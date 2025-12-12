Guava girl: a tendência inspirada na goiaba que promete dominar o verão
Inspirada na cor vibrante da goiaba, a guava girl une maquiagem leve, glow saudável e estética tropical que promete liderar as tendências do verão.
compartilheSIGA
O verão se aproxima e, junto com ele, um novo estilo de maquiagem começa a despontar na internet. Seguindo a onda das makes frutadas como a strawberry makeup e a cherry makeup, a estética guava girl assume agora o posto de tendência de beleza da vez para a próxima estação. A goiaba, com sua paleta vibrante em tons de rosa, coral e vermelho, se tornou referência não só nos rostos das celebridades, mas também nas unhas e até nas escolhas de moda.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
@beaubble The fruit of the summer: Guava #beaubble #guava #guavagirl #summer #trend SAVE ME from rammor summer chill mix on youtube - Rammor
O termo guava girl se espalhou nos últimos meses, especialmente no TikTok, plataforma que segue como principal impulsionadora de trends. A estética nasceu da busca por produções frescas, tropicais e com “ar de saúde”, refletidas em paletas rosadas, fragrâncias frutadas e looks monocromáticos que remetem à goiaba madura.
Leia Mais
@w7makeup Guava girl summer unlocked! Shop your #guavagirl essentials with the link in our bio! #W7 #W7Makeup #Guava #HolidayMakeup Praia - Dih
A tendência já conquistou nomes como Hailey Bieber. Especialistas em beleza destacam que a tendência traz um ar de good vibes e frescor. Por isso, as guava girls devem dominar o verão, especialmente no Brasil, país onde a fruta é nativa.
Como fazer a maquiagem guava girl?
A make foca em uma aparência leve e saudável. A pele é luminosa, com base fluida ou apenas corretivo nos pontos necessários. O protagonista é o blush rosado-corais de inspiração goiaba, aplicado generosamente nas maçãs do rosto e esfumado em direção às têmporas. Um toque no nariz reforça o visual pós-praia.
@sallysallysalma guava girl makeup inspo: @Madison Handley @Kosas spf, glow I’ve, brightener & blush @Saie dew bronze & lip liner @Haus Labs by Lady Gaga glassy blush & highlighter @Tower 28 Beauty concealer @Grande Cosmetics brow laminate @ONE SIZE BEAUTY pink powder @EADEM guava lip @Glow Recipe blush #makeup #makeuptutorial #makeupartist #makeuproutine #makeuptips #trending #guava #brunette #grwmmakeup #grwm #getreadywithme good days - r7ptor
Nos lábios, o ideal é escolher glosses ou batons cremosos que reproduzam a mesma paleta. Para finalizar, iluminador em pontos estratégicos garante o glow característico da estética. Produtos multifuncionais ajudam a tornar o look monocromático em tom goiaba, juntando duas tendências do verão.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O tom também aparece nos looks, com vestidos, tops, saias e acessórios. É possível tanto compor produções monocromáticas que evocam leveza e estilo nos dias mais quentes quanto fazer combinações fashionistas. Nas unhas, os tons goiaba aparecem tanto nas nail arts quanto nas esmaltações mais simples, com uma cor só.
@cirquecolors we heard it’s guava girl summer & we love a pink jelly! featuring guayaba jelly by @Elizabeth #nails #guava #summernails sonido original - sin nombre