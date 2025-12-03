Assine
overlay
Início Feminino & Masculino
TENDÊNCIAS

Esmaltes para o fim de ano: as 6 cores que vão dominar as unhas

De tons suaves a vibrantes, especialistas revelam as apostas que saíram do TikTok e prometem unhas elegantes para celebrar as festas com estilo

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
03/12/2025 12:27 - atualizado em 05/12/2025 14:06

compartilhe

SIGA
x
Esmaltes para o fim de ano: as 6 cores que vão dominar as unhas
Unhas fazem parte do look especial no fim de ano crédito: Reprodução

A temporada de festas de fim de ano inspira uma renovação completa no visual, e as unhas ganham protagonismo com uma paleta de cores que equilibra delicadeza e personalidade. As tendências que despontam agora, impulsionadas por conteúdos virais no TikTok, deixam de lado o óbvio e abrem espaço para tons que prometem elegância para celebrar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

As escolhas refletem um desejo por modernidade, mas sem abrir mão do estilo atemporal. Conheça as seis cores que estão em alta e devem dominar os salões e as comemorações:

Amarelo manteiga: leve e moderno

Suave e nada óbvio, o tom amanteigado ganhou força a quem busca um visual iluminado e delicado. A cor funciona como um ponto de luz discreto e moderno, sendo uma ótima alternativa para quem quer fugir dos esmaltes convencionais durante as festas de fim de ano. “É moderno e aparece muito na busca das clientes que querem fugir do convencional”, afirma Dora Assis, manicure da rede de salões de beleza Jacques Janine.

Rosa blush: o romântico repaginado

O rosa blush surge como uma das opções favoritas para quem procura elegância com um toque de suavidade. É um tom versátil e sofisticado que se adapta a qualquer ocasião, de eventos casuais a comemorações mais formais. “É um tom versátil, discreto e ao mesmo tempo sofisticado. A tendência ganhou ainda mais força depois de viralizar nos conteúdos de nails no TikTok”, destaca Edileuza Vieira, manicure do Jacques Janine.

Marrom cacau: o clássico de 2025

Consolidado como um clássico contemporâneo, o marrom cacau segue firme entre as escolhas mais populares. A tonalidade ganhou ainda mais destaque com a ascensão da estética terrosa e a previsão da Pantone, que apontou o tom de mocha como uma das cores para 2025. “O cacau tem essa elegância natural e combina com a estética terrosa que domina o ano inteiro. As clientes procuram muito porque é um tom atemporal, que funciona em qualquer estação e deixa as mãos com um ar chique e acolhedor”, comenta Wallesca Sousa, manicure do Jacques Janine em Juiz de Fora.

Azul claro: frescor para o verão

O azul em sua versão mais suave ganhou as unhas por transmitir uma sensação de leveza e renovação. A cor combina perfeitamente com o clima de celebração e verão, funcionando bem tanto em unhas curtas quanto nas mais longas. “As clientes chegam pedindo aquele ‘azul angelical’ que viralizou nos vídeos gringos”, aponta a manicure Rafaela Torres.

Âmbar: brilho para ocasiões especiais

Para quem busca um visual de maior impacto para as festas, o âmbar é a aposta ideal. É um tom quente, com profundidade e um brilho orgânico que eleva qualquer produção. “As clientes pedem muito o efeito âmbar para eventos noturnos, especialmente combinado com acessórios dourados”, destaca a profissional Fabricia de Abreu Barbosa.

Unhas com cores de tendências
Cores são tendências para final de ano Reprodução

Lilás e roxo: renovação em alta

As variações de lilás e roxo aparecem entre as cores mais desejadas para fechar o ciclo. Essas tonalidades carregam uma atmosfera de renovação e espiritualidade, perfeitas para receber o novo ano com leveza. “Muitas clientes vêm pedindo o lilás com acabamento perolado ou cintilante, muito inspirado nos looks das celebridades”, afirma a manicure Carmem Lucia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

beleza moda tendencias trends

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay