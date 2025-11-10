D'Vence chega ao mercado com haircare premium

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Inspirada nos campos de lavanda da Provença, na Itália, a D’Vence Cosmetcis é uma nova marca do segmento premium de cuidados com os cabelos. A linha de produtos, lançada em junho de 2025, tem previsão de faturar R$ 5 milhões só no ano de estreia.

De acordo com o site da marca, a ideia é unir tradição e a sofisticação da perfumaria e da cosmética europeia com a qualidade dos melhores ingredientes disponíveis globalmente, sustentabilidade e alta performance. Os primeiros produtos são focados na nutrição capilar.

O Estado de Minas recebeu duas novidades: o Óleo Reparador e o Leave-in Multifuncional. A seguir, saiba mais sobre a marca e sobre os produtos.

Óleo reparador nutrition

Se a embalagem do produto dá a dica de que estamos falando de um produto premium, a fórmula do óleo da D’Vence prova que a sofisticação não fica apenas no visual. A base da composição combina silicones voláteis (como Cyclopentasiloxane e Dimethiconol), responsáveis pela selagem instantânea da cutícula e pelo sensorial leve. É essa base que permite que o óleo, apesar de ser denso, penetre bem no fio sem deixar oleoso, mesmo quando aplicado diariamente.

Além disso, a fórmula contém ingredientes de tratamento:

Óleo de Macadâmia: Essencial para a Nutrição (reposição lipídica), que fortalece e dá flexibilidade;

Óleo de Linhaça: atua diretamente na Reparação, ajudando a disfarçar o aspecto espigado e a selar as pontas duplas;

Vitamina E: confere a proteção antioxidante, blindando o cabelo contra danos ambientais e o calor de ferramentas térmicas (proteção térmica).

O aplicador pump dosa a quantidade ideal (2 a 3 gotas) para o comprimento e pontas, evitando desperdícios e a saturação do fio. O óleo é bem denso, mas penetra bem no fio, não deixando o aspecto “pesado" no cabelo. Ajuda a disfarçar o aspecto espigado nas pontas, mesmo em cabelo sem finalização [escova/chapinha], o que é um grande trunfo para o uso diário.

O produto entrega brilho notável e controle de frizz, mas não é um milagre. Para um efeito de cinema, ele deve ser combinado com um bom leave-in e outros produtos de estilização.

Além de finalizador, o óleo também pode ser usado na umectação (pré-shampoo), potencialização de máscaras e proteção térmica. O óleo é recomendado para todos os tipos de cabelo, especialmente os mais secos / mistos.

O uso é altamente desaconselhado na raiz, devido à concentração de óleos e silicones que podem acumular oleosidade. Além disso, o excesso do produto pode ocluir a penetração de máscaras de tratamento aplicadas posteriormente. Por isso, a recomendação é um bom shampoo de limpeza nas lavagens.

Vale a pena?

O óleo da D’Vence chega ao mercado a R$ 119 em uma embalagem de 60 ml. O preço condiz com o mercado premium brasileiro, com “primos” com fórmula semelhante (mas que não foram testados pela reportagem). É o caso do Sebastian Professional Dark Oil (90mL), que custa R$ 119; Kérastase Elixir Ultime L'Huile Originale (100mL), R$ 296; e Wella Oil Reflections (100mL), R$ 145.

No entanto, existem alguns produtos que possuem preço mais baixo, mas tem certa semelhança de fórmula. Como o Óleo Capilar Keratex Linhaça, Macadâmia e Jaborandi (60mL), que custa R$ 13; e o L'Oréal Elseve Óleo Extraordinário (100mL), com preço em torno de R$ 40 e R$ 50.

Leave-in Multifuncional Daily Use!

Projetado para ser o all in one da rotina capilar, o produto promete simplificar o cuidado, reduzir o frizz e proteger contra o sol e calor sem pesar. Diferente do Óleo Reparador (focado em lipídios e brilho), o Leave-in tem uma base aquosa rica em ingredientes que agem no interior da fibra capilar e na sua superfície:

Hidratação Sustentada: o Pantenol (Pró-Vitamina B5) e a Glicerina atraem e retêm a umidade, sendo essenciais para a maciez e flexibilidade do fio;

Fortalecimento Estrutural: a presença de Proteínas (como as do Trigo) confere uma ação reconstrutora leve, ajudando a fortalecer o cabelo e prevenir a quebra;

Proteção Completa: o produto inclui Filtros UV e Proteção Térmica, blindando o cabelo contra danos do sol, vento e ferramentas de calor, o que é um diferencial indispensável para o uso diário.

Os ativos ainda incluem óleo de coco, óleo de jojoba (hidratante e antioxidante que dá maciez e brilho); óleo de linhaça (fonte de ômega 3, que ajuda a controlar o frizz e fortalecer o fio), creatina (restaura a fibra capilar e dá mais resistência), ácido hialurônico (hidratação, maciez e sedosidade) e extrato de flor de gardênia (antioxidante e anti-inflamatório que ajuda a manter a saúde do couro cabeludo).

O grande trunfo do Leave-in D'Vence está em sua facilidade de aplicação e sensorial leve. A embalagem spray garante que o produto seja espalhado de maneira uniforme, sem saturar o cabelo. É um produto fácil de usar, não deixa aquele aspecto pesado de cabelo cheio de creme. O cheiro também é muito bom.

O produto se destaca na manutenção do penteado e do tratamento. Enquanto a reportagem reconhece que outros sprays no mercado, como os da Braé ou até mesmo o Novex, podem funcionar melhor no desembaraço imediato dos fios, o D'Vence brilha na performance a longo prazo: ele se sai melhor no day after, garantindo que os fios permaneçam leves, definidos e sem acúmulo de resíduos.

Vale a pena?

O Leave-in D'Vence tem 260 ml e custa R$ 99. Ele concorre no segmento premium com produtos como Uniq One Revlon Professional (150 ml), que custa R$ 69; Joico Defy Damage Protective Shield (100 ml), R$ 155; Braé Stages Treatment Leave-in Multifuncional em Spray (260ml), R$ 87; e o L'Oréal Professionnel Absolut Repair Multi-Purpose Spray 10 em 1 (90 ml), R$ 155.

Para quem não quer gastar muito, boas opções são o Novex Salon Blindagem Leave-In Gloss Color (120ml), por R$ 35; Leave In Elseve Cicatri Renov Total 5 (100ml), R$ 29; e TRESemmé Reconstrução e Força Creme Leave-in (200 ml), R$ 20.