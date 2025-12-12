Guava girl: a tendência inspirada na goiaba que promete dominar o verão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O verão se aproxima e, junto com ele, um novo estilo de maquiagem começa a despontar na internet. Seguindo a onda das makes frutadas como a strawberry makeup e a cherry makeup, a estética guava girl assume agora o posto de tendência de beleza da vez para a próxima estação. A goiaba, com sua paleta vibrante em tons de rosa, coral e vermelho, se tornou referência não só nos rostos das celebridades, mas também nas unhas e até nas escolhas de moda.

O termo guava girl se espalhou nos últimos meses, especialmente no TikTok, plataforma que segue como principal impulsionadora de trends. A estética nasceu da busca por produções frescas, tropicais e com “ar de saúde”, refletidas em paletas rosadas, fragrâncias frutadas e looks monocromáticos que remetem à goiaba madura.

A tendência já conquistou nomes como Hailey Bieber. Especialistas em beleza destacam que a tendência traz um ar de good vibes e frescor. Por isso, as guava girls devem dominar o verão, especialmente no Brasil, país onde a fruta é nativa.

Como fazer a maquiagem guava girl?

A make foca em uma aparência leve e saudável. A pele é luminosa, com base fluida ou apenas corretivo nos pontos necessários. O protagonista é o blush rosado-corais de inspiração goiaba, aplicado generosamente nas maçãs do rosto e esfumado em direção às têmporas. Um toque no nariz reforça o visual pós-praia.

Nos lábios, o ideal é escolher glosses ou batons cremosos que reproduzam a mesma paleta. Para finalizar, iluminador em pontos estratégicos garante o glow característico da estética. Produtos multifuncionais ajudam a tornar o look monocromático em tom goiaba, juntando duas tendências do verão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O tom também aparece nos looks, com vestidos, tops, saias e acessórios. É possível tanto compor produções monocromáticas que evocam leveza e estilo nos dias mais quentes quanto fazer combinações fashionistas. Nas unhas, os tons goiaba aparecem tanto nas nail arts quanto nas esmaltações mais simples, com uma cor só.