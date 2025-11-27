Bruna Tavares aposta em make multifuncional em dois lançamentos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Linha Bruna Tavares está emplacando diversas novidades neste segundo semestre. Dois novos produtos são o BT Plush e BT Cushion Glow, que chegam com a proposta de serem multifuncionais, além de seguirem as principais tendências do mundo da make.

Com 10 tons de marrom, o BT Plush é, na verdade, um relançamento. Antes conhecido como 2 em 1, para uso como blush e batom, ele agora chega em versão 3 em 1, ganhando também a função de sombra.

Já o BT Cushion Glow é um blush líquido luminoso que pode ser usado no rosto, nos lábios e nas pálpebras. Com cinco tons que variam do pêssego ao vinho, a grande novidade fica no aplicador cushion, uma esponja que libera o produto na medida certa, evita desperdícios e ajuda a otimizar a aplicação do produto.

O Estado de Minas recebeu e testou as duas novidades e detalha mais a seguir.

BT Plush

À primeira vista, soa estranho ver a Linha Bruna Tavares lançando 10 tons de marrom. Isso porque a marca sempre ousou nas cores, atendendo tanto o público que gosta de maquiagem básica quanto quem segue um estilo alternativo.

Mas, ao olhar a cartela de cores, faz sentido para a proposta da linha: os tons variam entre um marrom neutro tradicional, até um acinzentado, passando pelo esverdeado e avermelhado. As cores foram escolhidas, segundo a marca, para valorizar os diferentes subtons de pele e estilos de maquiagem. Os tons são:

Latte: Marrom claro com fundo neutro rosado;

Cookie: Marrom médio com fundo quente caramelo;

Mocha: Marrom médio com fundo neutro;

Wood: Marrom amadeirado com fundo quente;

Cocoa: Marrom chocolate com fundo neutro;

Nuts: Marrom intenso com fundo avermelhado;

Cinnamon: Marrom quente com fundo canela;

Olive: Marrom oliva com fundo esverdeado acinzentado;

Expresso: Marrom profundo com fundo frio;

Coffee: Marrom escuro com fundo neutro-quente.

Cores do BT Plush Divulgação / Linha Bruna Tavares

A aplicação é como o de um batom, com um aplicador “gordinho”, que a marca já utiliza em outros produtos. Dá tanto para colocar o produto direto da embalagem na pele, quanto usar um pincel para detalhes mais finos.

Todas as cores entregam bastante pigmentação, realçando em diferentes tons de pele. O produto é extremamente fácil de esfumar, seja com pincel, esponja ou os dedos, e é construível, ficando com a cor mais ou menos intensa. Com isso, ele pode ser usado tanto em looks sutis quanto para produções mais intensas.

A experiência sedosa do BT Plush é totalmente fundamentada em uma fórmula tecnológica, essencialmente composta por silicones e agentes matificantes de alto desempenho. A textura mousse aveludada, que desliza facilmente sobre a pele, é fruto da combinação do cyclopentasiloxane (que pigmenta, mas dá tempo hábil para o esfumado, garantindo um toque final seco e leve) e do dimethicone Crosspolymer (um silicone que que preenche sutilmente as linhas finas e poros, entregando um efeito blur).

Além disso, conta com Manteiga de Shorea e Vitamina E, dois ativos nutritivos e antioxidantes que atuam para combater ressecamento, garantindo que a experiência seja confortável e não ressalte texturas indesejadas. Os dois ingredientes também ajudam a cuidar da pele.

Vale a pena?

Apesar de ser apresentado como três em um, o BT Plush coleciona outras usabilidades testadas pela reportagem. Além de blush, batom e sombra, o produto se saiu bem se usado como contorno e bronzer (ajudando a esculpir o rosto); delineador e contorno labial.

Tantas formas de usar tornam o preço sugerido de R$ 59,90 um ótimo custo benefício. Vale destacar que existem vários produtos semelhantes do mercado, como o 3X1 - Batom, Sombra e Blush da Melu, que custa R$ 29,90. No entanto, ele não foi testado pela reportagem, nem possui a cartela de cores extensa quando a Linha Bruna Tavares.

BT Cushion Glow

Focando na pele viçosa e radiante, o BT Cushion Glow é o primeiro produto da Linha que usa um aplicador cushion, uma esponja que evita o desperdício e ajuda a aplicar o produto de maneira mais uniforme. Apesar de ser incomum no Brasil, esse tipo de aplicador é muito utilizado em outros países, como a Coreia.

Para usar, basta girar a base do produto para a posição ON e pressionar levemente até o pigmento atingir a esponja. Depois, é só aplicar na área desejada e espalhar com os dedos ou um pincel. Gire a base do produto para a posição OFF antes de guardar.

Mesmo assim, pode acontecer de a embalagem ficar suja. Mas é um problema comum em vários produtos do tipo e não afeta a usabilidade.

O BT Cushion Glow está disponível em cinco cores, todas cintilantes:

Pearly – Pérola com fundo pêssego;

Peach – Pêssego rosado;

Rose – Rosa queimado;

Coral – Coral alaranjado;

Wine – Vinho.

Cores do BT Cushion Glow Divulgação / Linha Bruna Tavares

Fácil de esfumar e bastante pigmentado, o produto possui partículas muito pequenas de glitter, tendo um brilho molhado e delicado, que é tendência no mundo da make. Assim, é possível construir looks frescos, românticos e até sofisticados, que exploram a luminosidade.

O BT Cushion Glow tem uma fórmula composta por emolientes e óleos leves, como o Ethylhexyl Palmitate e o Isoeicosane, que garantem que o produto deslize suavemente. O coração da fórmula e o principal responsável pelo acabamento glow é a Mica, um mineral refletor que confere o viço radiante.

Um dos grandes diferenciais da fórmula é a inclusão de agentes de skincare altamente nutritivos que transformam o iluminador em um produto de tratamento. Destacam-se o Esqualano, que atua como um potente hidratante restaurando a barreira da pele; o Óleo de Rosa-Mosqueta, conhecido por suas propriedades regeneradoras e ricas em nutrientes; e a Manteiga de Karité, que garante maciez e conforto duradouro.

A presença de Vitamina E sela a fórmula, oferecendo proteção antioxidante contra radicais livres. Vale lembrar que se trata de um produto de maquiagem, que não substitui o skincare.

Vale a pena?

Mais que blush e iluminador, o BT Cushion Glow também se sai bem como um tint para os lábios e até como sombra cintilante (apesar de não ser a aplicação mais agradável do mundo).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O preço sugerido é de R$ 69,90. Outro produto semelhante, mas que nunca foi testado pela reportagem, é o Blush Líquido Cushion Una, da Natura, que custa R$ 79,99.