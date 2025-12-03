Esmaltes para o fim de ano: as 6 cores que vão dominar as unhas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A temporada de festas de fim de ano inspira uma renovação completa no visual, e as unhas ganham protagonismo com uma paleta de cores que equilibra delicadeza e personalidade. As tendências que despontam agora, impulsionadas por conteúdos virais no TikTok, deixam de lado o óbvio e abrem espaço para tons que prometem elegância para celebrar.

As escolhas refletem um desejo por modernidade, mas sem abrir mão do estilo atemporal. Conheça as seis cores que estão em alta e devem dominar os salões e as comemorações:

Amarelo manteiga: leve e moderno

Suave e nada óbvio, o tom amanteigado ganhou força a quem busca um visual iluminado e delicado. A cor funciona como um ponto de luz discreto e moderno, sendo uma ótima alternativa para quem quer fugir dos esmaltes convencionais durante as festas de fim de ano. “É moderno e aparece muito na busca das clientes que querem fugir do convencional”, afirma Dora Assis, manicure da rede de salões de beleza Jacques Janine.

Rosa blush: o romântico repaginado

O rosa blush surge como uma das opções favoritas para quem procura elegância com um toque de suavidade. É um tom versátil e sofisticado que se adapta a qualquer ocasião, de eventos casuais a comemorações mais formais. “É um tom versátil, discreto e ao mesmo tempo sofisticado. A tendência ganhou ainda mais força depois de viralizar nos conteúdos de nails no TikTok”, destaca Edileuza Vieira, manicure do Jacques Janine.

Marrom cacau: o clássico de 2025

Consolidado como um clássico contemporâneo, o marrom cacau segue firme entre as escolhas mais populares. A tonalidade ganhou ainda mais destaque com a ascensão da estética terrosa e a previsão da Pantone, que apontou o tom de mocha como uma das cores para 2025. “O cacau tem essa elegância natural e combina com a estética terrosa que domina o ano inteiro. As clientes procuram muito porque é um tom atemporal, que funciona em qualquer estação e deixa as mãos com um ar chique e acolhedor”, comenta Wallesca Sousa, manicure do Jacques Janine em Juiz de Fora.

Azul claro: frescor para o verão

O azul em sua versão mais suave ganhou as unhas por transmitir uma sensação de leveza e renovação. A cor combina perfeitamente com o clima de celebração e verão, funcionando bem tanto em unhas curtas quanto nas mais longas. “As clientes chegam pedindo aquele ‘azul angelical’ que viralizou nos vídeos gringos”, aponta a manicure Rafaela Torres.

Âmbar: brilho para ocasiões especiais

Para quem busca um visual de maior impacto para as festas, o âmbar é a aposta ideal. É um tom quente, com profundidade e um brilho orgânico que eleva qualquer produção. “As clientes pedem muito o efeito âmbar para eventos noturnos, especialmente combinado com acessórios dourados”, destaca a profissional Fabricia de Abreu Barbosa.

Cores são tendências para final de ano Reprodução

Lilás e roxo: renovação em alta

As variações de lilás e roxo aparecem entre as cores mais desejadas para fechar o ciclo. Essas tonalidades carregam uma atmosfera de renovação e espiritualidade, perfeitas para receber o novo ano com leveza. “Muitas clientes vêm pedindo o lilás com acabamento perolado ou cintilante, muito inspirado nos looks das celebridades”, afirma a manicure Carmem Lucia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.