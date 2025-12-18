Natura Una Celebrar: aposta para o fim de ano une moda e performance

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Para o fim de 2025, a Natura lançou uma coleção especial: a Natura Una Celebrar. Ela foi anunciada durante a Semana de Moda de Paris 2025, em outubro, dando um spoiler das tendências e do glamour que traria. Inspirada na tendência global de metallic colors & finishes, a coleção traz para o brilho e a sofisticação vistos nas passarelas internacionais através de embalagens luxuosas em dourado e prata.

Com uma fragrância exclusiva, a linha conta com batom com ação antissinais, a versátil Palette Multifuncional, lápis para olhos e gloss.

O Estado de Minas recebeu e testou os produtos. Se você está em busca do presente perfeito ou do look ideal para as celebrações que se aproximam, acompanhe a resenha a seguir para descobrir quais desses itens valem ou não a pena.

Una Celebrar

O deo-parfum Una Celebrar não é apenas o carro-chefe da linha; é o que a marca define como uma "joia de arte olfativa", e a experiência já começa na apresentação. A caixa, em um luxuoso dourado com detalhes em prata e interior vermelho, antecipa o que encontramos no frasco: um degradê elegante que une o ouro e a prata, simbolizando o brilho das ocasiões especiais.

Diferente de muitas fragrâncias intensas, o Una Celebrar impressiona logo na saída por não apresentar aquele cheiro incômodo de álcool. O que sentimos é um frescor frutado e vibrante, onde a mandarina, a pera e a pimenta rosa trazem uma luminosidade imediata. É uma abertura complexa, que ganha um toque tropical sutil com o abacaxi.

Deo parfum Natura Una Celebrar Natura

Conforme o perfume assenta, o coração floral se revela. É um buquê rico de jasmim sambac e flor de laranjeira, sustentado pelo muguet (que identifiquei na fórmula através do Hidroxicitronelal). Esse corpo floral é o que dá a sofisticação da fragrância, preparando o caminho para a estrela do show: a base adocicada.

Classificado como um floral adocicado intenso, o Una Celebrar consegue um equilíbrio raro e não é nem um pouco enjoativo. A doçura vem da vanilla bahiana e do pralinê, mas o uso do cumaru e do âmbar traz uma profundidade quente e levemente fresca, impedindo que ele se torne um "doce melado" ou enjoativo. É uma baunilha deliciosa e adulta, que permite o uso à noite e durante o dia.

Como um legítimo Deo Parfum, a fixação é exemplar e a projeção é poderosa — é aquele tipo de perfume que "chega junto com você", invadindo o ambiente de forma elegante, sem precisar de muitas borrifadas. Outro ponto positivo é a textura na pele: apesar da alta concentração de essências, ele não deixa a pele oleosa, mantendo um toque seco e confortável.

O preço pode ser salgado: R$ 239,90 por 75 ml – na promoção. Mas é uma fragrância potente, feminina e festiva. Vale lembrar que, por conter componentes como Citral e Limoneno, quem tem pele muito sensível deve fazer um teste no antebraço, para evitar reações alérgicas.

Palette Multifuncional Una Celebrar

Dando continuidade à coleção comemorativa, a Palette Multifuncional Una Celebrar (R$ 189,90) chega com a proposta de ser o item versátil para as festas de fim de ano. Se o perfume da linha é a assinatura olfativa, esta paleta é o complemento visual, unindo luxo e praticidade em uma embalagem prateada e dourada que, com seu espelho interno, é uma verdadeira joia para qualquer penteadeira.

Com oito tons altamente pigmentados e acabamentos matte, perolados e brilhantes, a paleta tem uma ótima performance na make, dando para fazer o rosto todo com um produto só.

Cores da paleta Natura Una Celebrar Natura

As cores incluem prata, dourado, bronze e marrom — clássicos que funcionam como sombras, bronzers e iluminadores. A seleção de rosas chama a atenção, especialmente um tom que remete ao famoso "blush rosa chiclete" usado pela Sabrina Carpenter, uma das maiores tendências de beleza de 2025.

É verdade que as cores não apresentam uma inovação disruptiva, parecendo um "remake" de sucessos anteriores da linha Una. No entanto, a curadoria é tão harmoniosa e a embalagem tão requintada, que a paleta se torna uma ótima opção para presentear os apaixonados por make.

A textura é um ponto positivo: não é esfarelenta a ponto de sujar o rosto, mas também não é dura demais. Os silicones da fórmula (como a Dimeticona) entregam aquela entrega de cor imediata e facilitam muito o esfumado, ideal para quem quer um look glam sem complicação.

Uma ressalva importante: embora os tons sejam altamente pigmentados, fica a dúvida se os tons mais claros e rosados terão o contraste necessário para performar com destaque em peles retintas.

Para as cores com brilho, a dica de ouro é o uso dos dedos: a fórmula contém Mica Sintética e Óxido de Estanho, que entregam um brilho metálico muito mais intenso e multidimensional quando aplicados com o calor do toque, em vez do pincel.

Batom CC Hidratante FPS 25 Una Celebrar

Mais do que uma embalagem bonita, o Batom CC Hidratante (R$ 64,90) chega com longa lista de benefícios, com ação antissinais e nutrição profunda. São três cores:

Rosa 4C: Um rosa clássico e romântico;

Nude 2C: O neutro perfeito puxado para o marrom;

Rouge: O vermelho icônico para ocasiões especiais.

Cores do batom Natura Una Celebrar Natura

O design é belíssimo, seguindo o padrão dourado e prata da linha. No entanto, é preciso cuidado: a embalagem pode se mostrar frágil (uma que veio para a reportagem chegou quebrada), o que pode ser um incômodo para carregar na bolsa ou transportar, apesar de não afetar a qualidade do produto em si.

Na aplicação, o batom entrega um acabamento luminoso (glow natural) muito elegante. A textura é cremosa, mas não é molenga e não escorre para as linhas finas ao redor da boca.

É bastante pigmentado, entregando cor uniforme logo na primeira passada. Por ser cremoso, ele transfere, mas mantém uma boa fixação e deixa o lábio sempre com aspecto de "saúde".

Ao analisar a fórmula, percebemos que não se trata de um batom comum. O segredo do efeito de volume e firmeza está no Extrato de Semente de Gergelim e na Manteiga de Cacau, que estimula a produção natural de colágeno.

Para quem sofre com lábios ressecados, a presença das Ceramidas de Passiflora garante uma restauração real da barreira da pele, prometendo até 24 horas de hidratação. Além disso, tem FPS 25, que protegem contra o envelhecimento precoce sem deixar o gosto ou a textura pesada.

Gloss Multifuncional Una Celebrar

O item mais acessível da coleção é o Gloss Multifuncional Una Celebrar (R$ 32,40). Diferente dos outros itens da linha que apostam em embalagens rígidas e imponentes, este vem em uma bisnaga dourada simples com tampa prata. Além dos lábios, a marca indica que o produto pode ser usado nas bochechas e nos olhos.

O gloss em si é transparente e não tem fundo de cor. Mas, graças ao Polibuteno e Poliisobuteno Hidrogenado, tem brilho espelhado e molhado, sem a necessidade de partículas de glitter. Por ser oil-free e enriquecido com Vitamina E (Acetato de Tocoferila), ele oferece uma hidratação imediata que dura até 24 horas, protegendo a pele delicada dos olhos e lábios contra o envelhecimento precoce.

Gloss tem embalagem mais simples da linha Natura

Embora a marca prometa uma textura gel, na prática, ele é um gloss com presença: não é uma "aguinha" fluida, mas também não é aquele gloss grosso impossível de espalhar.

Nos lábios, o efeito é de brilho laqueado/espelhado absoluto. É uma boa opção para dar um tchan em um batom, mas também pode ser usado só com um contorno labial, com uma pegada mais moderna. Ele não forma babinha e nem escorre nos lábios. Não tem cor nem cheiro.

Ao aplicar nas bochechas ou pálpebras, ele entrega aquele visual molhado que é tendência, garantindo um look editorial ou fresh. No entanto, fica o aviso: ele é pegajoso no rosto.

Para evitar que a maquiagem por baixo abra, a dica é aplicar com batidinhas sobre a pele já selada. Nos olhos, por ser um produto hidratante, ele tende a acumular nas linhas após algumas horas, mas o visual "glossy eyes" compensa pelo estilo moderno.

Lápis para Olhos Duo Una Celebrar

O Lápis para Olhos Duo Una Celebrar (R$ 35,90) é o destaque funcional da linha. Disponível em duas combinações (Prata/Preto e Dourado/Preto), ele é uma espécie de "canivete suíço" da maquiagem festiva, servindo tanto para um delineado quanto para um esfumado dramático ou um toque na linha d’água.

Ele é bem macio e amanteigado. Isso graças à composição diferenciada: ele abandona as parafinas baratas e aposta em uma base nobre de Óleo de Semente de Mamona (Rícino) e Manteiga de Karité. É essa combinação que permite que o lápis deslize na pálpebra ou na linha d’água sem repuxar a pele.

Lápis está disponível nas opções prata/preto e dourado/preto Natura

As ceras naturais de Candelilla e Carnaúba garantem que, apesar da cremosidade, a ponta tenha estrutura e o traço seja preciso. Já os Coco-Glicerídeos são os responsáveis pela durabilidade: eles ajudam o pigmento a "setar" (secar) na pele após a aplicação. Ou seja, ele é fácil de esfumar logo após a aplicação, mas, uma vez que ele seca, a fixação é alta e dura horas sem borrar.

O modelo testado (Prata e Preto) impressiona pela entrega de cor: o lápis é "hiper" pigmentado. O preto é profundo e o prata entrega um brilho metálico sofisticado (graças à Mica Sintética da fórmula), perfeito para iluminar o canto interno ou fazer um detalhe brilhante no delineado.

O formato duo (2 em 1) e apontável é ideal para carregar no nécessaire, garantindo o look completo com um único item.