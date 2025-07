KATE, marca de maquiagem n.º 1 do Japão, lança iniciativas estratégicas para fortalecer os negócios e o reconhecimento da marca em toda a Ásia

A Kao Corporation (TOKYO:4452) identificou sua marca internacional de maquiagem KATE como um impulsionador estratégico de crescimento dentro de seu portfólio de cosméticos. Essa iniciativa está alinhada com a ambição da empresa de estabelecer uma estrutura de negócios “Global Sharp Top”. Em consonância com essa visão, a Kao está fazendo investimentos significativos para ampliar a presença global da KATE.

An image post of the Collaboration by KATE, with JUJUTSU KAISEN

Como parte dessa iniciativa, a KATE ampliará o alcance de sua filosofia exclusiva de “maquiagem que realça sombras” — uma técnica profundamente inspirada na apreciação cultural japonesa por sombras e luzes. Em seu papel como marca de maquiagem n.º 1 do Japão*1, a KATE também colaborará com conteúdos culturais japoneses icônicos para mostrar a riqueza da cultura japonesa de maquiagem e a essência mais ampla da herança japonesa no cenário global.

Para aumentar o valor da marca, a KATE elevará a experiência em sua principal loja globalKATE TOKYO Shibuya Sakura Stage, por meio de experiências imersivas de UX. Essa medida estratégica visa acelerar o crescimento global, particularmente na Ásia.

Estratégia de expansão da marca na Ásia

Desde o seu lançamento em 1997, a KATE defende o slogan “NO MORE RULES” (CHEGA DE REGRAS), empoderando as pessoas a expressarem sua personalidade e confiança por meio da maquiagem, sem se prenderem a tendências ou convenções. Reconhecida por ser pioneira na técnica de maquiagem que realça as sombras, a KATE cria dimensões e expressões faciais marcantes por meio da interação entre luz e sombra.

A KATE se estabeleceu como a marca de maquiagem n.º 1 do Japão*1 *1 e desempenhou um papel significativo na evolução da cultura japonesa de maquiagem. A marca está agora expandindo sua técnica de maquiagem exclusiva para consumidores em toda a Ásia, onde a cultura da maquiagem compartilha muitas semelhanças com o Japão e onde a maquiagem dos olhos desempenha um papel fundamental. Como embaixadora distinta da cultura japonesa de maquiagem, a marca visa transcender fronteiras, continuando a inspirar individualidade e confiança em seus consumidores.

*1 Pesquisa da INTAGE SRI+: valor acumulado das vendas no mercado de maquiagem de janeiro de 2021 a dezembro de 2024.

Junho: Colaboração com o popular anime “JUJUTSU KAISEN Hidden Inventory / Premature Death”*2

A partir de 2 de junho, a KATE tem o prazer de lançar uma edição limitada em colaboração com a mundialmente famosa série de anime JUJUTSU KAISEN, originalmente um mangá de grande sucesso. Conhecida por desafiar convenções e incentivar a autoexpressão criativa por meio de produtos meticulosamente desenvolvidos, a KATE busca inspirar os usuários a liberarem sua criatividade. Essa colaboração apresenta uma coleção de produtos exclusivos com embalagens inspiradas em cenas marcantes que destacam o olhar intenso do icônico personagem Satoru Gojo. A coleção estará disponível a partir de 21 de junho.

Sob o slogan da campanha “A maquiagem é a técnica mais poderosa para controlar sua confiança”, a parceria enfatiza o potencial transformador e as infinitas possibilidades criativas que a maquiagem pode proporcionar globalmente. Para impulsionar a campanha, será instalado um espaço especial para fotos com Satoru Gojo na loja principal da marca, KATE TOKYO Shibuya Sakura Stage. Além disso, será lançada uma microsite especial no site oficial da KATE. A campanha adotará uma estratégia inovadora “OMO (Online Merges with Offline)”, que integrará perfeitamente plataformas digitais como X, Instagram e TikTok às experiências presenciais nas lojas e ao conteúdo de vídeos promocionais, maximizando a interação e o engajamento dos usuários.

Linha de Produtos da Colaboração Limitada JUJUTSU KAISEN

Nome do produto Variantes Preço de varejo sugerido KATE Designing Eyebrow 3D 2 tipos JPY 1,100 (incluindo impostos: JPY1,210) KATE Super Sharp Liner EX4.0 2 tipos JPY 1,300 (incluindo impostos: JPY 1,430) Para informações adicionais, visite o microsite da colaboração JUJUTSU KAISEN.

*2 © Gege Akutami / Shueisha, Projeto JUJUTSU KAISEN

Julho: "LIGHTS ON SHADOW". Colaboração com renomados artistas japoneses

Em julho, a KATE lançará uma colaboração com artistas japoneses de grande renome e popularidade em toda a Ásia. Com o tema “Maquiagem que realça sombras transcende dimensões”, a campanha explora como a aplicação precisa de luz e sombra pode criar uma beleza deslumbrante, conectando os mundos bidimensional e tridimensional.

Além dos produtos, como sombras e itens para sobrancelhas desenvolvidos para técnicas de sombreamento, a campanha simbolicamente representa o processo de descoberta da individualidade e da construção da autoconfiança por meio de técnicas visuais hiper-realistas. Em mercados asiáticos estratégicos, como Taiwan e Tailândia, embaixadores locais da marca serão nomeados para fortalecer a narrativa cultural e ampliar o alcance da arte da maquiagem japonesa.

Setembro: Atração de última geração desenvolvida em parceria com a Universal Studios Japan

Em 5 de setembro, a KATE revelará uma colaboração com a Universal Studios Japan, um dos destinos favoritos de visitantes locais e internacionais. Juntas, as marcas criarão uma nova atração:

“Witches of House 18: Bewitching Mansion of Emotion” (As Bruxas da Casa 18: Mansão Encantada das Emoções), como parte do evento Halloween Horror Nights do parque.

Essa será a primeira colaboração oficial para o desenvolvimento conjunto de uma atração entre a Universal Studios Japan e um parceiro de evento. Com o tema “Liberte o eu oculto dentro de você”, a experiência convidará os participantes a explorar emoções profundas por meio da orientação de quatro bruxas, revelando novos aspectos da própria identidade. A colaboração entre a KATE e a Universal Studios Japan proporcionará uma experiência única, repleta de surpresas extraordinárias e liberdade criativa, incentivando os visitantes a expressarem sua melhor versão.

A KATE continuará promovendo a cultura da maquiagem japonesa em toda a Ásia, por meio de iniciativas de divulgação midiática e experiências inovadoras para os consumidores. Com o objetivo de se tornar a marca de maquiagem número 1 da Ásia, a Kao está focada em fortalecer a presença da KATE no mercado, como parte da estratégia de consolidação do portfólio de cosméticos "Global Sharp Top”.

