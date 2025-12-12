Assine
NA MAKE E NO LOOK

Guava girl: a tendência inspirada na goiaba que promete dominar o verão

Inspirada na cor vibrante da goiaba, a guava girl une maquiagem leve, glow saudável e estética tropical que promete liderar as tendências do verão.

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
12/12/2025 12:22 - atualizado em 12/12/2025 12:22

Make guava girl foca em uma aparência leve e saudável
Make guava girl foca em uma aparência leve e saudável crédito: Reprodução / TikTok

O verão se aproxima e, junto com ele, um novo estilo de maquiagem começa a despontar na internet. Seguindo a onda das makes frutadas como a strawberry makeup e a cherry makeup, a estética guava girl assume agora o posto de tendência de beleza da vez para a próxima estação. A goiaba, com sua paleta vibrante em tons de rosa, coral e vermelho, se tornou referência não só nos rostos das celebridades, mas também nas unhas e até nas escolhas de moda. 

@beaubble The fruit of the summer: Guava #beaubble #guava #guavagirl #summer #trend SAVE ME from rammor summer chill mix on youtube - Rammor

O termo guava girl se espalhou nos últimos meses, especialmente no TikTok, plataforma que segue como principal impulsionadora de trends. A estética nasceu da busca por produções frescas, tropicais e com “ar de saúde”, refletidas em paletas rosadas, fragrâncias frutadas e looks monocromáticos que remetem à goiaba madura.

@w7makeup Guava girl summer unlocked! Shop your #guavagirl essentials with the link in our bio! #W7 #W7Makeup #Guava #HolidayMakeup Praia - Dih

A tendência já conquistou nomes como Hailey Bieber. Especialistas em beleza destacam que a tendência traz um ar de good vibes e frescor. Por isso, as guava girls devem dominar o verão, especialmente no Brasil, país onde a fruta é nativa.

Como fazer a maquiagem guava girl?

A make foca em uma aparência leve e saudável. A pele é luminosa, com base fluida ou apenas corretivo nos pontos necessários. O protagonista é o blush rosado-corais de inspiração goiaba, aplicado generosamente nas maçãs do rosto e esfumado em direção às têmporas. Um toque no nariz reforça o visual pós-praia.

@sallysallysalma guava girl makeup inspo: @Madison Handley  @Kosas spf, glow I’ve, brightener & blush @Saie dew bronze & lip liner @Haus Labs by Lady Gaga glassy blush & highlighter @Tower 28 Beauty concealer @Grande Cosmetics brow laminate @ONE SIZE BEAUTY pink powder @EADEM guava lip  @Glow Recipe blush #makeup #makeuptutorial #makeupartist #makeuproutine #makeuptips #trending #guava #brunette #grwmmakeup #grwm #getreadywithme good days - r7ptor

Nos lábios, o ideal é escolher glosses ou batons cremosos que reproduzam a mesma paleta. Para finalizar, iluminador em pontos estratégicos garante o glow característico da estética. Produtos multifuncionais ajudam a tornar o look monocromático em tom goiaba, juntando duas tendências do verão. 

O tom também aparece nos looks, com vestidos, tops, saias e acessórios. É possível tanto compor produções monocromáticas que evocam leveza e estilo nos dias mais quentes quanto fazer combinações fashionistas. Nas unhas, os tons goiaba aparecem tanto nas nail arts quanto nas esmaltações mais simples, com uma cor só.

@cirquecolors we heard it’s guava girl summer & we love a pink jelly! featuring guayaba jelly by @Elizabeth #nails #guava #summernails sonido original - sin nombre

