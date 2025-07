Maquiagem nos olhos pode causar danos à visão

Com o caso recente de uma mulher que ficou temporariamente cega devido ao uso de um produto de beleza, acende-se o alerta para a importância do cuidado com a maquiagem na área dos olhos. Essa região do rosto é muito delicada, por isso, a maquiagem nessa área exige uma atenção maior para evitar irritações, alergias e até infecções. Nesta quinta-feira (10/7), o Dia Mundial da Saúde Ocular marca a importância do cuidado com as doenças oculares.



A oftalmologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Vivian Tsai, explica que é importante buscar produtos que sejam oftalmologicamente testados e, sempre que possível, hipoalergênicos, especialmente para quem usa lentes de contato ou tem olhos sensíveis.





A validade e o armazenamento dos produtos também merecem atenção. “Maquiagens para os olhos, como rímel e delineador líquido, têm um prazo de validade mais curto após abertas, geralmente entre três e seis meses. Esteja atento à data impressa e, se o produto apresentar qualquer mudança de cor, cheiro ou textura, descarte-o imediatamente, mesmo que a data ainda não tenha expirado. Maquiagem vencida é um terreno fértil para bactérias e fungos, que podem causar problemas oculares sérios como conjuntivite”, ressalta a especialista.

Além disso, ela não aconselha guardar os produtos em locais úmidos. “Guarde seus produtos em um local fresco e seco, longe da umidade do banheiro, que pode favorecer a proliferação de microrganismos”.





Dicas para se maquiar



Sabemos que lavar bem as mãos antes de tocar nos olhos ou nos produtos de maquiagem para evitar a transferência de bactérias, é a dica mais importante para o cuidado com os olhos, mas a oftalmologista aponta outras orientações na hora de se maquiar.



- Limpe regularmente seus pincéis e aplicadores: a falta de higiene desses acessórios é uma das principais causas de infecções. A limpeza pode ser feita com água morna e sabão neutro. Também nunca compartilhe maquiagem de olhos com outras pessoas para evitar a contaminação cruzada.



- Tenha cuidado na hora de aplicar: faça movimentos leves e suaves ao aplicar o produto, evitando passar a maquiagem muito próximos à linha d'água, pois isso pode entupir as glândulas da região palpebral e causar irritações. “Evite se maquiar em veículos em movimento, já que um solavanco pode causar acidentes e ferir seus olhos”, reforça a oftalmologista.

- Cuidado com o glitter nos olhos: é aconselhável evitar produtos com glitter e purpurina, pois essas pequenas partículas podem cair nos olhos, causando arranhões na córnea ou irritações. “Caso queira usar brilho, certifique-se de que seja um glitter cosmético específico para a área dos olhos”, comenta.



- Opte por sombras compactas: prefira sombras compactas em vez das soltas, que tendem a se espalhar mais facilmente, e escolha lápis e delineadores com pontas macias para não machucar a pele delicada. “Embora o rímel à prova d'água seja resistente, use-o com moderação, pois sua remoção pode exigir mais fricção e irritar a região”, explica Vivian.

- Não durma de maquiagem: sempre remova toda a maquiagem dos olhos antes de dormir, pois deixá-la pode levar a irritações, entupimento de glândulas e infecções. Utilize um demaquilante suave e específico para a área dos olhos. “Remova-a com algodão ou um disco demaquilante, fazendo movimentos suaves e sem esfregar ou puxar a pele delicada. Após a remoção, lave o rosto com um sabonete neutro para garantir que não restam resíduos”, esclarece a especialista.



- Coloque as lentes de contato antes de se maquiar: se você usa lentes de contato, coloque-as antes de se maquiar para evitar que partículas de maquiagem entrem em contato com elas, e retire-as antes de remover a maquiagem. “Fique sempre de olho em qualquer sinal de irritação como ardência, vermelhidão ou coceira. Se isso acontecer, remova a maquiagem imediatamente, lave bem os olhos e suspenda o uso dos produtos. Se a irritação persistir, procure um oftalmologista”, reforça a médica.

