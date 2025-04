Saúde ocular: envelhecimento exige cuidados

A perda da acuidade visual impacta negativamente a qualidade de vida dos idosos, comprometendo sua independência e aumentando o risco de acidentes, como quedas. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019 indicam que, no Brasil, 9,2% dos idosos relataram ter muita dificuldade ou incapacidade total para enxergar. Em nível mundial, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que aproximadamente 285 milhões de pessoas possuem deficiência visual, sendo que a maioria dos casos ocorre em indivíduos com mais de 50 anos. Diante desse cenário, é fundamental pensar na prevenção, no diagnóstico precoce e no tratamento adequado das doenças oculares na população idosa, visando preservar a saúde visual e a qualidade de vida dessa parcela crescente da sociedade. Muitas doenças oculares não apresentam sintomas iniciais, tornando os exames regulares vitais.

De acordo com Victor Massote, médico do Hospital de Oftalmologia Oculare, com o avanço da idade, os olhos sofrem alterações naturais, que podem afetar a visão. “Problemas oculares como catarata, glaucoma e degeneração macular são comuns nessa fase da vida, podendo comprometer significativamente a autonomia das pessoas idosas”, destaca. Segundo dados do Ministério da Saúde, a catarata é um dos principais problemas oculares na terceira idade, atingindo cerca de 70% dos idosos com problemas de visão. Já no caso do glaucoma, a incidência chega a mais de 6% em pessoas acima de 70 anos.

Além das doenças oculares específicas, existem ainda condições sistêmicas que podem afetar a visão, como o diabetes e a hipertensão. “O diabetes pode causar danos aos vasos sanguíneos da retina, levando à retinopatia diabética. Essa condição pode causar perda de visão gradual e, em casos graves, até cegueira. O diabetes também aumenta o risco de desenvolver cataratas e glaucoma. Já a hipertensão, ou pressão alta, pode causar danos aos vasos sanguíneos da retina e do nervo óptico, levando à perda de visão. A hipertensão ainda aumenta o risco de desenvolver doenças oculares como a retinopatia hipertensiva”, explica Victor.

O especialista afirma que, a partir dos 50 anos, é essencial ter atenção redobrada com a saúde ocular, pois problemas simples, como olhos ressecados e presbiopia (“vista cansada”), podem causar desconforto e visão embaçada. No entanto, também existem condições mais graves que afetam essa faixa etária. “A Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), por exemplo, afeta a mácula, região central da retina, podendo levar à perda da visão. Fatores como histórico familiar, exposição ao sol, tabagismo e alimentação não saudável também aumentam o risco de desenvolver DMRI”, alerta.

“A realização de exames oftalmológicos regulares é o primeiro passo para monitorar a saúde ocular. Proteção contra raios UV com óculos de sol, evitar tabagismo e uso de fogão a lenha (fator de risco para cataratas e DMRI) e exercícios regulares, que ajudam a controlar pressão arterial e açúcar no sangue, são recomendados. O envelhecimento impacta a saúde ocular de forma significativa, mas com cuidados adequados, como exames regulares e hábitos saudáveis, é possível manter a visão por muitos anos”, afirma o oftalmologista.

