Linha Bruna Tavares

Fácil de esfumar e bastante pigmentado, o produto possui partículas muito pequenas de glitter, tendo um brilho molhado e delicado, que é tendência no mundo da make. Assim, é possível construir looks frescos, românticos e até sofisticados, que exploram a luminosidade. 

O BT Cushion Glow tem uma fórmula composta por emolientes e óleos leves, como o Ethylhexyl Palmitate e o Isoeicosane, que garantem que o produto deslize suavemente. O coração da fórmula e o principal responsável pelo acabamento glow é a Mica, um mineral refletor que confere o viço radiante.

Um dos grandes diferenciais da fórmula é a inclusão de agentes de skincare altamente nutritivos que transformam o iluminador em um produto de tratamento. Destacam-se o Esqualano, que atua como um potente hidratante restaurando a barreira da pele; o Óleo de Rosa-Mosqueta, conhecido por suas propriedades regeneradoras e ricas em nutrientes; e a Manteiga de Karité, que garante maciez e conforto duradouro. 

A presença de Vitamina E sela a fórmula, oferecendo proteção antioxidante contra radicais livres. Vale lembrar que se trata de um produto de maquiagem, que não substitui o skincare.

Vale a pena?

Mais que blush e iluminador, o BT Cushion Glow também se sai bem como um tint para os lábios e até como sombra cintilante (apesar de não ser a aplicação mais agradável do mundo). 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O preço sugerido é de R$ 69,90. Outro produto semelhante, mas que nunca foi testado pela reportagem, é o Blush Líquido Cushion Una, da Natura, que custa R$ 79,99.

Já ouviu falar em butter skin -- ou pele de manteiga?-FreePik
Já ouviu falar em butter skin -- ou pele de manteiga? FreePik
A Butter Skin é a nova febre do skincare e da maquiagem. A tendência traz um acabamento sedoso, hidratado e suave, diferente do brilho espelhado da Glass Skin ou do aspecto opaco da pele matte-Redes sociais
A Butter Skin é a nova febre do skincare e da maquiagem. A tendência traz um acabamento sedoso, hidratado e suave, diferente do brilho espelhado da Glass Skin ou do aspecto opaco da pele matte Redes sociais
O visual busca um equilíbrio: nada de brilho exagerado, mas também longe da pele sem vida. A ideia é deixar a pele com cara de saudável, bem cuidada e naturalmente radiante. -FreePik
O visual busca um equilíbrio: nada de brilho exagerado, mas também longe da pele sem vida. A ideia é deixar a pele com cara de saudável, bem cuidada e naturalmente radiante. FreePik
Segundo dermatologistas, o primeiro passo para alcançar a Butter Skin está na preparação da pele. Limpeza, hidratação e proteção solar são indispensáveis. -FreePik
Segundo dermatologistas, o primeiro passo para alcançar a Butter Skin está na preparação da pele. Limpeza, hidratação e proteção solar são indispensáveis. FreePik
Usar produtos com ativos como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes ajuda a manter a pele viçosa e nutrida — exatamente o efeito que a Butter Skin pede. -FreePik
Usar produtos com ativos como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes ajuda a manter a pele viçosa e nutrida — exatamente o efeito que a Butter Skin pede. FreePik
Ao invés de cobrir a pele com camadas de maquiagem, a tendência valoriza uma pele real e tratada. Produtos leves e iluminadores estratégicos são os aliados da vez. -FreePik
Ao invés de cobrir a pele com camadas de maquiagem, a tendência valoriza uma pele real e tratada. Produtos leves e iluminadores estratégicos são os aliados da vez. FreePik
A maquiagem também entra em cena, mas com parcimônia. O foco está em produtos que realcem o brilho natural, como iluminadores líquidos e bases hidratantes. -Redes sociais
A maquiagem também entra em cena, mas com parcimônia. O foco está em produtos que realcem o brilho natural, como iluminadores líquidos e bases hidratantes. Redes sociais
Filtro solar com FPS 30 ou mais, de amplo espectro, deve ser usado diariamente. Sem isso, a Butter Skin pode se transformar em pele com manchas, rugas e flacidez. -Redes sociais
Filtro solar com FPS 30 ou mais, de amplo espectro, deve ser usado diariamente. Sem isso, a Butter Skin pode se transformar em pele com manchas, rugas e flacidez. Redes sociais
A Butter Skin funciona para todos os tipos de pele — oleosa, seca ou mista — desde que os produtos sejam escolhidos de forma personalizada. -FreePik
A Butter Skin funciona para todos os tipos de pele — oleosa, seca ou mista — desde que os produtos sejam escolhidos de forma personalizada. FreePik
Com um bom skincare e maquiagem leve, é possível aderir à tendência mesmo na rotina mais corrida. A pele de manteiga veio para ficar. -Redes sociais
Com um bom skincare e maquiagem leve, é possível aderir à tendência mesmo na rotina mais corrida. A pele de manteiga veio para ficar. Redes sociais
Imagine o toque de uma manteiga derretida na pele: maciez, cremosidade e brilho sutil. É esse o resultado esperado da Butter Skin. -Dior
Imagine o toque de uma manteiga derretida na pele: maciez, cremosidade e brilho sutil. É esse o resultado esperado da Butter Skin. Dior
Mais do que seguir uma moda, a Butter Skin valoriza o autocuidado e a beleza sem exageros. O segredo? Tratar bem da pele todos os dias. -Redes sociais
Mais do que seguir uma moda, a Butter Skin valoriza o autocuidado e a beleza sem exageros. O segredo? Tratar bem da pele todos os dias. Redes sociais

Tópicos relacionados:

make maquiagem moda resenhas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay