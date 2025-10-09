Maquiagem infantil de presente: pode ou não?

Com a proximidade do Dia das Crianças, a maquiagem infantil aparece como opção de presente para meninas e meninos que gostam de brincar e de se produzir. Apesar de parecer inofensivo, é preciso cautela no uso desses produtos, já que a pele infantil é mais sensível e pode reagir de forma negativa a determinadas substâncias.

Segundo a esteticista Amanda Capurro, sócia da Clínica Nilo Estética Avançada, a escolha do produto deve ser feita com muito cuidado. “A pele das crianças é mais delicada e permeável, o que aumenta as chances de irritações e alergias. Por isso, é fundamental que os pais optem por maquiagens próprias para o público infantil, dermatologicamente testadas e livres de componentes tóxicos”, explica.

A especialista ressalta que não é recomendado o uso frequente em idades muito baixas. “O ideal é que as crianças só comecem a usar maquiagem de forma recreativa a partir dos seis anos. Antes disso, a pele ainda está em formação e não deve ser exposta a produtos cosméticos, mesmo que sejam infantis”, afirma Amanda.

Outro cuidado importante está relacionado ao tempo de exposição e à higiene. "O uso deve ser eventual e os pais precisam garantir a remoção completa da maquiagem após a brincadeira. A limpeza correta evita o entupimento dos poros e reduz o risco de dermatites e inflamações", orienta a esteticista.

O Dia das Crianças é um momento de celebração e brincadeiras, mas também uma oportunidade de conscientizar sobre hábitos saudáveis desde cedo. Escolher maquiagens adequadas e respeitar a idade indicada para o uso são medidas simples que ajudam a proteger a pele e garantem que a diversão não se transforme em problema.

