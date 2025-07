Inspirada pela exuberância botânica e pelas formas arquitetônicas de Inhotim, Lenny Niemeyer apresenta seu Preview do Verão 2026. A coleção traduz o diálogo entre arte, natureza e moda em peças que exploram o contraste entre linhas geométricas e a leveza orgânica das paisagens tropicais. Estampas artsy de inspiração geométrica, cores que remetem aos jardins vibrantes e um toque artístico revelam novas formas de vestir e sentir a temporada. O resultado é uma proposta visual sofisticada e contemporânea, que exalta a essência da marca: o luxo natural aliado ao design autoral.

coleção Resort 26. Sofia Wagner, Dandara Couto, Clara Santandrea e Juliana Calderari Tauana Sofia/divulgação



Resort 26

A Schutz embarcou para Menorca, na Espanha, para fotografar sua coleção Resort 26. Sofia Wagner, Dandara Couto, Clara Santandrea e Juliana Calderari mostram a coleção que reflete as principais tendências do verão, com inspiração no boho moderno. Os destaques incluem sapatos com tachas douradas, open totes e bolsas com franjas, em tons terrosos e shapes descomplicados, peças criadas para traduzir o espírito do verão europeu com identidade da marca.

Estilo

Com o olhar instintivo de Klebber Toledo — ator, produtor e diretor-criativo do lifestyle masculino – a BR Sport apresenta o visual híbrido da vida moderna: o equilíbrio entre o urbano e o natural, entre o compromisso e o refúgio. O homem contemporâneo não se limita a um único cenário, e seu outfit transmite essa pluralidade. Menos excesso, mais intenção, muito estilo e elegância: a nova linguagem de comportamento.

