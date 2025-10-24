Cores intensas e conforto marcam as principais tendências do verão 2025

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O verão 2025 promete ser uma celebração de cor, leveza e autenticidade. Inspirada na energia tropical brasileira — que já conquistou as passarelas e o street style do verão europeu — a moda da nova estação aposta em cores intensas, tecidos naturais e um retorno ao artesanal, com destaque para o tricô, crochê e linho.

Mas a estação não vai focar só em tendências, já que vai privilegiar conforto e versatilidade. Peças híbridas, que transitam com facilidade entre o dia e a noite ou da praia ao happy hour, já estão nas vitrines. Os vestidos fluidos, os conjuntos coordenados e os looks com textura ganham protagonismo nas coleções que chegam às lojas neste fim de ano.

A cartela de cores reforça o clima solar: tons vibrantes se misturam a estampas tropicais e cores terrosas. O marrom, que foi uma das apostas mais fortes do último inverno, segue em alta — agora reinterpretado com leveza e frescor.

Como colocar as tendências em prática

Adotar a nova moda de verão pode ser mais simples do que parece. Integrar as principais tendências da coleção no dia a dia exige apenas algumas combinações estratégicas para criar looks modernos e funcionais. Confira algumas dicas práticas dadas pelas Pernambucanas:

Aposte em peças versáteis: Escolha vestidos longos ou conjuntos estampados que funcionem bem com rasteirinhas para um passeio diurno. Para a noite, basta trocar por um salto e adicionar acessórios para transformar o visual.

Misture texturas: Combine a leveza do tricô ou do crochê com tecidos mais estruturados, como a sarja. Essa mistura cria um contraste interessante e deixa o look mais sofisticado sem perder o conforto.

Use o marrom como cor neutra: O tom terroso é uma base excelente para as cores vibrantes da estação. Use uma calça ou saia marrom com uma blusa em tom de laranja, amarelo ou verde para um visual equilibrado e atual.

Combine o casual com o esportivo: Peças da linha fitness, como tops em tons pastel, podem ser usadas com uma calça jeans de cintura alta ou uma saia de linho. A combinação cria um estilo moderno e despojado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.